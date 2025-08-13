Assine
Cafeicultura

5 cidades brasileiras para quem ama café e quer conhecer a produção

Conheça regiões produtoras com visitas a fazendas, degustações e experiências ligadas à bebida mais consumida do Brasil

Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
13/08/2025 14:04 - atualizado em 13/08/2025 14:09

café
Visitar fazendas produtoras de café é uma experiência que une história, cultura e degustações especiais crédito: diego_nleite de pixabay

O café é mais do que uma bebida para os brasileiros: é parte da identidade cultural, da história econômica e do dia a dia de milhões de pessoas. Reconhecido mundialmente pela qualidade, o Brasil é o maior produtor de café do planeta e abriga destinos que unem belas paisagens, tradição e experiências únicas para quem deseja conhecer de perto o processo de cultivo, colheita e preparo da bebida.

Essas cidades se destacam no turismo do café no Brasil, oferecendo roteiros que vão de visitas a fazendas centenárias a degustações especiais para apreciadores e curiosos.

Leia mais:

1. Carmo de Minas (MG)

Localizada na Serra da Mantiqueira, Carmo de Minas é referência na produção de cafés especiais. A altitude e o clima ameno favorecem grãos de alta qualidade, premiados internacionalmente. O visitante pode fazer passeios guiados por fazendas, conhecer métodos de torra e participar de degustações que exploram nuances de aroma e sabor. A melhor época para visitar é entre maio e setembro, durante a colheita.

Fazenda Sertao Divulgação Fazenda Sertao
Fazenda Sertao Divulgação Fazenda Sertao
Fazenda Sertao Divulgação Fazenda Sertao
Fazenda Sertao Divulgação Fazenda Sertao
Fazenda Sertao Divulgação Fazenda Sertao
Fazenda Sertao Divulgação Fazenda Sertao


2. Patrocínio (MG)

No Cerrado Mineiro, Patrocínio é um dos maiores polos de café arábica do Brasil. Além de tours por plantações e armazéns, a cidade oferece o Festival do Café, evento que reúne produtores, baristas e turistas para celebrar a bebida. É um destino que combina turismo rural com gastronomia, já que muitas fazendas também servem pratos típicos da região.

Fazenda Alado Café
Fazenda Sertao Divulgação Fazenda Alado Café

3. Venda Nova do Imigrante (ES)

Na região serrana do Espírito Santo, Venda Nova é conhecida pela produção de café conilon e arábica, além de sua forte herança italiana. O turista encontra propriedades familiares abertas para visitação, onde pode acompanhar desde a secagem dos grãos até a torra artesanal.

Fazenda Carnielli
Fazenda Sertao Divulgação Fazenda Carnielli

4. Garça (SP)

No interior de São Paulo, Garça preserva tradições cafeeiras desde o início do século XX. As visitas às fazendas mostram processos modernos e históricos lado a lado, além de oferecer trilhas, museus rurais e degustações. A cidade também é próxima de outros roteiros turísticos do centro-oeste paulista, permitindo combinar passeios.

Fazenda Igurê Divulgação Divulgação Fazenda Igurê Divulgação
Fazenda Igurê Divulgação Divulgação Fazenda Igurê Divulgação
Fazenda Igurê Divulgação Divulgação Fazenda Igurê Divulgação
Fazenda Igurê Divulgação Divulgação Fazenda Igurê Divulgação

5. Linhares (ES)

Conhecida como a “terra do café conilon”, Linhares é uma das maiores produtoras desse tipo de grão no país. A cidade promove eventos voltados ao setor e oferece roteiros que passam por lavouras, áreas de secagem e espaços de torra. A proximidade com o litoral permite que o visitante intercale dias de campo com praias capixabas.

