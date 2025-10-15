7 praias paradisíacas na Bahia que você talvez não conheça

Quando se fala em praias da Bahia, os destinos que vêm à mente costumam ser os mesmos: Porto Seguro, Salvador, Morro de São Paulo. Embora incríveis, esses lugares representam apenas uma fração do que o litoral baiano tem a oferecer. Há um universo de refúgios de areia branca, mar azul-turquesa e tranquilidade que permanece fora dos roteiros tradicionais, esperando para ser descoberto.

Se você busca uma experiência autêntica, longe da agitação e em contato direto com a natureza, prepare-se. Selecionamos sete praias paradisíacas que vão além do óbvio e revelam a verdadeira essência de um dos litorais mais deslumbrantes do Brasil. São lugares onde o tempo parece passar mais devagar e a principal atração é a paisagem.

Ponta do Corumbau: um refúgio no extremo sul

Imagine uma longa faixa de areia que avança mar adentro por quase um quilômetro durante a maré baixa, criando um caminho rodeado por águas calmas e cristalinas. Essa é a Ponta do Corumbau, um vilarejo rústico localizado no extremo sul da Bahia, na Costa do Descobrimento. O nome, na língua indígena Tupi-Guarani, significa “longe de tudo”.

O acesso não é dos mais fáceis, feito por estradas de terra ou por barco a partir de Prado ou Cumuruxatiba, mas a recompensa é um cenário de beleza intocada. Corumbau é ideal para quem quer se desconectar de verdade. Lá, o ritmo é ditado pela maré, e as principais atividades são caminhar pela praia, relaxar nas redes das pousadas e explorar os recifes de corais em passeios de barco.

Dicas práticas para aproveitar:

Consulte a tábua de marés antes de ir. O espetáculo da ponta de areia só acontece na maré baixa.

Faça um passeio de barco até os recifes de Itacolomi para mergulhar com snorkel.

Taipu de Fora: piscinas naturais de águas cristalinas

Localizada na Península de Maraú, Taipu de Fora é famosa por suas gigantescas piscinas naturais. Durante as luas cheia e nova, a maré baixa revela uma barreira de corais de quase um quilômetro de extensão, formando um verdadeiro aquário a céu aberto. Peixes coloridos nadam tranquilamente em águas mornas e transparentes, proporcionando uma experiência de mergulho inesquecível.

A praia em si tem uma longa faixa de areia clara, coqueiros a perder de vista e boas opções de bares e restaurantes. Para explorar a região, uma boa pedida é alugar um quadriciclo e percorrer as trilhas que levam a outras praias e lagoas, como a Lagoa da Cassange e a Lagoa Azul.

Dicas práticas para aproveitar:

A melhor época para ver as piscinas é durante as luas cheia e nova, quando a maré seca mais.

Alugue um snorkel e uma máscara na própria praia para explorar a vida marinha.

Termine o dia assistindo ao pôr do sol na Ponta do Mutá, em Barra Grande, o principal vilarejo da península.

Moreré: a simplicidade rústica de Boipeba

Vizinha da badalada Morro de São Paulo, a Ilha de Boipeba oferece uma atmosfera completamente diferente. E dentro de Boipeba, a praia de Moreré é o seu coração rústico e autêntico. Com uma vila de pescadores pé na areia, coqueiros que se curvam em direção ao mar e um ritmo lento, Moreré é um convite ao descanso.

Praia do Moreré (BA): Localizada em Boipeba, é acessível por barco e tem águas rasas e calmas, sendo um refúgio paradisíaco para quem quer relaxar. Reprodução Youtube

Assim como em Taipu de Fora, as piscinas naturais formadas na maré baixa são a grande atração. Barcos levam os visitantes até os recifes, onde é possível flutuar em águas calmas e observar a vida marinha. A simplicidade é o luxo do lugar: comer peixe fresco em uma barraca de praia, caminhar até as praias vizinhas de Bainema e Cueira ou simplesmente não fazer nada.

Dicas práticas para aproveitar:

As piscinas de Moreré ficam mais distantes da costa; o ideal é contratar um passeio de barco.

Experimente a lagosta na manteiga de garrafa, uma especialidade dos restaurantes locais.

Praia do Espelho: o paraíso sofisticado e escondido

Situada entre Trancoso e Caraíva, a Praia do Espelho é constantemente listada entre as mais bonitas do Brasil. Sua fama se deve à combinação de falésias coloridas, riachos que deságuam no mar e piscinas naturais que, em dias de sol, refletem o céu como um espelho. Apesar de conhecida, o acesso difícil por uma estrada de terra ajuda a manter a praia preservada e com um ar de exclusividade. Também é possível chegar de barco, saindo de Trancoso ou Caraíva.

Praia do Espelho (BA): Localizada em Trancoso, tem mar calmo, águas cristalinas e piscinas naturais na maré baixa, sendo perfeita para famílias e casais. Reprodução Youtube

O charme do lugar é completado por pousadas e restaurantes sofisticados. Durante a maré baixa, o cenário se transforma, revelando uma extensa faixa de areia e corais.

Dicas práticas para aproveitar:

Verifique a previsão do tempo e a tábua de marés. A praia revela seu lado "espelho" em dias de sol e maré baixa.

Se estiver de carro, chegue cedo para garantir uma vaga nos estacionamentos próximos à praia.

Santo André: tranquilidade onde o rio encontra o mar

A apenas uma travessia de balsa de Santa Cruz Cabrália, a vila de Santo André parece pertencer a outro mundo. O lugar ganhou notoriedade em 2014, ao hospedar a seleção da Alemanha durante a Copa do Mundo, mas logo voltou à sua rotina pacata. Com praias desertas e o encontro do Rio João de Tiba com o mar, Santo André é sinônimo de sossego.

A vida na vila gira em torno do rio e do mar. Passeios de barco pelos manguezais, prática de stand-up paddle e caiaque, e caminhadas por quilômetros de areia quase vazia são as principais atividades. A atmosfera é despretensiosa e acolhedora, ideal para quem busca fugir de qualquer tipo de aglomeração.

Dicas práticas para aproveitar:

Faça um passeio de barco pelo rio para conhecer os manguezais e a famosa Ilha do Sol.

Não deixe de experimentar a culinária local nos restaurantes da vila, que oferecem pratos frescos e saborosos.

Itacarezinho: coqueiros a perder de vista

Parte da chamada Costa do Cacau, Itacaré é conhecida por suas praias de surf, mas Itacarezinho se destaca pela sua beleza cênica e tranquilidade. Com cerca de 3,5 quilômetros de extensão, a praia é emoldurada por uma fileira interminável de coqueiros de um lado e um mar com ondas suaves do outro.

No canto norte da praia, uma pequena queda d'água doce desce das pedras, oferecendo um banho refrescante para tirar o sal do corpo. É o lugar perfeito para longas caminhadas, com a sensação de estar em uma praia particular. A estrutura é mínima, mas um restaurante oferece suporte aos visitantes.

Dicas práticas para aproveitar:

Caminhe até o canto norte para encontrar a cachoeira e tirar fotos incríveis.

É uma ótima praia para quem quer aprender a surfar, pois as ondas costumam ser mais amigáveis que em outras praias de Itacaré.

Caraíva: a vila de areia que parou no tempo

Caraíva não é apenas uma praia, é uma experiência. Nesse vilarejo no sul da Bahia, carros não entram. As ruas são de areia fofa, a iluminação é discreta e o ritmo é ditado pelo sol e pelo Rio Caraíva, que corre paralelo ao mar. Para chegar, é preciso deixar o carro em um estacionamento e atravessar o rio em pequenas canoas.

A praia é extensa, mas o grande charme está na vida da vila. Ver o pôr do sol na beira do rio, comer um peixe assado na praia, dançar forró à noite e caminhar até a paradisíaca Praia do Satu são programas obrigatórios.

Dicas práticas para aproveitar:

Leve dinheiro em espécie, pois nem todos os estabelecimentos aceitam cartão e o sinal de internet pode ser instável.

Caminhe pela praia até a Lagoa do Satu para um banho de água doce e para experimentar os drinks servidos em cacau.

À noite, aproveite o forró pé de serra, uma das tradições mais famosas do vilarejo.

