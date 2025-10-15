Professores terão 15% de desconto em hotéis; entenda

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Professores da educação básica de todo o Brasil agora têm direito a um desconto de 15% em diárias de hotéis. A novidade faz parte do programa "Mais Professores", lançado pelo governo para valorizar a categoria e resultado de uma parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH).

O benefício está vinculado à nova Carteira Nacional do Professor, documento que centraliza o acesso a diversas vantagens e oportunidades de qualificação. O objetivo é facilitar o dia a dia dos docentes, seja em viagens de lazer ou para participação em congressos e eventos educacionais.

A iniciativa busca estimular o turismo e o desenvolvimento profissional, permitindo que os educadores viajem com mais economia. O desconto é válido em hotéis associados à ABIH em todo o território nacional, ampliando as opções de hospedagem para os profissionais da educação.

O programa também prevê a criação de uma prova nacional unificada que servirá como referência para a contratação de novos professores pelas redes de ensino, buscando elevar o padrão da educação básica no país.

Como usar o desconto na sua viagem

Para aproveitar a redução de 15% nas diárias, os professores precisam seguir alguns passos simples. O processo foi desenhado para ser rápido e sem burocracia, garantindo que o benefício seja acessível a todos os docentes da educação básica.

Emita a Carteira Nacional do Professor: o primeiro passo é solicitar o documento digital por meio do portal oficial do programa "Mais Professores". A emissão é gratuita e requer a confirmação de dados profissionais. Consulte os hotéis participantes: antes de planejar a viagem, verifique a lista de hotéis conveniados no site da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH). A lista será atualizada regularmente. Faça a reserva: entre em contato diretamente com o hotel escolhido por telefone ou e-mail para fazer a reserva. Informe que você é professor e deseja aplicar o desconto de 15% oferecido pela parceria. Apresente o documento no check-in: ao chegar ao hotel, tenha em mãos a Carteira Nacional do Professor (digital ou impressa) e um documento de identificação com foto para validar o benefício.

É importante verificar as condições específicas de cada hotel, pois algumas regras sobre períodos de alta temporada ou feriados podem se aplicar. O desconto, em geral, incide sobre o valor da diária-base, sem incluir taxas extras ou serviços de consumo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.