5 cidades mineiras imperdíveis para provar o melhor queijo artesanal

Minas é referência mundial em queijos; conheça destinos que preservam a tradição e oferecem experiências gastronômicas únicas para turistas

Ana Leitão
03/09/2025 15:15

As cidades mineiras de queijo artesanal oferecem mais do que sabores: são guardiãs de uma tradição centenária que hoje encanta o mundo
O queijo artesanal faz parte da identidade de Minas Gerais, sendo considerado Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro desde 2008 e também Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO. Produzido de forma artesanal em diversas regiões, ele carrega séculos de tradição e conhecimento transmitido entre famílias. Além do sabor único, representa a história de comunidades rurais e tornou-se um dos principais atrativos do turismo gastronômico no estado.

5 cidades mineiras para provar o melhor queijo artesanal

A seguir conheça onde são produzidos os melhores queijos artesanais:

Serro

A cidade do Serro, localizada no Vale do Jequitinhonha, é reconhecida como o berço do queijo artesanal de Minas. Sua tradição remonta ao período colonial, quando técnicas de produção foram adaptadas ao clima e ao relevo local. Além de provar diferentes versões do queijo, o turista encontra festas, como a Festa do Queijo, e feiras dedicadas à iguaria, que reforçam o valor cultural da cidade.

Queijo do Serro
Canastra

Na região da Serra da Canastra, o queijo ganhou fama internacional pela textura cremosa e sabor marcante. Diversas fazendas recebem visitantes para conhecer o processo de produção, acompanhar a ordenha e participar de degustações. O local ainda oferece experiências ligadas ao turismo rural, com paisagens do Parque Nacional da Serra da Canastra como pano de fundo.

Queijo Canastra
Araxá

Em Araxá, no Alto Paranaíba, o queijo artesanal é símbolo de identidade cultural e gastronômica. A cidade preserva métodos de produção herdados de gerações, valorizando a tradição mineira. Além do queijo, o destino é conhecido por suas águas termais e pelo turismo histórico, permitindo ao visitante unir lazer, cultura e gastronomia em um só roteiro.

Queijo de Araxá
Diamantina

Patrimônio Mundial da UNESCO, Diamantina alia arquitetura colonial, música e gastronomia. Entre os sabores tradicionais, o queijo artesanal se destaca, mantendo viva a produção em pequenas propriedades rurais. A cidade é um dos principais pontos turísticos de Minas e oferece ao visitante uma combinação de história, cultura e experiências gastronômicas.

Alagoa

No Sul de Minas, Alagoa se consolidou como referência na produção de queijos duros e maturados, sendo apelidada de “capital do parmesão mineiro”. O clima da serra favorece a maturação dos queijos, que já conquistaram prêmios nacionais e internacionais. O turismo na região inclui visitas a queijarias familiares e paisagens montanhosas que enriquecem a experiência.

Queijo de Alagoa
