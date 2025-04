O que fazer em São Paulo: da arte urbana ao agito noturno em poucos passos

São Paulo é daquelas cidades que não cabem em uma visita só. Em um mesmo quarteirão, você pode ver uma exposição de arte de renome internacional, comer uma das melhores pizzas do país, cruzar com artistas de rua e ainda terminar o dia em um rooftop com vista panorâmica. Mas aí vem a dúvida: o que fazer em São Paulo sem se perder no excesso de opções?

Reunimos sugestões certeiras de atrações diurnas e noturnas, os melhores museus, passeios gratuitos, dicas de onde fazer compras e ainda um pouquinho sobre a história da maior metrópole do Brasil.

Um pouco da história e identidade paulistana

Fundada em 1554 por padres jesuítas, São Paulo nasceu como um colégio religioso e cresceu impulsionada pelo ciclo do café e pela industrialização. Hoje, é um dos maiores centros financeiros, culturais e gastronômicos da América Latina, com mais de 12 milhões de habitantes, quase 200 nacionalidades convivendo e uma cena urbana que se reinventa o tempo todo.

O que faz São Paulo ser única é justamente essa diversidade intensa de sotaques, sabores, expressões culturais e estilos de vida. A cidade respira movimento e sempre tem algo novo acontecendo.

O que fazer em São Paulo durante o dia

Mesmo com o ritmo acelerado, São Paulo oferece várias formas de desacelerar ou de mergulhar ainda mais no que ela tem de melhor. Museus premiados, parques urbanos, arte de rua e feiras culturais são só alguns dos programas que cabem perfeitamente no seu roteiro diurno pela capital.

Museus imperdíveis

MASP (Museu de Arte de São Paulo): um dos mais importantes da América Latina, com um acervo de tirar o fôlego;

Pinacoteca do Estado: arte brasileira, exposições contemporâneas e arquitetura histórica;

arte brasileira, exposições contemporâneas e arquitetura histórica; Museu do Ipiranga: reaberto após reforma, conta a história da Independência;

reaberto após reforma, conta a história da Independência; Museu da Língua Portuguesa: tecnologia e interatividade para celebrar a nossa língua;

tecnologia e interatividade para celebrar a nossa língua; MIS (Museu da Imagem e do Som): exposições inovadoras de cultura pop e audiovisual.

Passeios ao ar livre

Avenida Paulista aos domingos: fechada para carros, vira palco de shows, feiras e muita gente;

fechada para carros, vira palco de shows, feiras e muita gente; Parque Ibirapuera: o pulmão verde da cidade, com espaços para piquenique, arte e esportes;

o pulmão verde da cidade, com espaços para piquenique, arte e esportes; Beco do Batman: galeria de grafite a céu aberto na Vila Madalena;

galeria de grafite a céu aberto na Vila Madalena; Mirante do SESC Paulista: vista panorâmica e entrada gratuita.

O que fazer em São Paulo à noite

A vida noturna paulistana é tão intensa quanto o trânsito das 18h, mas muito mais divertida.

Ruas da Vila Madalena: bares, botecos, baladas e cervejarias artesanais;

bares, botecos, baladas e cervejarias artesanais; Teatros na região central: como o Theatro Municipal e o Teatro Renault (que recebe grandes musicais);

como o Theatro Municipal e o Teatro Renault (que recebe grandes musicais); Rooftops com vista: gastronomia com skyline;

gastronomia com skyline; Casas de show e jazz: algumas casas são bastante conhecidas além de serem ótimas opções;

algumas casas são bastante conhecidas além de serem ótimas opções; Feiras noturnas: como a Benedito Calixto, às vezes possui música ao vivo.

Onde comprar: os melhores lugares para fazer compras em São Paulo

Seja moda, gastronomia ou lembranças, São Paulo é um paraíso para compras:

25 de Março: tem tudo o que você puder imaginar e mais um pouco;

tem tudo o que você puder imaginar e mais um pouco; Galeria do Rock: moda alternativa, discos e tatuagens;

moda alternativa, discos e tatuagens; Rua Oscar Freire: luxo e grandes grifes;

luxo e grandes grifes; Mercado Municipal: famoso pelo pastel de bacalhau e o sanduíche de mortadela;

famoso pelo pastel de bacalhau e o sanduíche de mortadela; Feira da Liberdade: artesanato e culinária oriental diferenciados.

5 dicas para quem quer gastar pouco em São Paulo

São Paulo também tem muitos atrativos gratuitos ou a preços acessíveis: