Viagem frustrada? 7 dicas para não cair em roubadas com hospedagem

Planejar uma viagem envolve sonhos e expectativas, mas uma hospedagem ruim pode transformar tudo em um grande pesadelo. Com a recente discussão sobre a qualidade da hospitalidade em alguns destinos turísticos brasileiros, a preocupação em fazer uma escolha errada aumentou. A boa notícia é que, com atenção, é possível evitar ciladas e garantir que seu descanso não seja interrompido por problemas.

O segredo está em uma pesquisa cuidadosa antes de clicar em “reservar”. Avaliações antigas, fotos que não condizem com a realidade e taxas escondidas são apenas alguns dos sinais de que algo pode dar errado. Para não cair em roubadas, é preciso ir além do óbvio e agir como um verdadeiro detetive antes de fechar negócio.

7 passos para não errar na escolha da hospedagem

Seguir algumas etapas simples durante o planejamento pode poupar muita dor de cabeça. A prevenção é a melhor ferramenta para garantir uma experiência positiva desde a reserva até o check-out. Veja o que fazer:

Leia as avaliações recentes: não se apegue apenas à nota geral. Filtre os comentários pelos mais recentes e preste atenção especial às críticas negativas. Reclamações repetidas sobre limpeza, barulho ou atendimento são um grande alerta; Compare as fotos: desconfie de imagens muito produzidas. Busque por fotos tiradas por outros hóspedes em sites de avaliação. Elas costumam mostrar a realidade do local sem filtros ou ângulos favoráveis; Use o mapa a seu favor: verifique a localização exata no Google Maps e use o recurso Street View para “passear” pela vizinhança. Assim, você confirma se a área é segura, se o acesso é fácil e se corresponde ao que foi anunciado; Verifique todas as taxas: leia com atenção as letras miúdas. Muitas hospedagens cobram taxas extras de limpeza, resort ou serviços que não estão inclusas no valor inicial da diária. Fique de olho para não ter surpresas na fatura; Entenda a política de cancelamento: antes de pagar, saiba exatamente quais são as regras para cancelar ou alterar a reserva. Opte por tarifas flexíveis sempre que possível, principalmente se seus planos de viagem não estiverem 100% definidos; Documente tudo ao chegar: se, ao entrar no quarto, notar que algo não está como o prometido, fotografe ou filme imediatamente. Ter provas visuais é fundamental caso precise abrir uma reclamação formal; Comunique problemas na hora: não espere o fim da estadia para reclamar. Informe a recepção ou o anfitrião sobre qualquer problema assim que ele surgir. Dê a eles a chance de resolver a situação. Se a comunicação for por um aplicativo, melhor ainda, pois fica tudo registrado.

A hospedagem foi um desastre. E agora?

Se mesmo com todos os cuidados a experiência foi ruim e o problema não foi resolvido no local, você ainda pode buscar seus direitos. O Código de Defesa do Consumidor também se aplica a serviços de hotelaria. Veja o que fazer:

Contate a plataforma de reserva: se a compra foi feita por sites como Booking, Decolar ou Airbnb, abra uma reclamação diretamente com eles. Essas empresas costumam mediar o conflito;

Registre uma queixa formal: utilize a plataforma Consumidor.gov.br , mantida pelo governo federal, para registrar sua reclamação contra a empresa hoteleira;

Busque o Juizado Especial Cível: Para casos mais graves que envolvam prejuízos financeiros ou danos morais, é possível entrar com uma ação nos Juizados Especiais Cíveis (JEC), também conhecidos como tribunais de pequenas causas.

