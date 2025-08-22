Assine
Minas Gerais

Conheça 5 cidades mineiras perfeitas para quem ama doces típicos

Descubra um itinerário saboroso por Minas Gerais, com destinos famosos pelo doce de leite, de jabuticaba e quitandas tradicionais

Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
22/08/2025 16:15

Diamantina
29/12/2021. Credito: Jaime Costa/Flickr. Passatempo 30/12. Vista da cidade historica Diamantina . crédito: Jaime Costa/Flickr. Passatempo 30/12. Vista da cidade historica Diamantina .

Os sabores de Minas Gerais estão profundamente ligados à memória afetiva e à tradição cultural do estado. Entre eles, os doces típicos ocupam lugar especial: o doce de leite cremoso, a goiabada cascão, as quitandas que perfumam as cozinhas e o clássico Romeu e Julieta que combina queijo e goiabada.

Mais do que sobremesas, esses preparos são parte do patrimônio gastronômico mineiro e se tornaram atrativos turísticos que movimentam cidades inteiras.

1. Diamantina

Saldo colonial preservado e tradição doceira se misturam em Diamantina. As lojas de quitandas oferecem biscoitos de polvilho, broas de goma e roscas que remetem a receitas passadas de mães para filhas. No inverno, a cidade ganha ainda mais charme, quem visita aproveita para saborear os doces em cafeterias.

Os maiores destaques gastronômicos da cidade são: Broas de milho, rosquinhas amanteigadas e sequilhos artesanais.

Credito: Prefeitura Municipal de Diamantina/divulgacao- Prefeitura Municipal de Diamantina/divulgacao
22/01/2019. Credito: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press. Brasil. Diamantina - MG. Diamantina comemora 20 anos do Titulo de Patrimonio Cultural da Humanidade. Na foto, Catedral Metropolitana de Santo Antonio. - Juarez Rodrigues/EM/D.A Press. Brasil. Diamantina - MG. Diamantina comemora 20 anos do Titulo de Patrimonio Cultural da Humanidade. Na foto, Catedral Metropolitana de Santo Antonio.
22/01/2019. Credito: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press. Brasil. Diamantina - MG. Diamantina comemora 20 anos do Titulo de Patrimonio Cultural da Humanidade. Na foto, Centro Cultural David Ribeiro (Mercado Velho). - Juarez Rodrigues/EM/D.A Press. Brasil. Diamantina - MG. Diamantina comemora 20 anos do Titulo de Patrimonio Cultural da Humanidade. Na foto, Centro Cultural David Ribeiro (Mercado Velho).
22/11/2021. Credito: Rogerio Machado/Flickr. Passatempo 23/11. Na foto, casa com muxarabiÃª, em Diamantina - MG. - Rogerio Machado/Flickr. Passatempo 23/11. Na foto, casa com muxarabiê, em Diamantina - MG.
22/11/2021. Credito: JosÃ© Rocha/Flickr. Passatempo 23/11. Na foto, casa com muxarabiÃª, em Diamantina - MG. - José Rocha/Flickr. Passatempo 23/11. Na foto, casa com muxarabiê, em Diamantina - MG.
29/12/2021. Credito: Jaime Costa/Flickr. Passatempo 30/12. Vista da cidade historica Diamantina . - Jaime Costa/Flickr. Passatempo 30/12. Vista da cidade historica Diamantina .
29/12/2021. Credito: Giovanni Luiz Cruz/Flickr. Passatempo 30/12. Vista da cidade historica Diamantina . - Giovanni Luiz Cruz/Flickr. Passatempo 30/12. Vista da cidade historica Diamantina .
29/12/2021. Credito: Catia/Flickr. Passatempo 30/12. Vista da cidade historica Diamantina . - Catia/Flickr. Passatempo 30/12. Vista da cidade historica Diamantina .
2. Viçosa

Na Zona da Mata, Viçosa abriga o doce de leite produzido em parceria com a Universidade Federal de Viçosa (UFV) e Fundação Arthur Bernardes (Funarbe). Eleito diversas vezes o melhor do Brasil em concursos nacionais. O produto ganhou prestígio internacional e atrai turistas curiosos para experimentar o sabor premiado direto da fonte.

A cidade, de atmosfera universitária e cultural, também promove feiras gastronômicas que valorizam a produção regional. A melhor época para visitar é entre agosto e setembro, quando a UFV organiza eventos acadêmicos e culturais que movimentam o turismo.

Credito: Reproducao da internet/Facebook/Prefeitura de Vicosa - ViÃ§csa investiga quatro casos suspeitos de febre amarela- Reproducao da internet/Facebook/Prefeitura de Vicosa - Viçcsa investiga quatro casos suspeitos de febre amarela
UFV-UFV/Reprodução
Credito Divulgacao/Prefeitura de Vicosa - Em Vicosa, outro destaque e o eixo tematico empreendedorismo, no qual a cidade figura na 11 posicao, no ranking geral; - Credito Divulgacao/Prefeitura de Vicosa
3. Sabará

Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, é famosa pelos doces artesanais de jabuticaba, que se tornaram símbolo da cidade. O ponto alto é o Festival da Jabuticaba, realizado em novembro, quando ruas históricas se transformam em uma grande feira gastronômica.

São diversas receitas à base da fruta: geleias, licores, compotas e até molhos especiais. Além da doçaria, Sabará preserva um valioso patrimônio colonial, com igrejas barrocas e casarões que enriquecem a experiência cultural dos visitantes.

Festival de Jabuticaba em Sabar.., que em 2025 dever.. acontecer em outubro - 18/03/2025 Cr..dito: Max Lana/ Prefeitura de Sabar..
Festival de Jabuticaba em Sabar.., que em 2025 dever.. acontecer em outubro - 18/03/2025 Cr..dito: Max Lana/ Prefeitura de Sabar..
Festival de Jabuticaba em Sabar.., que em 2025 dever.. acontecer em outubro - 18/03/2025 Cr..dito: Max Lana/ Prefeitura de Sabar..
4. Tiradentes

Um dos destinos mais charmosos de Minas, Tiradentes combina arquitetura colonial preservada com uma cena gastronômica sofisticada. Restaurantes renomados oferecem sobremesas mineiras reinterpretadas, como Romeu e Julieta em versões criativas.

Tirandetes - Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Tiradentes - MG. 300 anos de historia de Tiradentes. Na foto, rua Direita.
Tirandetes - Eugenio Savio/Divulgacao -
Tirandetes- Leandro Couri/EM
Tirandetes- Leandro Couri/EM
Tirandetes- Leandro Couri/EM
Tirandetes- Leandro Couri/EM
Tirandetes- Leandro Couri/EM
5. Araxá

Araxá é conhecida nacionalmente por seu doce de leite cremoso, uma marca registrada da cidade. Os visitantes encontram diversas confeitarias e produtores artesanais que mantêm viva essa tradição. Além da gastronomia, Araxá oferece pontos turísticos como as águas termais e o Grande Hotel Termas de Araxá. A cidade também realiza feiras culturais que valorizam a doçaria típica da região.

 

Araxá- Euler Junior/EM/D.A Press. Brasil. Araxa - MG. Vista geral da cidade de Araxa. - Caso do assassinato do empresario Higor Humberto Fonseca de Sousa, de 26 anos, e sua esposa Rafaela D?Eluz Giordani, de 21 anos, no dia 23/01, na residencia do casal, na rua Vicente Martins Oliveira, bairro Veredas do Belvedere, em Araxa, Alto Paranaiba. Os assassinos roubaram duas televisoes e uma caminhonete. Segundo a Policia Militar, esses detalhes indicariam um latrocinio, mas Higor foi vitima de mais de 100 facadas, alem de ter o corpo coberto por fuba. Ja Rafaela teve pelo menos nove lesoes relacionadas a objetos cortantes no pescoco e parte do corpo coberta com acucar. Higor e filho do ex-vice presidente administrativo do Esporte Clube Mamore.
Araxá- Beto Novaes/EM/D.A Press. Brasil. Araxa - MG. Cidades com mairoes e mnores indices de violencia no estado. Araxa e a cidade com menor indice de homicidios do estado. Na foto, vista parcial da cidade.
Araxá- Beto Novaes/EM/D.A Press. Brasil. Araxa - MG. Casarao que pertenceu a Dona Beja sera restaurado pela prefeitura.
Grande Hotel Termas de Araxá.- Acervo / Codemge. Brasil. Araxa - MG. O Grande Hotel de Araxá apresenta nova proposta de hospitalidade para o turismo de bem-estar de alto padrão. Com o reposicionamento de mercado, o complexo hoteleiro resgata suas origens como espaço de refúgio para quem busca experiências terapêuticas, valorizando ainda mais os elementos locais da cultura, da história e da memória afetiva. O empreendimento é gerido pelo Grupo Tauá desde 2010, mediante parceria com o poder público, por meio da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge). Na foto, vista do Grande Hotel de Araxa
