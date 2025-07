Viajar em busca de paisagens de tirar o fôlego é um desejo comum e ainda melhor quando é possível fazer isso longe das aglomerações. Além dos cartões-postais famosos, há uma infinidade de lugares naturais escondidos entre cânions, vales e serras, que possuem visuais espetaculares com o bônus da tranquilidade.

Nesta matéria, listamos alguns dos mirantes secretos no Brasil que ainda passam despercebidos pela maioria dos roteiros turísticos.

Leia mais:

Conheça 3 mirantes secretos no Brasil

Saiba mais sobre os mirantes que pouco conhecidos no país, mas que possuem uma vista encantadora:

1. Mirante do Vale do Catimbau (PE)

Localizado no Parque Nacional do Catimbau, em Pernambuco, esse mirante oferece uma vista panorâmica de formações rochosas milenares e vegetação típica do semiárido. O visual lembra um "deserto" e, ao pôr do sol, o espetáculo é ainda mais impressionante. O acesso é feito por trilhas guiadas a partir do município de Buíque. No local é possível ver pinturas milenares.

Mirante do Vale do Catimbau (PE) zoroasto de Getty Images Signature Mirante do Vale do Catimbau (PE) zoroasto de Getty Images Signature Mirante do Vale do Catimbau (PE) Edilson Ramos Cavalcanti de Getty Images Mirante do Vale do Catimbau (PE) Edilson Ramos Cavalcanti de Getty Images Voltar Próximo

2. Mirante da Janela (GO)

Em pleno coração da Chapada dos Veadeiros, o Mirante da Janela proporciona uma das vistas mais impactantes da região, o famoso salto do Rio Preto, emoldurado por duas grandes rochas que formam uma espécie de janela natural. A trilha, apesar de desafiadora (cerca de 8 km ida e volta), recompensa com uma paisagem incrível.

Mirante do Vale do Catimbau (PE) Marcelo Camargo/Agência Brasil

3. Cânion do Funil (MG)

Escondido na Serra do Espinhaço, próximo ao distrito de São João da Chapada, em Diamantina (MG), o Cânion do Funil é um dos lugares mais surpreendentes e menos visitados de Minas. O acesso é feito por estradas de terra e uma caminhada leve. De lá do alto, a vista é de um cânion imenso, cercado por campos rupestres e silêncio absoluto.

Cânion do Funil (MG) Pedro Carrilho de Getty Images Cânion do Funil (MG) Pedro Carrilho de Getty Images Cânion do Funil (MG) furo_felix de Getty Images Credito Reproducao da Internet - Canion do Funil, um dos locais mais procurados e belos Bom Jardim da Serra (SC) Reproducao da Internet Voltar Próximo

Por que esses lugares ainda são pouco conhecidos?

Muitos dos mirantes secretos no Brasil permanecem fora do radar turístico por alguns motivos:

Acesso difícil ou precário: estradas de terra, falta de sinalização e necessidade de trilhas limitam o número de visitantes;



estradas de terra, falta de sinalização e necessidade de trilhas limitam o número de visitantes; Divulgação limitada: a maioria desses lugares não aparece em guias tradicionais de viagem ou redes sociais populares;

a maioria desses lugares não aparece em guias tradicionais de viagem ou redes sociais populares; Preservação ambiental: por estarem inseridos em parques nacionais, áreas de proteção ambiental ou regiões isoladas, o acesso é, muitas vezes, restrito ou controlado para preservar os ecossistemas.

Esse conjunto de fatores contribui para que esses destinos mantenham sua aura de exclusividade e contato genuíno com a natureza.

Como visitar com segurança

Para quem deseja explorar esses mirantes secretos no Brasil, alguns cuidados são essenciais: