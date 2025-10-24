Hotel brasileiro na lista dos melhores do mundo: o que o torna único

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O Hotel das Cataratas, localizado em Foz do Iguaçu, no Paraná, conquistou um lugar de destaque no cenário global. Ele é o único representante brasileiro na lista dos 100 melhores hotéis do mundo, divulgada pela organização The World’s 50 Best Hotels, que revelou as posições de 51 a 100.

Posicionado na 76ª colocação, o hotel se diferencia por um atributo principal: é o único estabelecimento situado dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Isso garante aos hóspedes uma experiência única, com acesso exclusivo às Cataratas fora do horário de visitação pública.

A seleção foi feita por 800 especialistas anônimos, que avaliaram critérios como design, sustentabilidade e a qualidade da experiência do hóspede. Na América do Sul, apenas mais um hotel, o Palácio das Nazarenas, no Peru, figurou na lista, na 87ª posição.

Mas o que, na prática, levou o hotel brasileiro a esse reconhecimento? Os diferenciais vão além da localização e podem servir como um guia do que esperar de uma hospedagem de alto nível

O Hotel das Cataratas é o único estabelecimento situado dentro do Parque Nacional do Iguaçu.Andrey

O que torna o hotel brasileiro tão especial?

Entender os atributos que colocaram o Hotel das Cataratas no ranking ajuda a identificar o que define uma experiência de luxo. A combinação de elementos cria uma estadia que vai além do conforto e se transforma em uma memória marcante. Confira os principais pontos destacados:

Localização privilegiada

Estar dentro do parque permite vistas diretas para as quedas d'água e um contato direto com a natureza, algo que nenhum outro hotel na região pode oferecer. O acesso exclusivo antes da abertura e após o fechamento do parque é o grande trunfo.

Imersão completa na natureza

Além da vista, é possível realizar atividades que exploram o cenário, como caminhadas. A proposta é que o hóspede não apenas durma no local, mas viva o parque nacional de forma intensa e particular.

Arquitetura com identidade

A construção em estilo colonial português, com azulejos pintados à mão e pisos de madeira escura, cria uma atmosfera que valoriza a história e a cultura local, oferecendo um refúgio elegante e com personalidade.

Estrutura de lazer e conforto

O ranking também destacou os jardins tropicais e a piscina, que complementam a experiência de relaxamento em meio a um dos cenários naturais mais famosos do planeta, equilibrando aventura e tranquilidade.

