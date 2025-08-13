O café é mais do que uma bebida para os brasileiros: é parte da identidade cultural, da história econômica e do dia a dia de milhões de pessoas. Reconhecido mundialmente pela qualidade, o Brasil é o maior produtor de café do planeta e abriga destinos que unem belas paisagens, tradição e experiências únicas para quem deseja conhecer de perto o processo de cultivo, colheita e preparo da bebida.

Essas cidades se destacam no turismo do café no Brasil, oferecendo roteiros que vão de visitas a fazendas centenárias a degustações especiais para apreciadores e curiosos.

Leia mais:

1. Carmo de Minas (MG)

Localizada na Serra da Mantiqueira, Carmo de Minas é referência na produção de cafés especiais. A altitude e o clima ameno favorecem grãos de alta qualidade, premiados internacionalmente. O visitante pode fazer passeios guiados por fazendas, conhecer métodos de torra e participar de degustações que exploram nuances de aroma e sabor. A melhor época para visitar é entre maio e setembro, durante a colheita.

2. Patrocínio (MG)

No Cerrado Mineiro, Patrocínio é um dos maiores polos de café arábica do Brasil. Além de tours por plantações e armazéns, a cidade oferece o Festival do Café, evento que reúne produtores, baristas e turistas para celebrar a bebida. É um destino que combina turismo rural com gastronomia, já que muitas fazendas também servem pratos típicos da região.

3. Venda Nova do Imigrante (ES)

Na região serrana do Espírito Santo, Venda Nova é conhecida pela produção de café conilon e arábica, além de sua forte herança italiana. O turista encontra propriedades familiares abertas para visitação, onde pode acompanhar desde a secagem dos grãos até a torra artesanal.

4. Garça (SP)

No interior de São Paulo, Garça preserva tradições cafeeiras desde o início do século XX. As visitas às fazendas mostram processos modernos e históricos lado a lado, além de oferecer trilhas, museus rurais e degustações. A cidade também é próxima de outros roteiros turísticos do centro-oeste paulista, permitindo combinar passeios.

5. Linhares (ES)

Conhecida como a “terra do café conilon”, Linhares é uma das maiores produtoras desse tipo de grão no país. A cidade promove eventos voltados ao setor e oferece roteiros que passam por lavouras, áreas de secagem e espaços de torra. A proximidade com o litoral permite que o visitante intercale dias de campo com praias capixabas.

