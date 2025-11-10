Guia do Parque do Itatiaia: tudo para sua visita ser perfeita

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O Parque Nacional do Itatiaia, o mais antigo do Brasil, é um destino que agrada a todos os perfis de viajantes. Localizado na Serra da Mantiqueira, na divisa entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, se destaca por abrigar desde cachoeiras cristalinas e trilhas leves até picos desafiadores com vistas espetaculares. É uma combinação perfeita de natureza e aventura.

A área é dividida em duas partes distintas: a baixa e a alta. A parte baixa é a mais visitada, com acesso fácil e atrações ideais para famílias e passeios de um dia. Lá, você encontra o Lago Azul, a Cachoeira Poranga e o Complexo do Maromba, que reúne as cachoeiras Véu da Noiva, Itaporani e do Escorrega, um tobogã natural famoso na região.

Já a parte alta exige mais preparo físico e planejamento. É o ponto de partida para quem deseja alcançar os picos mais elevados, como o das Agulhas Negras, com 2.787 metros de altitude, e o Maciço das Prateleiras. As trilhas são longas, e o terreno, acidentado, mas o visual recompensa qualquer esforço. Para esses roteiros, a contratação de um guia credenciado é obrigatória.

A área é dividida em duas partes distintas: a baixa e a alta.Suellen Fernandes da Silva de Getty Images

Leia também:

Como chegar e onde se hospedar

O acesso ao parque é feito pela Rodovia Presidente Dutra (BR-116). Para a parte baixa, a entrada principal fica no município de Itatiaia (RJ). Para a parte alta, o acesso se dá pela cidade de Engenheiro Passos (RJ), seguindo pela BR-354 até a Garganta do Registro, de onde se inicia a subida pela estrada interna do parque.

A cidade de Itatiaia e o bairro de Penedo são as bases mais comuns para explorar a parte baixa, oferecendo boa estrutura de hotéis e pousadas. Para quem vai se aventurar na parte alta, a dica é procurar hospedagem em Itamonte (MG) e Visconde de Mauá (RJ) ou nas pousadas ao longo da estrada de acesso ao parque.

O acesso ao parque é feito pela Rodovia Presidente Dutra (BR-116).klausbalzano de Getty Images

A cidade de Itatiaia e o bairro de Penedo são as bases mais comuns para explorar a parte baixaklausbalzano de Getty Images

Dicas essenciais para sua visita

Organizar o passeio com atenção garante uma experiência muito melhor. A parte baixa do parque funciona das 8h às 17h. Recomenda-se adquirir os ingressos com antecedência, preferencialmente on-line, principalmente em feriados e na alta temporada, pois as vagas são limitadas para preservar a área. O valor para brasileiros é de R$ 44, com gratuidade para menores de 12 anos. Verifique sempre as condições do tempo antes de sair, já que o clima na serra pode mudar rapidamente.

Você encontra o Lago Azul, a Cachoeira Poranga e o Complexo do Maromba, que reúne as cachoeiras Véu da Noiva, Itaporani e do Escorrega, um tobogã natural famoso na regiãocelsopupo de Getty Images

Para as trilhas, algumas recomendações são fundamentais:

Calçados: use botas de caminhada confortáveis e já amaciadas para evitar bolhas e garantir a segurança nos terrenos irregulares.

Roupas: vista-se em camadas. Mesmo em dias quentes, a altitude pode trazer ventos frios. Uma jaqueta corta-vento é sempre útil.

Alimentação: leve água e lanches leves, como frutas e barras de cereal. Não há muitos pontos de venda de comida dentro do parque.

Melhor época: a estação seca, de abril a setembro, é ideal para as trilhas nos picos. Para as cachoeiras, os meses mais quentes são mais convidativos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.