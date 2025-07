07/03/2015. Credito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Aveiro - PA. Fordlandia abandonada. Fordlandia e a denominacao dada a um vila criada em 1928, pelo empresario americano Henry Ford. A cidade pertence ao municipio de Aveiro e fica as margens do Rio Tapajos. Ford tinha a intencao de usar Fordlandia para abastecer suas empresas de latex, extraido de plantacao de seringueiras. Em 1945, depois de varias tentativas frustradas os executivos da Ford devolveram a vila de Fordlandia e suas construcoes ao governo brasileiro. Na foto, galpoes originais da epoca da construcao de Fordlandia, e que hoje mesmo abandonados sao usados pela prefeitura. Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Aveiro - PA. Fordlandia abandonada. Fordlandia e a denominacao dada a um vila criada em 1928, pelo empresario americano Henry Ford. A cidade pertence ao municipio de Aveiro e fica as margens do Rio Tapajos. Ford tinha a intencao de usar Fordlandia para abastecer suas empresas de latex, extraido de plantacao de seringueiras. Em 1945, depois de varias tentativas frustradas os executivos da Ford devolveram a vila de Fordlandia e suas construcoes ao governo brasileiro. Na foto, galpoes originais da epoca da construcao de Fordlandia, e que hoje mesmo abandonados sao usados pela prefeitura.

07/03/2015. Credito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Aveiro - PA. Fordlandia abandonada. Fordlandia e a denominacao dada a um vila criada em 1928, pelo empresario americano Henry Ford. A cidade pertence ao municipio de Aveiro e fica as margens do Rio Tapajos. Ford tinha a intencao de usar Fordlandia para abastecer suas empresas de latex, extraido de plantacao de seringueiras. Em 1945, depois de varias tentativas frustradas os executivos da Ford devolveram a vila de Fordlandia e suas construcoes ao governo brasileiro. Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Aveiro - PA. Fordlandia abandonada. Fordlandia e a denominacao dada a um vila criada em 1928, pelo empresario americano Henry Ford. A cidade pertence ao municipio de Aveiro e fica as margens do Rio Tapajos. Ford tinha a intencao de usar Fordlandia para abastecer suas empresas de latex, extraido de plantacao de seringueiras. Em 1945, depois de varias tentativas frustradas os executivos da Ford devolveram a vila de Fordlandia e suas construcoes ao governo brasileiro.

Credito: Leonardo Dupin/Esp EM/DA Press Leonardo Dupin/Esp EM/DA Press

Credito: Leonardo Dupin/Esp EM/DA Press Leonardo Dupin/Esp EM/DA Press

06/03/2015. Credito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Aveiro - PA. Fordlandia abandonada. Fordlandia e a denominacao dada a um vila criada em 1928, pelo empresario americano Henry Ford. A cidade pertence ao municipio de Aveiro e fica as margens do Rio Tapajos. Ford tinha a intencao de usar Fordlandia para abastecer suas empresas de latex, extraido de plantacao de seringueiras. Em 1945, depois de varias tentativas frustradas os executivos da Ford devolveram a vila de Fordlandia e suas construcoes ao governo brasileiro. Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Aveiro - PA. Fordlandia abandonada. Fordlandia e a denominacao dada a um vila criada em 1928, pelo empresario americano Henry Ford. A cidade pertence ao municipio de Aveiro e fica as margens do Rio Tapajos. Ford tinha a intencao de usar Fordlandia para abastecer suas empresas de latex, extraido de plantacao de seringueiras. Em 1945, depois de varias tentativas frustradas os executivos da Ford devolveram a vila de Fordlandia e suas construcoes ao governo brasileiro.

06/03/2015. Credito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Aveiro - PA. Fordlandia abandonada. Fordlandia e a denominacao dada a um vila criada em 1928, pelo empresario americano Henry Ford. A cidade pertence ao municipio de Aveiro e fica as margens do Rio Tapajos. Ford tinha a intencao de usar Fordlandia para abastecer suas empresas de latex, extraido de plantacao de seringueiras. Em 1945, depois de varias tentativas frustradas os executivos da Ford devolveram a vila de Fordlandia e suas construcoes ao governo brasileiro. Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Aveiro - PA. Fordlandia abandonada. Fordlandia e a denominacao dada a um vila criada em 1928, pelo empresario americano Henry Ford. A cidade pertence ao municipio de Aveiro e fica as margens do Rio Tapajos. Ford tinha a intencao de usar Fordlandia para abastecer suas empresas de latex, extraido de plantacao de seringueiras. Em 1945, depois de varias tentativas frustradas os executivos da Ford devolveram a vila de Fordlandia e suas construcoes ao governo brasileiro.

07/03/2015. Credito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Aveiro - PA. Fordlandia abandonada. Fordlandia e a denominacao dada a um vila criada em 1928, pelo empresario americano Henry Ford. A cidade pertence ao municipio de Aveiro e fica as margens do Rio Tapajos. Ford tinha a intencao de usar Fordlandia para abastecer suas empresas de latex, extraido de plantacao de seringueiras. Em 1945, depois de varias tentativas frustradas os executivos da Ford devolveram a vila de Fordlandia e suas construcoes ao governo brasileiro. Na foto, destrocos do hospital de Fordlandia, que quando foi construido, foi considerado o melhor hospital do norte do pais. Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Aveiro - PA. Fordlandia abandonada. Fordlandia e a denominacao dada a um vila criada em 1928, pelo empresario americano Henry Ford. A cidade pertence ao municipio de Aveiro e fica as margens do Rio Tapajos. Ford tinha a intencao de usar Fordlandia para abastecer suas empresas de latex, extraido de plantacao de seringueiras. Em 1945, depois de varias tentativas frustradas os executivos da Ford devolveram a vila de Fordlandia e suas construcoes ao governo brasileiro. Na foto, destrocos do hospital de Fordlandia, que quando foi construido, foi considerado o melhor hospital do norte do pais.

06/03/2015. Credito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Aveiro - PA. Fordlandia abandonada. Fordlandia e a denominacao dada a um vila criada em 1928, pelo empresario americano Henry Ford. A cidade pertence ao municipio de Aveiro e fica as margens do Rio Tapajos. Ford tinha a intencao de usar Fordlandia para abastecer suas empresas de latex, extraido de plantacao de seringueiras. Em 1945, depois de varias tentativas frustradas os executivos da Ford devolveram a vila de Fordlandia e suas construcoes ao governo brasileiro. Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Aveiro - PA. Fordlandia abandonada. Fordlandia e a denominacao dada a um vila criada em 1928, pelo empresario americano Henry Ford. A cidade pertence ao municipio de Aveiro e fica as margens do Rio Tapajos. Ford tinha a intencao de usar Fordlandia para abastecer suas empresas de latex, extraido de plantacao de seringueiras. Em 1945, depois de varias tentativas frustradas os executivos da Ford devolveram a vila de Fordlandia e suas construcoes ao governo brasileiro.

07/03/2015. Credito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Aveiro - PA Fordlandia e a denominacao dada a um vila criada em 1928 pelo empresario americano Henry Ford. Fordlanadia pertence ao municipio de Aveiro e fica as margens do Rio Tapajos. Ford tinha a intencao de usar Fordlandia para abastecer suas empresas de latex extraido de plantacao de seringueiras. Mas em 1945 depois de varias tentativas frustradas os executivos da Ford devolveram a vila de Fordlandia e suas construcoes ao governo brasileiro. Na foto galpao da epoca da construcao de Fordlandia Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

06/03/2015. Credito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Aveiro - PA. Fordlandia abandonada. Fordlandia e a denominacao dada a um vila criada em 1928, pelo empresario americano Henry Ford. A cidade pertence ao municipio de Aveiro e fica as margens do Rio Tapajos. Ford tinha a intencao de usar Fordlandia para abastecer suas empresas de latex, extraido de plantacao de seringueiras. Em 1945, depois de varias tentativas frustradas os executivos da Ford devolveram a vila de Fordlandia e suas construcoes ao governo brasileiro. Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Aveiro - PA. Fordlandia abandonada. Fordlandia e a denominacao dada a um vila criada em 1928, pelo empresario americano Henry Ford. A cidade pertence ao municipio de Aveiro e fica as margens do Rio Tapajos. Ford tinha a intencao de usar Fordlandia para abastecer suas empresas de latex, extraido de plantacao de seringueiras. Em 1945, depois de varias tentativas frustradas os executivos da Ford devolveram a vila de Fordlandia e suas construcoes ao governo brasileiro.

07/03/2015. Credito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Aveiro - PA Fordlandia e a denominacao dada a um vila criada em 1928 pelo empresario americano Henry Ford. Fordlanadia pertence ao municipio de Aveiro e fica as margens do Rio Tapajos. Ford tinha a intencao de usar Fordlandia para abastecer suas empresas de latex extraido de plantacao de seringueiras. Mas em 1945 depois de varias tentativas frustradas os executivos da Ford devolveram a vila de Fordlandia e suas construcoes ao governo brasileiro. Na foto galpao da epoca da construcao de Fordlandia Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

07/03/2015. Credito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Aveiro - PA. Fordlandia abandonada. Fordlandia e a denominacao dada a um vila criada em 1928, pelo empresario americano Henry Ford. A cidade pertence ao municipio de Aveiro e fica as margens do Rio Tapajos. Ford tinha a intencao de usar Fordlandia para abastecer suas empresas de latex, extraido de plantacao de seringueiras. Em 1945, depois de varias tentativas frustradas os executivos da Ford devolveram a vila de Fordlandia e suas construcoes ao governo brasileiro. Na foto, fachada de casa na Vila Americana. Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Aveiro - PA. Fordlandia abandonada. Fordlandia e a denominacao dada a um vila criada em 1928, pelo empresario americano Henry Ford. A cidade pertence ao municipio de Aveiro e fica as margens do Rio Tapajos. Ford tinha a intencao de usar Fordlandia para abastecer suas empresas de latex, extraido de plantacao de seringueiras. Em 1945, depois de varias tentativas frustradas os executivos da Ford devolveram a vila de Fordlandia e suas construcoes ao governo brasileiro. Na foto, fachada de casa na Vila Americana.

06/03/2015. Credito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Aveiro - PA. Fordlandia abandonada. Fordlandia e a denominacao dada a um vila criada em 1928, pelo empresario americano Henry Ford. A cidade pertence ao municipio de Aveiro e fica as margens do Rio Tapajos. Ford tinha a intencao de usar Fordlandia para abastecer suas empresas de latex, extraido de plantacao de seringueiras. Em 1945, depois de varias tentativas frustradas os executivos da Ford devolveram a vila de Fordlandia e suas construcoes ao governo brasileiro. Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Aveiro - PA. Fordlandia abandonada. Fordlandia e a denominacao dada a um vila criada em 1928, pelo empresario americano Henry Ford. A cidade pertence ao municipio de Aveiro e fica as margens do Rio Tapajos. Ford tinha a intencao de usar Fordlandia para abastecer suas empresas de latex, extraido de plantacao de seringueiras. Em 1945, depois de varias tentativas frustradas os executivos da Ford devolveram a vila de Fordlandia e suas construcoes ao governo brasileiro.

06/03/2015. Credito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Aveiro - PA. Fordlandia abandonada. Fordlandia e a denominacao dada a um vila criada em 1928, pelo empresario americano Henry Ford. A cidade pertence ao municipio de Aveiro e fica as margens do Rio Tapajos. Ford tinha a intencao de usar Fordlandia para abastecer suas empresas de latex, extraido de plantacao de seringueiras. Em 1945, depois de varias tentativas frustradas os executivos da Ford devolveram a vila de Fordlandia e suas construcoes ao governo brasileiro. Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Aveiro - PA. Fordlandia abandonada. Fordlandia e a denominacao dada a um vila criada em 1928, pelo empresario americano Henry Ford. A cidade pertence ao municipio de Aveiro e fica as margens do Rio Tapajos. Ford tinha a intencao de usar Fordlandia para abastecer suas empresas de latex, extraido de plantacao de seringueiras. Em 1945, depois de varias tentativas frustradas os executivos da Ford devolveram a vila de Fordlandia e suas construcoes ao governo brasileiro.

07/03/2015. Credito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Aveiro - PA Fordlandia e a denominacao dada a um vila criada em 1928 pelo empresario americano Henry Ford. Fordlanadia pertence ao municipio de Aveiro e fica as margens do Rio Tapajos. Ford tinha a intencao de usar Fordlandia para abastecer suas empresas de latex extraido de plantacao de seringueiras. Mas em 1945 depois de varias tentativas frustradas os executivos da Ford devolveram a vila de Fordlandia e suas construcoes ao governo brasileiro. Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

07/03/2015. Credito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Aveiro - PA Fordlandia e a denominacao dada a um vila criada em 1928 pelo empresario americano Henry Ford. Fordlanadia pertence ao municipio de Aveiro e fica as margens do Rio Tapajos. Ford tinha a intencao de usar Fordlandia para abastecer suas empresas de latex extraido de plantacao de seringueiras. Mas em 1945 depois de varias tentativas frustradas os executivos da Ford devolveram a vila de Fordlandia e suas construcoes ao governo brasileiro. Na foto galpoes originais da epoca da construcao de Fordlandia e que hoje mesmo abandonados sao usados pela Prefeitura Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

06/03/2015. Credito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Aveiro - PA. Fordlandia abandonada. Fordlandia e a denominacao dada a um vila criada em 1928, pelo empresario americano Henry Ford. A cidade pertence ao municipio de Aveiro e fica as margens do Rio Tapajos. Ford tinha a intencao de usar Fordlandia para abastecer suas empresas de latex, extraido de plantacao de seringueiras. Em 1945, depois de varias tentativas frustradas os executivos da Ford devolveram a vila de Fordlandia e suas construcoes ao governo brasileiro. Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Aveiro - PA. Fordlandia abandonada. Fordlandia e a denominacao dada a um vila criada em 1928, pelo empresario americano Henry Ford. A cidade pertence ao municipio de Aveiro e fica as margens do Rio Tapajos. Ford tinha a intencao de usar Fordlandia para abastecer suas empresas de latex, extraido de plantacao de seringueiras. Em 1945, depois de varias tentativas frustradas os executivos da Ford devolveram a vila de Fordlandia e suas construcoes ao governo brasileiro.

06/03/2015. Credito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Aveiro - PA. Fordlandia abandonada. Fordlandia e a denominacao dada a um vila criada em 1928, pelo empresario americano Henry Ford. A cidade pertence ao municipio de Aveiro e fica as margens do Rio Tapajos. Ford tinha a intencao de usar Fordlandia para abastecer suas empresas de latex, extraido de plantacao de seringueiras. Em 1945, depois de varias tentativas frustradas os executivos da Ford devolveram a vila de Fordlandia e suas construcoes ao governo brasileiro. Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Aveiro - PA. Fordlandia abandonada. Fordlandia e a denominacao dada a um vila criada em 1928, pelo empresario americano Henry Ford. A cidade pertence ao municipio de Aveiro e fica as margens do Rio Tapajos. Ford tinha a intencao de usar Fordlandia para abastecer suas empresas de latex, extraido de plantacao de seringueiras. Em 1945, depois de varias tentativas frustradas os executivos da Ford devolveram a vila de Fordlandia e suas construcoes ao governo brasileiro.

07/03/2015. Credito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Aveiro - PA. Fordlandia abandonada. Fordlandia e a denominacao dada a um vila criada em 1928, pelo empresario americano Henry Ford. A cidade pertence ao municipio de Aveiro e fica as margens do Rio Tapajos. Ford tinha a intencao de usar Fordlandia para abastecer suas empresas de latex, extraido de plantacao de seringueiras. Em 1945, depois de varias tentativas frustradas os executivos da Ford devolveram a vila de Fordlandia e suas construcoes ao governo brasileiro. Na foto, galpoes originais da epoca da construcao de Fordlandia, e que hoje mesmo abandonados sao usados pela prefeitura. Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Aveiro - PA. Fordlandia abandonada. Fordlandia e a denominacao dada a um vila criada em 1928, pelo empresario americano Henry Ford. A cidade pertence ao municipio de Aveiro e fica as margens do Rio Tapajos. Ford tinha a intencao de usar Fordlandia para abastecer suas empresas de latex, extraido de plantacao de seringueiras. Em 1945, depois de varias tentativas frustradas os executivos da Ford devolveram a vila de Fordlandia e suas construcoes ao governo brasileiro. Na foto, galpoes originais da epoca da construcao de Fordlandia, e que hoje mesmo abandonados sao usados pela prefeitura.

07/03/2015. Credito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Aveiro - PA. Fordlandia abandonada. Fordlandia e a denominacao dada a um vila criada em 1928, pelo empresario americano Henry Ford. A cidade pertence ao municipio de Aveiro e fica as margens do Rio Tapajos. Ford tinha a intencao de usar Fordlandia para abastecer suas empresas de latex, extraido de plantacao de seringueiras. Em 1945, depois de varias tentativas frustradas os executivos da Ford devolveram a vila de Fordlandia e suas construcoes ao governo brasileiro. Na foto, galpoes originais da epoca da construcao de Fordlandia, e que hoje mesmo abandonados sao usados pela prefeitura. Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Aveiro - PA. Fordlandia abandonada. Fordlandia e a denominacao dada a um vila criada em 1928, pelo empresario americano Henry Ford. A cidade pertence ao municipio de Aveiro e fica as margens do Rio Tapajos. Ford tinha a intencao de usar Fordlandia para abastecer suas empresas de latex, extraido de plantacao de seringueiras. Em 1945, depois de varias tentativas frustradas os executivos da Ford devolveram a vila de Fordlandia e suas construcoes ao governo brasileiro. Na foto, galpoes originais da epoca da construcao de Fordlandia, e que hoje mesmo abandonados sao usados pela prefeitura.