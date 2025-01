MEC anuncia reajuste no salário de professor; piso vai a R$ 4,8 mil

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Camilo Santana (Educação) anunciou nesta quinta-feira (30) o reajuste no piso salarial de professores.

De acordo com ele, o valor mínimo passará para R$ 4.867,77. A medida foi anunciada nas redes sociais do ministro, após reunião com o presidente Lula (PT), no Palácio do Planalto.

"Valorização dos nossos professores! Assinei a Portaria MEC nº 77, de 29 de janeiro de 2025, que define o reajuste de 6,27% para o Piso Salarial Profissional Nacional do magistério público da educação básica. O valor mínimo é de R$ 4.867,77, válido para a rede pública de todo o país, jornada de 40 horas semanais, para o exercício de 2025", disse no X, antigo Twitter.

No último dia 14, o governo lançou o programa Mais Professores, com medidas de incentivos para formação e permanência desses profissionais na carreira. Dentre as ações anunciadas, há bolsas e um cartão de crédito exclusivo no Banco do Brasil sem pagamento de anuidade.

O auxílio para a bolsa que leva o nome do programa será de R$ 2.100, além do salário, por até dois anos. A ideia é incentivar o ingresso em redes públicas de ensino da educação básica em regiões e em áreas com maior carência docente.

Os recursos para todas as ações do programa já estão previstos no orçamento de 2025 e 2026, vindos MEC (Ministério da Educação), e somam R$ 1,7 bilhão. O Brasil tem 2,3 milhões de docentes e 47 milhões de estudantes na educação básica.

Outra medida do programa havia sido anunciada pelo ministro na véspera, a de que participantes do Enem 2024 podem concorrer a bolsas de incentivo para quem cursar licenciatura, na iniciativa chamada Pé-de-Meia Licenciatura.