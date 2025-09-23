Um roteiro de fé por 5 destinos religiosos imperdíveis aqui no Brasil

A devoção a figuras como Padre Pio, que tem mobilizado fiéis em eventos recentes pelo Brasil, reflete um movimento de fé que vai além das celebrações pontuais. Este cenário faz parte de um fenômeno maior: o turismo religioso, um setor que movimenta milhões de brasileiros todos os anos em busca de conexão espiritual, pagamento de promessas e conhecimento histórico.

Viajar por esses roteiros é mergulhar em narrativas que moldaram a cultura de diversas regiões do país. De santuários monumentais a procissões que reúnem multidões, cada destino oferece uma experiência única. Para quem busca uma jornada de espiritualidade, o Brasil reserva cidades que se transformaram em centros de peregrinação, atraindo pessoas de todos os cantos.

1. Aparecida (SP)

Para conectar a Basílica Nova à Basílica Antiga, a primeira igreja dedicada à santa, os fiéis percorrem a Passarela da FéDeniseRT de Getty Images

O maior santuário dedicado a Maria no mundo não está na Europa, mas sim no interior de São Paulo. O Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida é um complexo monumental que recebe cerca de 12 milhões de visitantes por ano, um número que o coloca entre os destinos marianos mais visitados globalmente.

O coração do complexo é a Basílica Nova, uma estrutura com capacidade para 45 mil pessoas. É ali que a maioria das missas acontece e onde os peregrinos se concentram. No interior, uma cúpula central com mosaicos e vitrais cria um ambiente de introspecção. O ponto alto para os devotos é a visita à imagem original de Nossa Senhora Aparecida, encontrada por pescadores no Rio Paraíba do Sul em 1717.

Para conectar a Basílica Nova à Basílica Antiga, a primeira igreja dedicada à santa, os fiéis percorrem a Passarela da Fé. Com 392 metros de extensão, o caminho elevado simboliza a jornada dos peregrinos e é um local de oração e pagamento de promessas, muitas vezes percorrido de joelhos. O complexo ainda oferece o Morro do Cruzeiro, a Sala das Promessas e um teleférico com vista panorâmica.

2. Juazeiro do Norte (CE)

O principal ponto de visitação é a Colina do Horto, onde uma estátua de 27 metros de altura de Padre CíceroLevi Bianco/Flickr

No coração do sertão cearense, a fé tem um nome e um rosto, Padre Cícero Romão Batista. Juazeiro do Norte se tornou um dos maiores centros de peregrinação da América Latina graças à devoção ao sacerdote, carinhosamente chamado pelos fiéis de "Padim Ciço". A cidade respira a memória e os milagres atribuídos a ele.

O principal ponto de visitação é a Colina do Horto, onde uma estátua de 27 metros de altura de Padre Cícero abençoa toda a região do Cariri. Do local, os romeiros têm uma visão privilegiada da cidade e cumprem rituais de agradecimento. A estátua é um dos cartões-postais mais conhecidos do turismo religioso nacional.

A cidade vive seu auge durante as romarias, especialmente a de Finados, em novembro, que chega a reunir mais de 500 mil pessoas. Peregrinos de todo o Nordeste chegam em ônibus e a pé para visitar a Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores, o túmulo do sacerdote na Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e o Museu Vivo de Padre Cícero.

3. Trindade (GO)

Atualmente, a cidade abriga o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, construído em 1943 Gladyston Rodrigues/EM/D.A Pres

Conhecida como a capital da fé de Goiás, Trindade atrai milhões de devotos do Divino Pai Eterno. A história de devoção começou no século 19, quando um casal de agricultores encontrou um medalhão de barro com a imagem da Santíssima Trindade coroando a Virgem Maria. A descoberta deu origem a uma tradição que cresce a cada ano.

O ponto alto do calendário religioso é a Romaria do Divino Pai Eterno, realizada anualmente entre a última semana de junho e o primeiro domingo de julho. O evento de dez dias atrai cerca de 3 milhões de pessoas. Um dos destaques é o tradicional desfile de carros de boi, que reúne centenas de carreiros de diversas partes do estado, mantendo viva uma tradição secular.

Atualmente, a cidade abriga o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, construído em 1943. No entanto, um novo e grandioso templo está em construção para acolher o número crescente de fiéis. Quando finalizada, a nova basílica será uma das maiores do Brasil, consolidando Trindade como um polo de fé no Centro-Oeste.

4. Nova Trento (SC)

O Santuário de Santa Paulina é o principal atrativoMarta Vieira/EM/D.A PRESS

Em meio às colinas e vales de Santa Catarina, a pequena Nova Trento guarda a história da primeira santa do Brasil: Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. A cidade, fortemente influenciada pela colonização italiana, oferece um roteiro de turismo religioso mais sereno e contemplativo, ideal para quem busca paz e reflexão.

O Santuário de Santa Paulina é o principal atrativo. Com uma arquitetura moderna e integrada à natureza, o templo tem capacidade para 3 mil pessoas e se destaca pela sua acústica e simplicidade. O complexo religioso inclui ainda a Capela de Nossa Senhora de Lourdes, a casa onde Santa Paulina viveu e a cascata que lembra o local onde ela cuidava dos doentes.

Além do santuário, os visitantes podem explorar outros pontos de interesse religioso, como o Santuário Nossa Senhora do Bom Socorro, localizado no topo do Morro da Cruz, que oferece uma vista espetacular da região. A cidade combina a espiritualidade com a cultura dos imigrantes, visível na gastronomia e na arquitetura local.

5. Belém (PA)

As celebrações duram 15 dias e incluem diversas outras romariasANDERSON BARBOSA

O Círio de Nazaré, realizado em Belém no segundo domingo de outubro, é uma das maiores manifestações religiosas do mundo. Reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO, o evento reúne mais de dois milhões de pessoas em uma demonstração de fé que une elementos da cultura amazônica e da tradição católica.

A principal procissão percorre 3,6 quilômetros entre a Catedral da Sé e a Basílica Santuário de Nazaré. Um dos símbolos mais fortes do Círio é a corda, com 400 metros de comprimento, na qual milhares de fiéis se agarram para pagar promessas e expressar sua devoção. Puxar a corda é visto como um ato de sacrifício e gratidão.

As celebrações, no entanto, duram 15 dias e incluem diversas outras romarias, como a Fluvial, onde centenas de barcos enfeitados acompanham a imagem da santa pelas águas da Baía do Guajará. O Círio de Nazaré transforma Belém, mobilizando a cidade em torno de uma fé que se manifesta na cultura, na culinária, com o tradicional almoço do Círio, e na união das famílias.