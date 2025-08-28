BH, o verdadeiro horizonte visto do alto

Quem visita Belo Horizonte, e até mesmo quem mora aqui, talvez ainda não tenha descoberto que a cidade faz jus ao nome. Vista do alto, BH revela contornos distintos: montanhas que abraçam a capital, grafites que se tornam gigantes e um pôr do sol que se transforma em ponto de encontro.

A Serra do Curral é o cartão-postal mais emblemático da cidade e o ponto de referência para diversas vistas panorâmicas. Do alto de seus 1.200 metros, delimita Belo Horizonte e oferece alguns dos visuais mais amplos da capital. É ela que se destaca como paisagem para atrações como o Parque Estadual da Baleia, o Parque da Serra do Curral e o Parque das Mangabeiras, localizado ao pé da serra. Outro ponto dentro do mesmo parque é o Mirante da Mata, que reúne, de um lado, a imponência da Serra do Curral e, de outro, a malha urbana.

Outro ponto que faz o convite para apreciar a vista de Belo Horizonte, é a Praça do Papa. A praça é um dos espaços públicos e mirantes mais icônicos da cidade. O nome faz referência à visita do Papa João Paulo II em 1980. Com uma ampla área aberta e uma vista privilegiada da cidade, o local é perfeito para piqueniques, caminhadas e encontros ao ar livre. Além disso, é um dos melhores pontos para assistir ao pôr do sol.Reforçando que todos esses locais fazem parte de um mesmo circuito de observação da capital.

Além do corredor ecológico da Serra do Curral, outros três mirantes oferecem vistas inesquecíveis da cidade. O Mirante do Belvedere, instalado no bairro mais alto de BH, encanta com sua vista panorâmica e fácil acesso, ideal para contemplar a Serra do Curral. Já o Mirante Vista do Sol, na região nordeste, é ponto perfeito para assistir ao pôr do sol em paz e com vista privilegiada. A rua Sapucaí, no Centro, funciona como um “mirante de arte urbana”, com murais coloridos que decoram prédios e emolduram o horizonte urbano.

Outro destaque é o Mirante do Mangabeiras, que oferece uma das vistas mais amplas de BH a partir de dois deques de madeira, com estrutura acessível, banheiros, bebedouros e uma luneta gratuita para observar a cidade em detalhes. Localizado ao pé da Serra do Curral, é um dos melhores pontos para apreciar o pôr do sol e o horizonte iluminado à noite.

Rooftops em Belo Horizonte

Belo Horizonte tem redescoberto seus terraços, que se transformaram em pontos de gastronomia, música e cultura. No coração da Praça Sete, o Terraço Niê ocupa o icônico Edifício P7, projetado por Oscar Niemeyer. O espaço oferece cozinha brasileira contemporânea, carta de drinks e programação musical, com estrutura de vidro que permite observar o hipercentro da cidade.

Nas proximidades, o Terraço Acaiaca, no Edifício Acaiaca recebe visitantes em dias e horários específicos, com música ao vivo e vista panorâmica do centro. No entorno, o Mira! combina música eletrônica, arte digital e culinária em um rooftop moderno com vista para os bairros próximos. Já o No Alto Bar, tradicional desde a década de 1960, continua a reunir gerações no topo de um edifício histórico, tornando-se um ponto clássico para contemplar o horizonte urbano.

Na região Norte, o Rooftop Bar Pampulha, próximo à lagoa, oferece uma perspectiva diferenciada do complexo arquitetônico da Pampulha, unindo gastronomia de base mineira a trilhas sonoras ao vivo, perfeito para quem busca apreciar a cidade em clima descontraído.

Belo Horizonte tem, nos últimos anos, transformado suas fachadas em grandes murais Túlio Santos/EM/D.A Press. Brasil

Arte urbana para ver do alto

Belo Horizonte tem, nos últimos anos, transformado suas fachadas em grandes murais. A cidade é palco de edições marcantes do CURA, Circuito Urbano de Arte, iniciado em 2017, que colore prédios no hipercentro com obras assinadas por artistas nacionais e internacionais.

Entre os destaques estão murais como o da artista Nathalia Gallego Sánchez, mais conhecida como Gleo, com a imagem de uma mulher com flores e elementos da natureza; o de Hyuro, da Argentina, com a representação de uma mulher envolta por uma faixa branca; e o de Priscila Barbosa, com formas geométricas em tons vibrantes; e o Painel Híbrida Astral, na Rua São Paulo, assinado por Criola, considerado um dos mais icônicos do circuito. Essas obras foram pintadas na Rua da Bahia, Av. Amazonas, Avenida dos Andradas, Praça Raul Soares e Rua São Paulo, formando um corredor de arte a céu aberto.

Ainda, vale o passeio pelos arredores da Rua Sapucaí, no bairro Floresta, e pela Praça da Estação, de onde se avista grande parte desses painéis. A rua inclusive costuma ser fechada aos domingos e se transforma em ponto de lazer com vista privilegiada dos grafites.

Fora do hipercentro, o mural da Estação Barreiro, feito em 2023 como parte do projeto "PBH em Cores", se destaca com mais de 100 metros quadrados retratando temas como mobilidade, diversidade e juventude. Ele pode ser observado da passarela que liga o terminal de ônibus ao shopping do bairro.

Serviço

Parque da Serra do Curral

A 1.200m, oferece vista ampla da capital, destacando o contorno das montanhas que abraçam BH.

Endereço: Av. José do Patrocínio Pontes, 1.951- Bairro Mangabeiras

Horário: terça a domingo, 8h às 17h

Contato: (31) 3277-8120

Parque da Baleia

Mirante natural na Serra do Curral, com trilhas e vista panorâmica da cidade, ideal para caminhadas e contato com a natureza.

Endereço: Av. José do Patrocínio Pontes, 580 - Bairro Mangabeiras

Horário: segunda a sexta, 8h às 16h

Contato: (31) 3228-7782

Parque das Mangabeiras

Maior parque urbano de BH, oferece mirantes, trilhas e vista privilegiada da cidade e da Serra do Curral.

Endereço: Av. José do Patrocínio Pontes, 580 - Bairro Mangabeiras

Horário: terça a domingo, 8h às 17h

Contato: (31) 3277-8277

Mirante da Mata

Mirante cercado por mata nativa, oferecendo uma das vistas mais verdes e tranquilas da cidade.

Endereço: Avenida José do Patrocínio Pontes, 580 - Mangabeiras

Entrada: terça a domingo, 8h às 17h

Contato: (31) 3277-8277

Mirante do Mangabeiras

Mirante com vista panorâmica de BH a partir de dois deques com estrutura acessível, banheiros, bebedouros e luneta gratuita.

Endereço: Rua Pedro José Pardo, 1.000 - Bairro Mangabeiras

Horário: segunda: fechado; terça a quarta: 8h–18h; quinta a domingo: 8h–21h

Contato: mangaba@pbh.gov.br

Rooftops:

Niê Rooftop

Local moderno e elegante, com vista 360° de BH, cardápio variado e ambiente perfeito para encontros e comemorações.

Endereço: R. Rio de Janeiro, 471 - Centro

Horário: Seg; e ter;: 11h30 às 19h; qua; e qui;: 11h0 à 0h; sex; e sáb;: 11h30 às 3h.

Instagram: @terraco.nie

Mira!

Casa noturna no alto de um edifício histórico, com programação musical diversificada e visual privilegiado da cidade.

Endereço: R. Rio de Janeiro, 600 - 25º Andar- Centro

Horário: Sex; e sáb;: 22h às 5h; dom;: 16h às 23h; (varia conforme programação)

Instagram: @mira_beaga

No Alto Bar

Bar e balada com atmosfera animada, boa música e vista panorâmica para o centro de BH.

Endereço: Rua Tamoios, 200 – 24º andar- Centro

Horário: Qui;: 20h às 3h; sex;: 21h às 4h; sáb;: 20h às 3h; dom;: 16h à 0h.

Instagram: @noaltobar

Terraço Acaiaca

Vista icônica de Belo Horizonte, com bar no alto do Edifício Acaiaca e atmosfera descontraída para curtir bons drinks.