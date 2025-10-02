'Adeus' na gratuidade das bagagens de mão gera dúvida; GOL responde

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Após o Estado de Minas divulgar a nova tarifa Basic nos voos internacionais da Gol – mais barata e sem gratuidade de bagagem de mão –, o call center da companhia aérea registrou um aumento expressivo de clientes que ficaram com dúvida sobre o 'adeus' da não cobrança pela mala levada junto à cabine da aeronave. Muitos, entenderam que a medida anunciada abrangeria todas as tarifas e também os voos regionais. O que não é bem assim. “Tem passageiro entrando em contato conosco, via call center, para entender se vão ter que pagar alguma extra de passagens já compradas”.



Em nota, a Gol Linhas Aéreas ressalta que a nova tarifa Basic é a mais econômica da linha de produtos da Gol e estará disponível inicialmente para voos internacionais com origem em países onde a empresa opera, além de rotas específicas no Brasil. Para viagens domésticas comuns, a implementação plena deve ocorrer em etapas ao longo de 2025, priorizando passagens promocionais. Quem voar com a GOL em qualquer uma das tarifas, exceto a Basic, poderá levar uma mala pequena, que deverá caber nos compartimentos superiores. Veja as mudanças:







Nova família Basic para destinos internacionais

Para o mercado doméstico, as três categorias econômicas disponíveis são Light, Classic e Flex. Já para viagens internacionais, duas tarifas extras serão ofertadas, variando da Basic até a Premium Economy, com as tarifas Light, Classic e Flex entre elas.

“Para a GOL, a evolução das famílias de tarifas representa uma forma inteligente de dar liberdade ao viajante, que pode escolher as soluções que precisa ou não na hora de viajar com a gente”, afirma Mateus Pongeluppi, vice-presidente Comercial da GOL. Todas as passagens aéreas compradas sob as regras das famílias de tarifas anteriores continuam válidas e serão honradas pela Companhia.

Com o movimento de reestruturação de suas famílias de tarifas, a GOL colocou à disposição uma nova opção de nome Basic, com a proposta de oferecer uma tarifa mais acessível em viagens para destinos internacionais. Os Clientes que escolherem essa tarifa poderão levar na cabine apenas uma bolsa ou uma mochila (item pessoal) de até 10 kg, nas medidas máximas de 32 cm (largura) x 22 cm (altura) x 43 cm (profundidade) para que seja acomodada debaixo do assento à frente.

Neste ano, a tarifa Basic só estará disponível para viagens com origem em outros países onde a GOL opera e, no Brasil, na rota que parte do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, para Montevidéu, no Uruguai.

Reembolso

Com as novas regras, a remarcação de voo estará disponível para todos, com ou sem taxa, dependendo da tarifa. Nas tarifas Flex e Premium Economy, os Clientes poderão solicitar o reembolso integral para cancelamentos antes do voo, o que significa que não haverá taxas ou multas.



Nas tarifas Light, Classic, Flex e Premium Economy, o adiantamento do voo não estará mais limitado a 6 horas antes do voo original, estará disponível durante o dia do voo, com ou sem taxa, dependendo da tarifa.



A Gol planeja expandir a tarifa Basic para todas as rotas domésticas até o fim de 2025, com monitoramento de feedback para ajustes. Para mais detalhes, acesse o site oficial da companhia (voegol.com.br) ou consulte as regras de bagagem atualizadas.

