O que esperar do Vila Galé Amazônia além do luxo?

Belém do Pará, a eterna guardiã dos mistérios amazônicos, sempre me surpreende como um convite ao invisível. Já estive aqui duas vezes, mergulhando nos igarapés da Ilha do Combu e nos sussurros da samaúma ou sumaúma ancestral, aquela árvore matriarca de 60 metros que, com seus galhos estendidos como braços protetores, abraça não só as plantações de cacau, açaí e cupuaçu, mas também as almas dos que ousam se aproximar.

Na base dela, dizem os ribeirinhos e os saberes indígenas, há um portal – sutil, imperceptível aos olhos apressados do forasteiro – que une o mundo palpável ao reino dos espíritos da mata. É essa vibração, essa energia que cura e revela, que permeia cada canto da capital paraense. E agora, erguendo-se à beira da Baía do Guajará como um novo guardião contemporâneo, o Vila Galé Collection Amazônia surge não como um mero hotel, mas como um elo entre o luxo humano e o pulsar sagrado da floresta.



Presidente da Rede Vila Galé, Jorge Rabelo, faz uma homenagem às mulheres no resort da Amazônia Carlos Altman/EM



Na última segunda-feira (22/9), o grupo Vila Galé anunciou a inauguração de seu mais novo empreendimento no Brasil: o Vila Galé Collection Amazônia, que abrirá suas portas no próximo dia 9 de outubro, véspera do Círio de Nazaré, uma das maiores festas religiosas do país que a cada ano bate recordes com mais de 2 milhões de fiéis, em procissão, em devoção à santa do Grão Pará. A inauguração oficial será realizada em 30 de setembro, às vésperas da COP30, evento que colocará Belém no centro das atenções mundiais.

Após um investimento de R$ 180 milhões, que resgatou três armazéns históricos do porto fluvial – aqueles mesmos que testemunharam o vaivém de borrachas e sonhos no ciclo da seringueira –, o Vila Galé é um manifesto de imersão. Com 227 acomodações, dos apartamentos amplos aos suítes premium, cada quarto parece uma extensão da própria Amazônia: janelas amplas que emolduram o horizonte aquático, onde o sol poente pinta o céu de tons dourados que evocam o ouro do Pará. Imaginar que tudo estará pronto em menos de ano, é algo inacreditável.

Foto oficial com as autoridadescomo o ministro Celso Sabino, Marcelo Freixo da Embratur e representantes do hotel, como o presidente Jorge Rebelo, ao centro Carlos Altman/EM

O presidente do grupo, Jorge Rebelo de Almeida, apresentou o projeto em um encontro com autoridades como o ministro do Turismo Celso Sabino, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo e a secretária de Cultura do Pará, Ursula Santiago , além de jornalistas e parceiros em Belém. O empresário português destacou que a iniciativa é fruto de um grande desafio lançado pelo governador Hélder Barbalho e pelo prefeito Edmilson Rodrigues, que pediram um hotel de padrão internacional para valorizar a capital paraense.

“Parecia impossível, mas conseguimos. O hotel abre antes do Círio, no dia 9, e receberá oficialmente os convidados em 30 de setembro, no concerto de inauguração. Quero dizer com orgulho que já dormi aqui e o hotel está pronto para receber hóspedes”, afirmou.

Por dentro do hotel

Equiipe de operários de limpeza dão o arremate final para deixa o resort pronto para abertura em 9 de outubro Carlos Altman/EM







Chegar ao Vila Galé é como cruzar um limiar. Deixar o caos do Ver-o-Peso para trás – aquele império dos sentidos, com seus óleos afrodisíacos engarrafados em frascos de desejos profanos e o cheiro acre do açaí fresco misturado ao incenso das bancas de ervas. Em minutos, após atravessar o complexo gastronômico da Estação das Docas, você estará no coração do hotel, onde o burburinho da vizinhaça frenética se dissolve em uma piscina infinita que se funde ao horizonte, como se a água da baía e a da piscina conspirasse para lavar as impurezas da alma.







Visitei o Vila Galé com um batalhão de funcionários nos arremates finais da obra. A localização privilegiada, ao lado dos principais pontos turísticos de Belém, será o diferencial. Mas o que eleva o resort português, que vai além do conforto de cinco estrelas – spas com massagens que incorporam óleos de andiroba e buriti, fitness center com vistas para manguezais, e dois restaurantes que transformam ingredientes ribeirinhos em sinfonias gastronômicas – é sua essência espiritual, tecida com fios de sustentabilidade e cultura local.







Turismo e desenvolvimento

Barcos ancorados na Pedra do Peixe, local icônico na capital paraense Carlos Altman/EM Pelos igarapés da Ilha do Combu, o vaivém de lanchas movimenta a vida dos ribeirinhos Carlos Altrman Do Tucupi ao Tacacá, restaurante Amazonas na Cuia é uma imersão aos sabores do Pará Carlos Altman/EM Mascote da COP30, o sucupura encanta turistas pela representação de protetor das matas e da fauna Carlos Altman/EM Fernanda Torres é a homenageada em uma das suítes premium do resort paraense Carlos Altman/EM Presidente da Rede Vila Galé, Jorge Rebelo, faz uma homenagem às mulheres no resort da Amazônia Carlos Altman/EM Socorro Loura, do Mercado Ver-O-Peso, é personagem emblemática ao apresentar as poções afrodisíacas embaladas em pequenos vidros Carlos Altman/EM Catedral de Nossa Senhora de Nazaré é o templo de devoção dos fiéis durante todo o Círio Carlos Altman/EM Chocolates orgânicos da Dona Nena, do projeto Filhas do Combu Carlos Altman/EM Samaúma, a rainha da Amazônia, matriarca dos saberes ancestrais Carlos Altman/EM Operários de limpeza dão o arremate final para deixar o resort pronto para abertura em 9 de outubro Carlos Altman/EM Foto oficial com as autoridades: o ministro Celso Sabino, Marcelo Freixo da Embratur e representantes do hotel, como o presidente Jorge Rebelo, ao centro Carlos Altman/EM Piscina infinita do Vila Galé Amazomas se funde ao horizonte, como se a água da baía e a da piscina conspirasse para lavar as impurezas da alma Carlos Altman/EM Voltar Próximo

Durante seu discurso aos convidados, Jorge Rebelo ressaltou o papel estratégico do turismo no desenvolvimento do Brasil, mas chamou a atenção para os desafios de infraestrutura, especialmente na aviação.

“O Brasil é imenso, tem uma diversidade cultural e natural extraordinária, mas precisa melhorar sua malha aérea. O turismo interno é fortíssimo, mas o internacional ainda tem muito espaço para crescer. Para isso, precisamos de mais voos, preços competitivos e serviços de qualidade”, disse.

Ele lembrou ainda a importância de parcerias internacionais e revelou que o Vila Galé fechou acordos com duas operadoras canadenses para trazer turistas estrangeiros à região. “Isso representa mais dólares e euros circulando na economia brasileira e uma oportunidade de mostrar ao mundo a riqueza da Amazônia”, completou.

Hotel temático dedicado às mulheres

Fernanda Torres é a homenageada em um das suítes premium do resort paraense Carlos Altman/EM

O Vila Galé Collection Amazônia segue o conceito de hotéis temáticos da rede e fará uma homenagem especial às mulheres. Cada quarto traz a biografia e uma poesia dedicada a uma personalidade feminina que marcou a história.

“A inauguração terá música clássica, apresentações folclóricas e muito da cultura local, incluindo carimbó e até o brega, que eu pessoalmente gosto. A ideia é oferecer experiências completas, não apenas hospedagem”, destacou o empresário.

Além dos 227 quartos, o empreendimento contará com dois restaurantes — um buffet internacional e um à la carte —, além de bar com programação musical variada, incluindo jazz, música brasileira e até noites portuguesas.

Cultura e turismo de mãos dadas

Rebelo enfatizou que a filosofia do grupo é unir turismo e cultura. “Sempre acreditamos que cultura e turismo devem andar juntos. Por isso, este hotel vai ser também um espaço de promoção cultural, com concertos, literatura e homenagens às artes”, afirmou.

Desafios e otimismo

O empresário, que já acumula títulos de cidadão honorário em seis estados brasileiros, disse ter uma relação especial com o país. “O Brasil me ensinou a sonhar e a realizar. É um país que nos ensina a ser felizes. A obra aqui em Belém foi um desafio enorme, mas é também um orgulho enorme vê-la pronta”, declarou.

O Vila Galé Collection Amazônia chega como um marco para a hotelaria da região, unindo modernidade, cultura e o compromisso de reforçar Belém como destino turístico internacional, justamente em um momento em que a cidade se prepara para receber líderes mundiais na COP30.







Chamado da Amazônia

Pelos igarapés da Ilha do Combu, o vaivém de lanchas movimenta a vida dos ribeirinhos Carlos Altrman







Mas o verdadeiro portal do Vila Galé se revelará nas experiências guiadas: passeios em lanchas pelos igarapés da Ilha do Combu, onde guias indígenas narram lendas de bichos-bois e curupiras e oferecem visitas à empreendedores ribeirinhos como a lendária Dona Nena, que fez do projeto Filhas do Combu um passeio ancestral onde o cultivo, manejo e degustação do cacau é algo sagrado.

É aí que o hotel se distancia do turismo predatório, alinhando-se ao mantra de resistência que vi em Belém anos atrás: sustentabilidade como ato de fé. Com certificações ambientais e parcerias com comunidades locais, o Villa Galé não consome a floresta; ele a celebra, transformando hóspedes em aliados dessa guarda.

Em uma era em que a COP30 se aproxima, trazendo olhares globais para Belém, o Vila Galé Collection Amazônia emerge como um farol. Não para os que buscam apenas camas macias e Wi-Fi impecável – embora ambos sejam irrepreensíveis –, mas para aqueles que, como eu, buscam o mistério além do visível.

Lá, entre o luxo e a mata, a espiritualidade paraense se revela não em templos, como a Basílica de Nazaré com sua imagem milagrosa, mas na quietude de uma varanda à beira-rio, onde o vento carrega os segredos da samaúma. Volto para casa com o peito leve, a alma recarregada, sabendo que a Amazônia, em sua generosidade infinita, sempre me espera para mais uma lição de humildade e encanto. Se você ainda não cruzou esse portal, o chamado está ecoando.





