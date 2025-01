PBH disponibiliza cursos de tecnologia e prevê doação de 500 computadores 

A partir do decreto que regulamenta a política de inclusão digital de Belo Horizonte, assinado nesta quinta-feira (30/1), serão criadas 500 vagas para cursos presenciais de tecnologia da informação e comunicação, além de ofertadas 2.500 novas vagas para cursos no ambiente de ensino a distância (EaD), ambos pela Prodabel, empresa de informática e informação da capital mineira.

O município prevê, ainda, a doação de 500 computadores recondicionados para famílias mapeadas em situação de vulnerabilidade. Aquelas selecionadas deverão estar inseridas no Cadastro Único e serem beneficiárias do Bolsa Família ou do BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Também haverá expansão da rede de wi-fi gratuito e serão implantados 10 novos telecentros na cidade, espaços públicos e gratuitos com computadores e acesso à internet. Segundo a PBH, atualmente são 135 deles ativos em todas as regionais da capital.

Quem pode participar dos cursos e como se inscrever?



Os interessados devem ser maiores de 16 anos e as inscrições podem ser realizadas na Unidade de Inclusão Digital, nos telecentros e no portal da PBH.





São 20 cursos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) voltados para o ensino de informática básica, passando por conteúdos profissionalizantes e focados no mundo do trabalho e empreendedorismo, além de cursos com foco no meio ambiente.

Entre as vagas presenciais estão: Aprendendo a Usar Celular e Aplicativos; Empreendedorismo Digital; Informática Básica; Montagem e Manutenção de Computadores; Pensamento Computacional; Planilha Eletrônica e Programação Web.

Por meio dessa modalidade, os programas acontecem na Unidade de Inclusão Digital da Prodabel e em 23 Pontos de Inclusão Digital, os telecentros, distribuídos em todas as 10 regionais da cidade (veja a localização dos telecentros no mapa).

Serviço:

Unidade de Inclusão Digital da Prodabel - Rua José Clemente Pereira, 440, Ipiranga

Atendimento: das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Mais informações:(31) 98888-3238