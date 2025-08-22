Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Os sabores de Minas Gerais estão profundamente ligados à memória afetiva e à tradição cultural do estado. Entre eles, os doces típicos ocupam lugar especial: o doce de leite cremoso, a goiabada cascão, as quitandas que perfumam as cozinhas e o clássico Romeu e Julieta que combina queijo e goiabada.

Mais do que sobremesas, esses preparos são parte do patrimônio gastronômico mineiro e se tornaram atrativos turísticos que movimentam cidades inteiras.

1. Diamantina

Saldo colonial preservado e tradição doceira se misturam em Diamantina. As lojas de quitandas oferecem biscoitos de polvilho, broas de goma e roscas que remetem a receitas passadas de mães para filhas. No inverno, a cidade ganha ainda mais charme, quem visita aproveita para saborear os doces em cafeterias.

Os maiores destaques gastronômicos da cidade são: Broas de milho, rosquinhas amanteigadas e sequilhos artesanais.

2. Viçosa

Na Zona da Mata, Viçosa abriga o doce de leite produzido em parceria com a Universidade Federal de Viçosa (UFV) e Fundação Arthur Bernardes (Funarbe). Eleito diversas vezes o melhor do Brasil em concursos nacionais. O produto ganhou prestígio internacional e atrai turistas curiosos para experimentar o sabor premiado direto da fonte.

A cidade, de atmosfera universitária e cultural, também promove feiras gastronômicas que valorizam a produção regional. A melhor época para visitar é entre agosto e setembro, quando a UFV organiza eventos acadêmicos e culturais que movimentam o turismo.

3. Sabará

Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, é famosa pelos doces artesanais de jabuticaba, que se tornaram símbolo da cidade. O ponto alto é o Festival da Jabuticaba, realizado em novembro, quando ruas históricas se transformam em uma grande feira gastronômica.

São diversas receitas à base da fruta: geleias, licores, compotas e até molhos especiais. Além da doçaria, Sabará preserva um valioso patrimônio colonial, com igrejas barrocas e casarões que enriquecem a experiência cultural dos visitantes.

4. Tiradentes

Um dos destinos mais charmosos de Minas, Tiradentes combina arquitetura colonial preservada com uma cena gastronômica sofisticada. Restaurantes renomados oferecem sobremesas mineiras reinterpretadas, como Romeu e Julieta em versões criativas.

5. Araxá

Araxá é conhecida nacionalmente por seu doce de leite cremoso, uma marca registrada da cidade. Os visitantes encontram diversas confeitarias e produtores artesanais que mantêm viva essa tradição. Além da gastronomia, Araxá oferece pontos turísticos como as águas termais e o Grande Hotel Termas de Araxá. A cidade também realiza feiras culturais que valorizam a doçaria típica da região.