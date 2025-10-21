Onde o turista é rei: conheça 5 cidades brasileiras muito hospitaleiras

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Enquanto o debate sobre a qualidade do atendimento ao turista esquenta no Brasil, algumas cidades se destacam como oásis de hospitalidade. Elas provam que receber bem vai muito além de um sorriso, envolvendo profissionalismo, infraestrutura e uma cultura que realmente valoriza o visitante. Esses destinos transformaram o bom atendimento em seu principal atrativo.

Mais do que belas paisagens, esses lugares oferecem uma experiência completa, onde o turista se sente seguro e acolhido desde a chegada até a partida. O resultado é uma reputação sólida que atrai cada vez mais pessoas e movimenta a economia local, servindo de exemplo para todo o país.

Confira abaixo 5 cidades bastante hospitaleiras

1. Gramado (RS)

A cidade gaúcha é sinônimo de turismo organizado. Com forte inspiração europeia, o atendimento em hotéis, restaurantes e lojas é conhecido pelo profissionalismo e pela atenção aos detalhes. A limpeza das ruas e a segurança também contribuem para a sensação de bem-estar do visitante.

2. Bonito (MS)

O paraíso do ecoturismo dá uma aula de gestão. O sistema de voucher único para os passeios garante que não haja superlotação e que os guias sejam bem preparados. A organização reflete diretamente na qualidade do serviço, tornando a viagem tranquila e inesquecível.

3. Tiradentes (MG)

A hospitalidade mineira se manifesta em cada esquina da cidade histórica. O charme das pousadas, o sabor da culinária local e a prosa fácil dos moradores criam um ambiente acolhedor. O ritmo mais lento convida o turista a relaxar e se sentir parte do lugar.

4. Porto de Galinhas (PE)

O calor humano do nordestino é o grande diferencial desse famoso destino de praia. A simpatia dos jangadeiros, garçons e comerciantes é contagiante. O serviço, embora muitas vezes informal, é eficiente e focado em resolver as necessidades do turista com um sorriso no rosto.

5. Campos do Jordão (SP)

Conhecida como a "Suíça Brasileira", a cidade oferece uma estrutura de serviços sofisticada. A hotelaria e a gastronomia são de alto padrão, com equipes treinadas para proporcionar uma experiência exclusiva, especialmente durante a alta temporada de inverno.

