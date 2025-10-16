4 mirantes em Minas Gerais com vistas incríveis e acesso seguro

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Minas Gerais é famosa por seu mar de morros e paisagens de tirar o fôlego. Para quem busca admirar esses cenários com tranquilidade, não faltam destinos que aliam vistas espetaculares com infraestrutura e segurança. Selecionamos quatro mirantes onde você pode relaxar e tirar fotos incríveis sem se preocupar.

1. Mirante do Mangabeiras, em Belo Horizonte

Um clássico da capital mineira, o Mirante do Mangabeiras oferece uma vista panorâmica de Belo Horizonte, com a Serra do Curral ao fundo. O local conta com decks de madeira, guarda-corpos e segurança, garantindo um passeio tranquilo para toda a família. O acesso é fácil e bem sinalizado.

A dica é visitar no fim da tarde para observar o pôr do sol e ver as luzes da cidade se acendendo. O parque funciona com horários específicos, então é bom consultar antes de ir.

2. Topo do Mundo, em Brumadinho

Localizado na Serra da Moeda, o Topo do Mundo é mais do que um mirante. Faz parte de um complexo com bar e restaurante, o que garante uma estrutura completa e segura para os visitantes. A vista para as montanhas é uma das mais famosas do estado, especialmente durante o pôr do sol.

Para aproveitar a experiência, verifique os horários de funcionamento e considere fazer uma reserva, principalmente nos finais de semana, quando o movimento é maior.

3. Pico do Ibituruna, em Governador Valadares

Com mais de mil metros de altitude, o Pico do Ibituruna proporciona uma visão de 360 graus de Governador Valadares e do Vale do Rio Doce. O acesso ao cume pode ser feito de carro por uma estrada pavimentada, e lá em cima há uma área estruturada para contemplação e para assistir aos voos de parapente.

O passeio vale tanto pelo panorama quanto pela oportunidade de ver de perto a decolagem dos praticantes de voo livre, um espetáculo à parte.

4. Santuário da Serra da Piedade, em Caeté

O ponto mais alto da Serra da Piedade abriga o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Além do apelo religioso, o local oferece uma das vistas mais impressionantes de Minas Gerais. Em dias claros, é possível avistar nove cidades da região. Por ser um santuário, a estrutura é bem cuidada e segura.

É importante conferir as regras de visitação e os horários das celebrações no site oficial antes de programar sua subida à serra.

