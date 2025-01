Colégio Magnum Agostiniano inaugura unidade em Lourdes

O Colégio Magnum Agostiniano está prestes a inaugurar uma nova unidade no Bairro Lourdes, nas proximidades da Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Localizado na Avenida João Pinheiro, número 580, o edifício que abrigará a instituição de ensino já foi sede do Centro Universitário Una e do Bank Boston.

Na segunda-feira (3/2), terá início o ano letivo para os estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, com uma reunião de integração para os pais dos primeiros segmentos. No dia seguinte, terça-feira (4/2), começam as aulas para as crianças da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Na mesma data, às 19h30, o CEO da Rede Inspira, André Aguiar, conduzirá um bate-papo com o corpo docente das unidades da rede em Belo Horizonte, incluindo a Escola Santo Tomás de Aquino (ESTA) e as unidades do Magnum em Lourdes e Cidade Nova.

Nos dois dias, os alunos serão recebidos por personagens, fanfarras e outras atrações. Para marcar oficialmente a inauguração da nova unidade, será realizada uma programação especial no dia 8 de fevereiro, das 8h30 às 12h, com a presença de famílias da comunidade escolar, pais convidados e autoridades. A solenidade contará com o corte do laço inaugural, seguido de um coffee de recepção. Atividades interativas, como cabine de fotos e câmera 360º, estarão disponíveis para os participantes.

Um dos momentos marcantes da solenidade será a assinatura simbólica dos participantes em uma peça de gesso com a letra "M", representando o Magnum, que será exposta na escola. A artista mineira Raquel Bolinho realizará uma pintura ao vivo durante o evento. A programação também incluirá uma apresentação do Magnum Musical (projeto de contraturno da instituição), além da distribuição de pipoca, picolés e algodão doce.

"Apesar da boa oferta de colégios particulares nessa região da cidade, queremos atender famílias que buscam uma escola com perfil comunitário, como as confessionais, e com forte desempenho no Enem e nos vestibulares", explica o diretor geral do Magnum, Germano Cord.

Segundo dados apresentados pela diretora da unidade Lourdes, Daniela Afonso Chaves, a maior procura foi pelos segmentos de Ensino Fundamental e Médio. "Famílias que já passaram por outras instituições de ensino na região buscaram uma nova proposta. Sabemos que trocar a escola de um filho ou filha não é fácil, envolve adaptação e a questão dos amigos que ficam para trás. Mas as famílias que nos procuraram entenderam que uma escola grande, inovadora e tradicional pode ser acolhedora", afirma.

A advogada Patrícia de Oliveira Carvalho Zica, de 47 anos, matriculou seus dois filhos, Beatriz (Fundamental I) e Rafael (Fundamental II), na nova unidade em Lourdes. "Eu procurava exatamente isso, uma escola tradicional, com grande estrutura, que pudesse aliar a excelência acadêmica, evidenciada pelos resultados, com um olhar individualizado para as necessidades e aptidões dos alunos, o que também fortalece o aspecto socioemocional", diz.

"Não adianta ter tradição e propostas atrativas se, na prática, a instituição não se moderniza em infraestrutura, no enriquecimento do material didático e na capacitação de seus profissionais. Todos esses pontos foram considerados na busca e escolha do novo colégio para meus filhos", conclui a advogada.

Infraestrutura

O projeto arquitetônico do Magnum Lourdes foi pensado para oferecer áreas de interação e descanso, além de contar com uma biblioteca multidisciplinar, sala maker, cozinha pedagógica, quadras esportivas e restaurante rooftop. Elementos como hortas verticais, jardins suspensos e sensoriais também fazem parte da estrutura da unidade. O imóvel possui 4 mil metros quadrados de área construída e tem capacidade para acomodar até 900 alunos, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, nos períodos matutino, vespertino e integral.

Em abril de 2021, o Magnum se integrou à Rede Inspira de Educadores, uma das maiores e mais recentes redes de escolas do Brasil. Com mais de 105 colégios espalhados pelo país, a rede faz parte do grupo Inspira. Entre os programas compartilhados pelas instituições estão iniciativas bilíngues, participação em olimpíadas científicas, educação socioemocional e preparação para vestibulares, incluindo os internacionais.

