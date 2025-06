Regras de bagagem: item pessoal, mala de mão e despachada

Quem costuma viajar de avião provavelmente já se deparou com dúvidas na hora de arrumar as malas. Afinal, quais são as regras de bagagem? O que pode ser levado como item pessoal? Qual o tamanho permitido da mala de mão? E quando é preciso despachar? Saber essas diferenças pode evitar multas, atrasos e aborrecimentos no aeroporto.

A seguir, explicamos o que caracteriza cada tipo de bagagem, o que pode ser levado em cada uma e como se preparar para embarcar sem imprevistos.

Leia mais:

Confira as informações básicas sobre regras de bagagem

Antes de saber cada regra em específico, é importante conferir as normas básicas para que sua viagem seja tranquila e sem problemas maiores, confira:

sempre verifique as regras da companhia antes de viajar, pois elas podem variar;

para voos internacionais, as regras são ainda mais rigorosas, especialmente em relação a líquidos e eletrônicos;

algumas tarifas "econômicas" não incluem nem a mala de mão, apenas o item pessoal;

em voos lotados, mesmo malas de mão podem ser despachadas no portão, sem custo.

Item pessoal: o que é permitido levar na cabine

O item pessoal é uma bolsa, mochila pequena ou maleta que pode ser transportada junto ao passageiro, sem custo adicional na maioria das companhias. Confira as regras gerais:

Onde deixar: deve caber embaixo do assento dianteiro;

deve caber embaixo do assento dianteiro; Dimensões médias: 35 cm (altura) x 20 cm (largura) x 45 cm (comprimento);

35 cm (altura) x 20 cm (largura) x 45 cm (comprimento); Peso máximo: varia de 5 a 10 kg, dependendo da companhia.

É permitido levar eletrônicos, medicamentos, documentos, objetos pessoais e itens de valor.

Mala de mão: o que entra no compartimento superior

A mala de mão é levada na cabine, mas vai no bagageiro superior do avião. Geralmente é permitida gratuitamente em voos nacionais e internacionais, dependendo da tarifa adquirida.

Dimensões máximas: 55 cm x 35 cm x 25 cm (incluindo alças e rodinhas);

55 cm x 35 cm x 25 cm (incluindo alças e rodinhas); Peso: varia entre 8 e 10 kg.

Pode conter roupas, calçados, cosméticos em frascos de até 100 ml, equipamentos eletrônicos e alimentos lacrados. Porém, objetos cortantes, líquidos em grandes volumes e substâncias inflamáveis não podem ser levados.

Bagagem despachada: quando é preciso pagar e o que observar

A bagagem despachada é colocada no porão da aeronave e precisa ser entregue no balcão da companhia antes do embarque. Muitas tarifas não incluem esse serviço e ele deve ser contratado à parte. As regras gerais são:

Peso permitido: até 23 kg por volume (em voos nacionais e até 32 kg em voos internacionais, conforme a política de cada companhia aérea);

até 23 kg por volume (em voos nacionais e até 32 kg em voos internacionais, conforme a política de cada companhia aérea); Dimensão total: até 158 cm lineares (soma de altura, largura e profundidade).

Pode haver cobranças extras para excesso de peso ou tamanho. Em relação ao que poder ser levado está: objetos maiores, líquidos em frascos grandes, instrumentos musicais, equipamentos esportivos e demais itens não permitidos na cabine.