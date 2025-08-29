Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O interior de São Paulo se consolidou como um polo turístico que vai além das belezas naturais e do patrimônio cultural. A região também se destaca pela diversidade gastronômica, que reflete tanto a herança dos imigrantes quanto a tradição caipira.

De pratos típicos a experiências sofisticadas, muitas cidades se tornaram referência quando o assunto é culinária e turismo, atraindo visitantes interessados em vivenciar novos sabores e conhecer histórias por trás das receitas.

Leia mais

Campos do Jordão

Conhecida como a “Suíça brasileira”, Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, é famosa pelo clima de montanha e pelos fondues que se tornaram tradição nos restaurantes locais. O frio do inverno torna a cidade ainda mais convidativa para quem deseja experimentar queijos, chocolates quentes e pratos inspirados na culinária europeia.

Além da gastronomia, a cidade oferece passeios culturais, eventos sazonais e uma atmosfera acolhedora que combina bem com a proposta de turismo gastronômico.

Campos do Jordão Reprodução

Brotas

Considerada a capital do turismo de aventura, Brotas também é um destino que surpreende pela cozinha típica do interior paulista. Restaurantes e fazendas locais valorizam a comida caipira raiz, com destaque para pratos à base de milho, frango caipira, leitão e receitas tradicionais transmitidas de geração em geração.

A visita à cidade pode ser combinada com atividades como rafting e trilhas, criando uma experiência que une aventura e sabor.

Brotas Reprodução

Atibaia

Atibaia é reconhecida nacionalmente pela produção de morangos e pela Festa de Flores e Morangos, realizada anualmente e que atrai turistas de todo o país. A fruta é protagonista em bolos, geleias, compotas e sobremesas variadas, que podem ser encontradas em confeitarias e fazendas da região.

Além disso, a cidade oferece passeios ligados ao turismo rural e cultural, reforçando sua posição como um destino que alia tradição agrícola e gastronomia.

São Roque

Localizada a cerca de 60 km da capital, São Roque se tornou referência pela Rota do Vinho, que reúne vinícolas, restaurantes e adegas. A cidade preserva tradições ligadas à imigração portuguesa e italiana, oferecendo pratos típicos harmonizados com rótulos produzidos localmente.

Visitar São Roque é também uma oportunidade de conhecer eventos sazonais e festas que celebram a vitivinicultura, fortalecendo o turismo gastronômico no interior paulista.

Piracicaba

Às margens do Rio Piracicaba, a cidade é conhecida por sua forte tradição ribeirinha, com pratos de peixe preparados em restaurantes que valorizam a cultura local. O tambaqui e outras espécies da região são protagonistas em receitas que preservam a identidade gastronômica da cidade.

Além da culinária, Piracicaba oferece passeios históricos, parques e atividades culturais que tornam a visita ainda mais rica.





