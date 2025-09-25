O que explica 2 milhões de pessoas se reunirem nesta cidade em outubro?

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Belém, PA – Em meio ao calor úmido da Amazônia, onde o ar se enche de promessas sussurradas e o céu amazônico parece se curvar em reverência, o Círio de Nazaré desperta novamente como um rio de fé que transborda as margens do coração humano. É mais que uma procissão; é um pulsar coletivo, uma teia invisível de gratidão e súplica que une gerações sob o manto azul de Nossa Senhora de Nazaré.

No ano de 2025, essa celebração centenária, Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, convida os moradores e visitantes a redescobrir o divino no ordinário: no suor do devoto que carrega uma casa às costas, na lágrima de quem cumpre uma promessa antiga, na alegria infantil que ecoa pelas ruas enfeitadas de mangueiras. Aqui, a fé não é abstração; é carne, é barro, é o Verbo feito caminhada.

Jornada de devoção

Nossa Senhora de Nazaré é santa de devoção do fiíes do Para

Desde o século 17, quando a imagem da Virgem foi encontrada milagrosamente nas águas do rio, o Círio se ergue como um farol espiritual para os paraenses. Milhões se movem – literalmente – impulsionados por uma força que transcende o visível, uma graça que transforma o sofrimento em canto e a solidão em comunhão. "Nossa Senhora nos ensina a olhar para o invisível, a confiar no que os olhos não veem", reflete padre Francisco Assis, reitor da Basílica-Santuário, em uma homilia recente que ecoa o espírito do evento.

É essa espiritualidade profunda, enraizada na teologia da libertação amazônica, que atrai não só os fiéis locais, mas peregrinos de todos os cantos do Brasil e do mundo. Em 2025, o Círio promete ser um bálsamo para almas cansadas, um lembrete de que, na fragilidade humana, brota a força divina.

A programação oficial deste ano, divulgada pela Diretoria de Romarias e Procissões (DROM), é um mosaico de rituais que se desdobra ao longo de outubro, mês em que Belém se transfigura em um grande altar a céu aberto.

Romaria nas águas e na terra

Entre os momentos mais encantadores do Círio, a Romaria Fluvial, realizada no dia 11 de outubro às 9h Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Essa agenda, meticulosamente orquestrada, não é mero cronograma; é um convite à metanoia, à conversão que floresce no ato de caminhar juntos.

Entre os momentos mais encantadores do Círio, a Romaria Fluvial, realizada no dia 11 de outubro às 9h, é uma poesia visual que captura a alma amazônica. Partindo do Trapiche de Icoaraci, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré navega 18,5 km pelas águas do Rio Guamá, escoltada por um cortejo de barcos enfeitados com flores, fitas e bandeiras coloridas.

Sob o sol equatorial, o reflexo da Virgem nas águas calmas cria um espetáculo de luz e fé, enquanto ribeirinhos e devotos, em canoas e embarcações, entoam cânticos marianos que ecoam pela imensidão do rio. É uma cena que transcende o efêmero, como se a própria Amazônia se curvasse em oração, oferecendo imagens que parecem pintadas por mãos divinas – um instante de eternidade capturado em cada onda que acaricia a embarcação sagrada.

E que multidão se move! Para 2025, estima-se um público recorde de cerca de 2 milhões de fiéis, superando ligeiramente os números de 2024, quando Belém pulsou com essa mesma intensidade devocional. Desses, mais de 100 mil serão turistas de fora do estado e do exterior, atraídos pela mística nazarena que transcende fronteiras. É um recorde não só numérico, mas espiritual: cada passo reforça a teia de solidariedade que faz do Círio o maior evento religioso a céu aberto do mundo.

Fonte de renda

Mas a graça não para no altar. Economicamente, o Círio é uma bênção concreta para o Pará: projeções indicam a geração de R$ 210 milhões em receitas, impulsionadas por hospedagem, gastronomia e comércio local – um crescimento sustentável de 10% em relação aos R$ 190 milhões de 2024. Esse impacto não é mero cálculo frio; é o fruto da fé em ação, gerando empregos, aquecendo a economia e devolvendo ao estado recursos para saúde, educação e preservação cultural. Com um aporte inédito de R$ 2 milhões do Governo Federal, via Ministério do Turismo, a infraestrutura será reforçada, garantindo que a devoção flua sem entraves. Assim, o Pará colhe não só frutos materiais, mas a colheita de uma identidade forjada na Virgem da Conceição.

Caledário sagrado

Com 26 eventos principais, a agenda começa a ferver no dia 6 e culmina no grandioso Recírio, convidando todos a uma jornada de introspecção e celebração. Eis a programação completa das romarias e procissões, um calendário sagrado que pulsa com o ritmo da devoção:

6 de outubro (segunda-feira): Às 18h, a Missa dos Comunicadores abre os trabalhos na Basílica-Santuário de Nazaré, abençoando vozes que narram a fé no mundo moderno.

7 de outubro (terça-feira): Às 18h, a Missa de Abertura Oficial da Festa, também na Basílica, marca o início formal da quadra nazarena, com cânticos que elevam o espírito.

8 de outubro (quarta-feira): A partir das 8h, inicia-se a Vigília de Adoração ao Santíssimo Sacramento na Capela do Bom Pastor (Centro Social de Nazaré), um jejum de alma que se estende até o dia seguinte. Às 20h, a Romaria Traslado dos Carros de Promessas parte da Praça Santuário até o Porto Futuro (5 km), onde os veículos adornados ficam em exposição como testemunhos de milagres.

9 de outubro (quinta-feira): Às 18h, a Apresentação do Manto de Nossa Senhora de Nazaré na Basílica, um ritual de beleza e reverência que prepara os corações para a grande saída.

10 de outubro (sexta-feira): O dia desperta com o Encerramento da Vigília às 6h, na Capela do Bom Pastor. Às 8h, o Traslado para Ananindeua e Marituba (53 km) leva a imagem peregrina aos subúrbios. À noite, às 20h, o Canto para Maria enche a Basílica de louvores marianos.

11 de outubro (sábado): O fervilhar começa cedo: às 5h30, a Romaria Rodoviária sai da Igreja Matriz de Ananindeua (24 km); às 9h, a Romaria Fluvial zarpa do Trapiche de Icoaraci (18,5 km); às 11h30, a Moto Romaria acelera da Praça Pedro Teixeira (2,5 km). Às 12h, a Descida da Imagem Original da Basílica emociona os presentes. Às 16h30, a Missa da Trasladação no Colégio Gentil Bittencourt precede a procissão às 17h30, que retorna à Praça Santuário (3,7 km, trajeto inverso ao Círio).

12 de outubro (domingo) – O Coração do Círio: Às 6h, a Missa do Círio na Catedral de Belém precede a saída às 7h da Procissão Principal (3,6 km até a Praça Santuário), o ápice da festa, onde milhões se unem em um mar humano de fé. Uma missa campal celebra a chegada.

18 de outubro (sábado): Às 8h, a Ciclo Romaria pedala da Praça Santuário (14 km); às 16h, a Romaria da Juventude parte da Paróquia São Miguel, injetando vitalidade jovem na tradição.

19 de outubro (domingo): Às 7h, a Romaria das Crianças, com missa na Praça Santuário seguida de procissão (3,7 km), simboliza a inocência renovando a aliança com Maria.

25 de outubro (sábado): Às 5h, a Romaria dos Corredores corre da Praça Santuário (7 km), um ato de penitência atlética; às 8h, a Romaria da Acessibilidade (1,45 km) garante inclusão para todos.

26 de outubro (domingo): Às 7h, a Procissão da Festa sai da Comunidade São Brás; às 18h, a Missa de Encerramento na Basílica fecha o ciclo com gratidão.

27 de outubro (segunda-feira): Às 6h, a Subida da Imagem Original retorna à Basílica. Às 7h, a Missa do Recírio na Praça Santuário; às 8h, o Recírio (800m até o Colégio Gentil Bittencourt) sela o adeus temporário, com o coração já ansiando pelo próximo ano.

Ao anoitecer de 27 de outubro, quando a imagem sobe de volta ao seu trono, Belém suspira em paz, mas o eco permanece: a fé que move o Círio move montanhas no íntimo de cada um. Que Nossa Senhora de Nazaré, Mãe da Amazônia, continue a guiar esses caminhos de luz, onde o humano e o divino se entrelaçam em uma dança eterna de esperança. Amém.