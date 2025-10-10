Assine
INCLUSÃO

Instituto leva atendimentos de saúde às comunidades indígenas em MG

Foram realizados quase mil atendimentos gratuitos

10/10/2025 08:00 - atualizado em 11/10/2025 18:06

Instituto Luz para a Vida
Instituto Luz para a Vida crédito: Imagem: Reprodução

O Instituto Luz para a Vida encerrou nesta quinta-feira (10) uma das ações mais especiais de sua trajetória, voltada à promoção do acesso à saúde em comunidades indígenas Maxakali, no Vale do Mucuri. Entre os dias 6 e 10 de outubro, foram realizados quase mil atendimentos gratuitos, levando cuidado, inclusão e dignidade a centenas de famílias.

Durante a ação, foram feitos de 400 a 500 atendimentos oftalmológicos, com oferta de óculos para todos que necessitaram, e 200 a 300 atendimentos odontológicos, realizados por meio da Unidade Móvel de Saúde Bucal do instituto. A iniciativa garantiu não apenas o atendimento clínico, mas também a entrega de tratamentos e insumos que ajudam a melhorar a qualidade de vida das comunidades.

Na quarta-feira (9), o projeto recebeu uma visita institucional que reforçou sua importância social. O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), Durval Ângelo, e o secretário de Estado de Saúde, Dr. Fábio Baccheretti Vitor, estiveram presentes, acompanhando de perto o trabalho desenvolvido. 

O Instituto Luz para a Vida agradeceu o acolhimento e a colaboração das lideranças e das equipes organizadoras das comunidades indígenas Maxakali, que participaram ativamente da mobilização local. "Foi uma experiência muito prazerosa e nos sentimos profundamente honrados pela oportunidade de levar luz para as vidas dessas comunidades", destacou o instituto.

As ações aconteceram nas comunidades de Água Boa, em Santa Helena de Minas, e Pradinho, em Bertópolis (MG), ambas localizadas no Vale do Mucuri.

