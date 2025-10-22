Cabeça de Santo Antônio: conheça cidade onde estátua 'perdeu o corpo'

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

No interior do Ceará, uma cabeça de concreto gigante repousa no quintal de uma casa há quase 40 anos. Localizada em Caridade, a 95 km de Fortaleza, a escultura inacabada de Santo Antônio se tornou um símbolo folclórico e um curioso ponto de peregrinação para moradores e turistas.

A história começou nos anos 1980, quando um projeto ambicioso pretendia erguer uma estátua do padroeiro da cidade no topo do Morro do Serrote do Cágado. Desenhada pelo artista plástico Franzé D’Aurora, a obra de ferrocimento teve sua construção interrompida em 1986 por falta de verba e problemas estruturais.

Localizada em Caridade, a 95 km de FortalezaCadu Freitas/SVM/G1/Reprodução

O corpo da estátua chegou a ser finalizado, mas a cabeça nunca foi instalada por questões de segurança. Como resultado, a peça foi abandonada a 3 km de distância, no quintal da casa que pertencia ao engenheiro responsável pela obra, onde havia sido moldada. O imóvel hoje pertence à prefeitura, que planeja transformá-lo em um museu.

O corpo da estátua chegou a ser finalizadoGoverno do Ceará/Divulgação

Enquanto a cabeça virou atração em uma rua residencial, o corpo abandonado no morro também se tornou um marco da paisagem local. A história inusitada do “santo sem corpo” ganhou fama, inspirando um livro premiado e até mesmo um filme que está em produção.

Como visitar o monumento inusitado

Para quem se interessou pela história, visitar os pontos turísticos de Caridade é uma experiência única. A cidade abraçou a obra inacabada como parte de sua identidade. Veja como planejar sua visita:

Onde encontrar a cabeça: a escultura está localizada na Rua 102, no Bairro Conjunto Habitacional. O acesso é público, e a visitação ocorre de forma informal, já que a peça fica visível no quintal;

Onde está o corpo: o restante da estrutura original pode ser visto no alto do Morro do Serrote do Cágado, que oferece uma vista panorâmica da região;

O novo complexo: no mesmo morro, um novo Complexo Religioso de Santo Antônio está sendo construído. O projeto inclui uma estátua de 36 metros de altura, capela e mirante. As obras, iniciadas em 2021, estão atualmente paralisadas, mas o local já aponta para o futuro da devoção na cidade.

No mesmo morro, um novo Complexo Religioso de Santo Antônio está sendo construídoGoverno do Ceará/Divulgação



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.