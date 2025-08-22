Os sabores de Minas Gerais estão profundamente ligados à memória afetiva e à tradição cultural do estado. Entre eles, os doces típicos ocupam lugar especial: o doce de leite cremoso, a goiabada cascão, as quitandas que perfumam as cozinhas e o clássico Romeu e Julieta que combina queijo e goiabada.
Mais do que sobremesas, esses preparos são parte do patrimônio gastronômico mineiro e se tornaram atrativos turísticos que movimentam cidades inteiras.
Saldo colonial preservado e tradição doceira se misturam em Diamantina. As lojas de quitandas oferecem biscoitos de polvilho, broas de goma e roscas que remetem a receitas passadas de mães para filhas. No inverno, a cidade ganha ainda mais charme, quem visita aproveita para saborear os doces em cafeterias.
Os maiores destaques gastronômicos da cidade são: Broas de milho, rosquinhas amanteigadas e sequilhos artesanais.
Credito: Prefeitura Municipal de Diamantina/divulgacao
Juarez Rodrigues/EM/D.A Press. Brasil. Diamantina - MG. Diamantina comemora 20 anos do Titulo de Patrimonio Cultural da Humanidade. Na foto, Catedral Metropolitana de Santo Antonio.
Juarez Rodrigues/EM/D.A Press. Brasil. Diamantina - MG. Diamantina comemora 20 anos do Titulo de Patrimonio Cultural da Humanidade. Na foto, Centro Cultural David Ribeiro (Mercado Velho).
Rogerio Machado/Flickr. Passatempo 23/11. Na foto, casa com muxarabiê, em Diamantina - MG.
Jaime Costa/Flickr. Passatempo 30/12. Vista da cidade historica Diamantina .
Giovanni Luiz Cruz/Flickr. Passatempo 30/12. Vista da cidade historica Diamantina .
Catia/Flickr. Passatempo 30/12. Vista da cidade historica Diamantina .
2. Viçosa
Na Zona da Mata, Viçosa abriga o doce de leite produzido em parceria com a Universidade Federal de Viçosa (UFV) e Fundação Arthur Bernardes (Funarbe). Eleito diversas vezes o melhor do Brasil em concursos nacionais. O produto ganhou prestígio internacional e atrai turistas curiosos para experimentar o sabor premiado direto da fonte.
A cidade, de atmosfera universitária e cultural, também promove feiras gastronômicas que valorizam a produção regional. A melhor época para visitar é entre agosto e setembro, quando a UFV organiza eventos acadêmicos e culturais que movimentam o turismo.
Reproducao da internet/Facebook/Prefeitura de Vicosa
Credito Divulgacao/Prefeitura de Vicosa
3. Sabará
Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, é famosa pelos doces artesanais de jabuticaba, que se tornaram símbolo da cidade. O ponto alto é o Festival da Jabuticaba, realizado em novembro, quando ruas históricas se transformam em uma grande feira gastronômica.
São diversas receitas à base da fruta: geleias, licores, compotas e até molhos especiais. Além da doçaria, Sabará preserva um valioso patrimônio colonial, com igrejas barrocas e casarões que enriquecem a experiência cultural dos visitantes.
Festival de Jabuticaba em Sabará, que em 2025 dever acontecer em outubro
18/03/2025 Crédito: Max Lana/ Prefeitura de Sabará
Festival de Jabuticaba em Sabar.., que em 2025 dever.. acontecer em outubro
4. Tiradentes
Um dos destinos mais charmosos de Minas, Tiradentes combina arquitetura colonial preservada com uma cena gastronômica sofisticada. Restaurantes renomados oferecem sobremesas mineiras reinterpretadas, como Romeu e Julieta em versões criativas.
Tiradentes
Tiradentes
Tiradentes Leandro Couri/EM
5. Araxá
Araxá é conhecida nacionalmente por seu doce de leite cremoso, uma marca registrada da cidade. Os visitantes encontram diversas confeitarias e produtores artesanais que mantêm viva essa tradição. Além da gastronomia, Araxá oferece pontos turísticos como as águas termais e o Grande Hotel Termas de Araxá. A cidade também realiza feiras culturais que valorizam a doçaria típica da região.
Araxá Euler Junior/EM/D.A Press. Brasil. Araxa - MG. Vista geral da cidade de Araxa.
Grande Hotel Termas de Araxá. Acervo / Codemge. Brasil. Araxa - MG.