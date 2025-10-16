Assine
overlay
Início Turismo
TARIFA BÁSICA

Como funciona a regra do 'adeus' à bagagem de mão fora do Brasil?

A cobrança que gera debate já é comum em várias partes do mundo; veja como diferentes companhias e países lidam com a tarifa extra

Publicidade
Carregando...
Carlos Altman
Carlos Altman
Repórter
Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais
16/10/2025 17:12 - atualizado em 16/10/2025 18:18

compartilhe

SIGA
x
Na Europa, companhias aéreas de baixo custo cobram pelas bagagens de mão nas aeronaves
Na Europa, companhias aéreas de baixo custo cobram pelas bagagens de mão nas aeronaves crédito: Freepik

A notificação do governo federal à companhia aérea Latam sobre a cobrança de bagagem de mão em voos internacionais acendeu um debate no Brasil. O que para muitos parece uma novidade, no entanto, é uma prática consolidada em diversos países, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, onde as tarifas foram desmembradas para oferecer preços mais competitivos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Nesses mercados, o modelo predominante é o de "tarifa básica", que garante apenas o transporte do passageiro com um item pessoal pequeno, como uma mochila ou bolsa que caiba embaixo do assento. Qualquer bagagem adicional, incluindo a mala de mão de até 10 kg que costuma ir no compartimento superior, é cobrada à parte ou incluída em tarifas mais caras.

Companhias aéreas de baixo custo, conhecidas como "low cost", foram as pioneiras nesse formato. Na Europa, empresas como Ryanair e EasyJet popularizaram o sistema. Um passageiro que compra o bilhete mais simples tem direito a levar apenas um item pessoal. Para adicionar uma mala de mão, é preciso pagar uma taxa extra durante a compra online, que aumenta significativamente se a decisão for deixada para o balcão do aeroporto.

Nos Estados Unidos, a regra também se aplica a grandes companhias tradicionais, como American Airlines, Delta e United. Elas criaram a classe "Basic Economy", que oferece preços reduzidos, mas com restrições severas. Além de não poder escolher o assento, o passageiro dessa categoria geralmente não pode levar uma bagagem de mão gratuita para o compartimento superior em voos domésticos e alguns internacionais.

Leia Mais

Como evitar surpresas ao comprar passagens internacionais

Para não ser pego de surpresa com taxas extras, o planejamento é fundamental. A falta de atenção às regras da tarifa pode transformar uma passagem aparentemente barata em um custo bem maior que o esperado. Veja o que fazer para se organizar e garantir uma viagem tranquila.

  • Verifique a política de bagagem antes da compra: no site da companhia aérea, sempre confira a seção de bagagens. As regras sobre dimensões, peso e quantidade de itens são detalhadas por tipo de tarifa e destino.

  • Compare as classes tarifárias: ao simular a compra, analise o que cada tarifa inclui. Muitas vezes, pagar por uma categoria um pouco superior, que já inclui a bagagem de mão, sai mais barato do que adicionar o item separadamente.

  • Meça e pese sua mala em casa: as empresas são rigorosas com as medidas. Uma mala fora do padrão pode ser despachada compulsoriamente no portão de embarque, com a cobrança de uma taxa elevada.

  • Pague pela bagagem com antecedência: se precisar de uma mala de mão e sua tarifa não a inclui, adicione o serviço durante a compra online. Os valores no aeroporto podem ser até o dobro do preço.

  • Considere programas de fidelidade: em algumas companhias, clientes com status elevado em programas de milhagem podem ter direito à bagagem de mão gratuita, mesmo comprando as tarifas mais básicas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

aviacao bagagem voos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay