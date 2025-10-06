Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

crédito: 7 dicas de ouro para viajar apenas com o item pessoal e economizar

A recente mudança nas regras de bagagem, como a nova tarifa da GOL que não inclui o transporte gratuito da mala de mão, na tarifa internacional Basic, acendeu um alerta para muitos viajantes. A necessidade de pagar por um espaço que antes era garantido transformou a organização da mala em uma tarefa estratégica, onde cada centímetro conta para evitar taxas extras e dores de cabeça no aeroporto.

Viajar levando apenas o item pessoal, aquela mochila ou bolsa que vai com você na cabine, deixou de ser uma opção apenas para minimalistas e virou uma necessidade para quem busca economia. Com um bom planejamento, é totalmente possível levar tudo o que você precisa para uma viagem curta ou de fim de semana sem gastar um centavo a mais. O segredo está em otimizar o espaço e escolher os itens certos.

Aprender a fazer uma mala compacta e eficiente é uma habilidade que garante mais liberdade e menos custos. Para ajudar nessa missão, preparamos um guia com sete dicas práticas para você dominar a arte de viajar leve e aproveitar ao máximo sua jornada.



Escolha a mochila ou bolsa ideal

O primeiro passo é garantir que seu item pessoal esteja dentro das medidas permitidas pela companhia aérea. Em geral, as dimensões máximas ficam em torno de 45 cm de altura, 35 cm de largura e 20 cm de profundidade. Verifique sempre as regras da empresa antes de sair de casa para evitar surpresas.

Dê preferência a mochilas com múltiplos compartimentos. Eles ajudam a organizar melhor seus pertences e a distribuir o peso de forma equilibrada. Modelos com aberturas amplas, como as de estilo "clamshell" (que abrem como uma mala), facilitam o acesso aos itens sem precisar desarrumar tudo.

Enrole as roupas em vez de dobrar

Essa é uma técnica clássica e extremamente eficaz para economizar espaço. Ao enrolar as peças, você compacta o tecido e minimiza o volume que elas ocupam. Além disso, essa prática ajuda a reduzir significativamente os amassados, principalmente em tecidos como algodão e malha.

Comece pelas peças maiores, como calças e camisetas, e use as menores, como meias e roupas íntimas, para preencher os pequenos espaços que sobram. Essa organização inteligente permite que você aproveite cada canto da sua mochila.

Use cubos organizadores de mala

Os cubos organizadores, também conhecidos como "packing cubes", são aliados poderosos para quem precisa otimizar o espaço. Eles funcionam como pequenas gavetas dentro da sua mochila, permitindo separar as roupas por categoria, como camisetas em um cubo e calças em outro.

Além de manter tudo no lugar, muitos desses organizadores possuem um zíper de compressão que retira o excesso de ar e diminui o volume das peças. Isso libera um espaço valioso para outros itens essenciais e torna o processo de fazer e desfazer a mala muito mais rápido.

Aposte em produtos de higiene sólidos e em miniatura

Itens de higiene pessoal podem ocupar um volume considerável. A solução é optar por versões sólidas, como xampus, condicionadores e sabonetes em barra. Eles não correm o risco de vazar e costumam ser mais compactos que as embalagens líquidas.

Outra alternativa é usar frascos de viagem com capacidade de até 100 ml para levar seus produtos preferidos. Considere também comprar alguns itens, como protetor solar ou repelente, diretamente no seu destino. Isso alivia o peso e o espaço na sua bagagem de ida.

Vista suas roupas e calçados mais volumosos

Uma estratégia simples, mas que faz toda a diferença, é vestir as peças mais pesadas e volumosas durante o voo. Aquele casaco mais grosso, a calça jeans ou o par de botas que ocupariam um espaço precioso na mochila devem ir no seu corpo.

Essa tática libera uma área significativa dentro da sua bagagem para roupas mais leves e outros itens. Além de funcional, ajuda a se proteger do ar-condicionado do avião, que costuma ser forte.

Planeje seus looks com antecedência

Evite a tentação de levar peças "para o caso de precisar". Antes de começar a arrumar a mochila, planeje os looks que você usará a cada dia da viagem. Escolha roupas versáteis e que combinem entre si, criando um armário-cápsula.

Opte por cores neutras e adicione pontos de cor em acessórios, que são menores e mais fáceis de carregar. Uma calça pode ser usada com duas ou três blusas diferentes, multiplicando suas opções sem aumentar o volume na bagagem.

Digitalize documentos e materiais de leitura

Em vez de carregar livros, guias de viagem e impressões de reservas, use a tecnologia a seu favor. Baixe os arquivos em seu celular, tablet ou leitor digital. Salve seus documentos importantes, como passaporte e identidade, em serviços de nuvem seguros.

Use os aplicativos das companhias aéreas e hotéis para ter seus cartões de embarque e comprovantes de reserva sempre à mão. Essa digitalização não apenas economiza espaço físico, mas também reduz o peso da sua mochila e organiza suas informações de viagem em um único lugar.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.