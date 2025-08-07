Brasileiros veem importância na COP30, mas duvidam dos efeitos práticos

Uma pesquisa do Instituto Locomotiva em parceria com a QuestionPro mostrou que 85% dos brasileiros conhecem ou já ouviram falar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP). Para 74% dos entrevistados de todo o Brasil, a edição deste ano, que acontecerá em Belém, no Pará, em novembro, é considerada “muito importante”. Já cerca de metade dos brasileiros com 18 anos ou mais avalia como muito relevante o fato de o Brasil sediar o evento.

Os temas centrais apontados pelos entrevistados foram a preservação de florestas e biodiversidade (30%), seguidos por energias renováveis e baixa emissão de poluentes (20%), redução de gases poluentes (16%), adaptação às mudanças climáticas (13%), apoio financeiro a países em desenvolvimento (11%) e justiça climática (10%).

Apesar da elevada consciência sobre o evento e sua importância, os brasileiros se mostram cautelosos quanto aos efeitos práticos da COP 30. Apenas 20% dos entrevistados acreditam que as ações debatidas serão integralmente aplicadas, enquanto 61% acreditam que serão parcialmente colocadas em prática.

Dos brasileiros que responderam à pesquisa, a maioria (83%) acredita que o governo federal deve investir mais recursos no combate às mudanças climáticas. Eles também apontam que países mais ricos devem ter maior engajamento da pauta ambiental.