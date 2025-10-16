Trem da Vale: o impacto do novo horário para cidades mineiras do trajeto

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Viajar de trem entre Minas Gerais e Espírito Santo pode ficar mais fácil a partir de 2026. A Vale anunciou a criação de um novo horário noturno para a rota que conecta Belo Horizonte a Vitória (ES), uma resposta direta à alta demanda de passageiros, especialmente durante os períodos de férias.

A mudança promete não apenas ampliar as opções para os viajantes, como aquecer a economia de diversas cidades ao longo do trajeto. Com a possibilidade de embarcar à noite e chegar ao destino pela manhã, turistas ganham mais tempo útil para aproveitar passeios, o que impacta diretamente o comércio local.

Municípios como Governador Valadares, por exemplo, podem se beneficiar com um fluxo maior de visitantes em busca de lazer ou negócios. A chegada de passageiros nas primeiras horas do dia tende a impulsionar o movimento em hotéis, restaurantes e serviços, gerando mais empregos e renda.

Atualmente, o trem opera em horários diurnos, o que muitas vezes exige que o turista planeje uma pernoite extra. A viagem noturna otimiza o roteiro, permitindo que o visitante aproveite o dia inteiro no destino sem a necessidade de gastar com uma diária de hotel adicional na chegada.

Como o novo horário pode beneficiar sua viagem

A introdução de uma operação noturna oferece vantagens práticas tanto para turistas quanto para moradores locais. Entender esses benefícios ajuda a planejar melhor futuros deslocamentos e aproveitar ao máximo o que a região oferece. Veja os principais pontos:

Otimização do tempo: embarcar à noite e acordar no destino significa ganhar um dia inteiro de atividades, ideal para viagens curtas ou de fim de semana.

Economia com hospedagem: a viagem noturna elimina a necessidade de pagar por uma noite de hotel, seja no local de partida ou no de chegada, barateando o custo total do passeio.

Conexão com o comércio local: ao chegar pela manhã, os passageiros encontram o comércio e os serviços abertos, podendo consumir imediatamente e movimentar a economia da cidade.

Maior flexibilidade de agenda: o novo horário oferece uma alternativa para quem tem compromissos durante o dia, permitindo que a viagem se encaixe de forma mais prática na rotina.

