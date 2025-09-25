Flipar
Praia em Santa Catarina atrai surfistas com ondas gigantes
A maior onda já registrada no Brasil, com 14,82 metros, foi surfada no local pelo ex-BBB Lucas Chumbo, em julho. Foto: Reprodução/YouTube
A "Big Waves Brasil" (BWB) foi a responsável pela medição. Foto: Reprodução/YouTube
Com a fama, a Laje da Jagua, como é conhecida, foi comparada a Nazaré, em Portugal, e Teahupoo, no Taiti. Foto: Reprodução de vídeo
O fenômeno ocorre porque a “montanha submersa”, cujo topo fica a apenas 2 metros de profundidade, intensifica a energia das ondas, podendo duplicar ou triplicar seu tamanho. Foto: Reprodução/YouTube
Descoberta em 2003, a Laje já sediou competições e é candidata a tornar Jaguaruna a “Capital Nacional da Maior Onda do Brasil”. Foto: Divulgação/Rafa Shot
O acesso ao ponto das ondas gigantes de Jaguaruna não é tão simples. Foto: Reprodução/YouTube
Os surfistas especialistas nesse tipo de onda, conhecidos como "big riders", precisam percorrer 5 km de mar aberto a bordo de jet skis e enfrentar trechos de mar revolto para chegar ao local. Foto: Reprodução/YouTube
A partida Ã© feita pela Praia da Jagua e Ã© organizada pelo idealizador da Big Waves Brasil, Thiago JacarÃ©. Foto: ReproduÃ§Ã£o/YouTube
Por conta das ondas gigantes, a região do Cabo de Santa Marta, onde a Laje está localizada, tem histórico de naufrágios. Foto: Reprodução
Cerca de 72 embarcações afundaram ali entre os séculos 19 e 20. O local fazia parte de uma rota comercial. Foto: Montagem/Divulgação/Projeto Gentil
Os incidentes levaram à construção do Farol de Santa Marta para orientar a navegação. Foto: Wikimedia Commons/EDI GALVANI ULIANO
"Na face sul do refletor do farol existe uma faixa vermelha que, quando a luz passa por ela, indica a direção correta da laje, indicando e alertando para os perigo para a navegação", explicou o historiador e arqueólogo, Alexandro Demathe. Foto: Wikimedia Commons/EDI GALVANI ULIANO
As ondas gigantes são geradas pelo fenômeno chamado de "empinamento" ("shoaling", em inglês), no qual uma onda de águas profundas emerge para a superfície. Foto: Divulgação/Luis Reis
Além de Jaguaruna, vários locais ao redor do mundo são famosos e reverenciados pela comunidade do surfe por gerarem ondas gigantes. Confira alguns! Foto: Reprodução de vídeo
Nazaré, Portugal – É considerado o maior palco do surfe de ondas gigantes no planeta. Graças ao “Canhão da Nazaré”, um desfiladeiro submarino profundo, as ondas podem ultrapassar 30 metros, atraindo surfistas renomados. Foto: Rafael Marchante - Flickr
Jaws, Havaí, Estados Unidos – Uma das ondas mais poderosas do mundo, que pode chegar a 20 metros ou mais. O nome “Jaws” ("mandíbulas") vem da força e velocidade com que as ondas se erguem. Foto: Wikimedia Commons/Jeff Rowley
-
Teahupo'o, Taiti, Polinésia Francesa – Mesmo não sendo as ondas mais altas, são frequentemente consideradas as mais "pesadas" do mundo. Elas quebram sobre um recife de coral extremamente raso, tornando o local um dos mais perigosos para surfistas. Foto: Wikimedia Commons/Olivier Dugornay
Mavericks, Califórnia, Estados Unidos – Localizado próximo a Half Moon Bay, ao norte de San Francisco, é conhecido por suas ondas de 15 a 20 metros formadas pelo encontro de correntes e fundo rochoso. Foto: Wikimedia Commons/Shalom Jacobovitz
Shipstern Bluff, Tasmânia, Austrália – O local é conhecido por suas formações peculiares e aterrorizantes. O fundo do mar irregular cria ondas com degraus que fazem a onda quebrar em múltiplas etapas. Foto: Stuart Gibson - Flickr
