6 cidades brasileiras para quem quer conhecer vinícolas e degustar vinhos

O Brasil vem conquistando cada vez mais espaço no mapa mundial do vinho, com regiões que unem clima, solo e tradição para produzir rótulos premiados. De norte a sul, o turismo em vinícolas no Brasil atrai visitantes interessados em conhecer de perto o processo de produção, participar de degustações e viver experiências no campo.

Entre passeios guiados, colheita de uvas e festivais dedicados à bebida, há roteiros para todos os perfis de viajantes. Confira seis cidades que se destacam na viticultura e oferecem experiências completas para quem quer combinar viagem e vinho.

1 – Bento Gonçalves (RS)

Considerada a capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves está na Serra Gaúcha e concentra algumas das vinícolas mais renomadas do país. A viticultura começou no final do século 19, com a chegada de imigrantes italianos.

Atualmente, a cidade oferece roteiros como o Vale dos Vinhedos e o Caminhos de Pedra, onde é possível visitar vinícolas familiares e grandes produtores, degustar espumantes e participar da vindima (colheita das uvas) entre janeiro e março.

Bento Gonçalves Divulgação

2 – Flores da Cunha (RS)

Também na Serra Gaúcha, Flores da Cunha é o maior produtor de vinhos de mesa do Brasil, mas também vem se destacando na produção de rótulos finos. As vinícolas locais oferecem visitas guiadas com passeios pelos parreirais, degustações harmonizadas e eventos culturais. A Festa Nacional da Vindima é um dos destaques, celebrando a colheita com música, gastronomia e tradições italianas.

Flores da Cunha Divulgação

3 – São Joaquim (SC)

Na Serra Catarinense, São Joaquim se destaca pela produção de vinhos de altitude, cultivados a mais de 1.200 metros acima do nível do mar. O clima frio favorece uvas como Cabernet Sauvignon, Merlot e Sauvignon Blanc. As vinícolas locais oferecem experiências que incluem visita às plantações, degustações e, no inverno, paisagens que podem até ter neve.

São Joaquim (SC) Divulgação

4 – Andradas (MG)

Conhecida como “Terra do Vinho” em Minas Gerais, Andradas tem tradição vitivinícola desde o início do século 20. As vinícolas locais produzem vinhos de mesa e também investem em rótulos finos. Além das degustações, é possível acompanhar o processo de produção e participar de festas típicas, como a Festa do Vinho, que combina música, gastronomia e cultura regional.

Andradas (MG) Divulgação

5 – São Roque (SP)

A cerca de 60 km de São Paulo, São Roque é famosa pela Rota do Vinho, um percurso que reúne vinícolas, restaurantes e lojas especializadas. A tradição começou com imigrantes portugueses e italianos, e hoje o visitante encontra desde vinhos artesanais até rótulos premiados. É um passeio ideal para quem busca uma experiência de bate e volta a partir da capital paulista.

6 – Petrolina (PE)

No Sertão do São Francisco, Petrolina desafia as expectativas ao produzir vinhos de qualidade em pleno clima semiárido. A irrigação com as águas do rio São Francisco permite até duas colheitas por ano, e as vinícolas da região oferecem passeios que incluem visitas aos parreirais, degustações e até passeios de barco. É uma experiência única que une enoturismo e paisagens do sertão pernambucano.