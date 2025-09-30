Moda praia brasileira cresce e movimenta R$ 7,6 bi

De acordo com levantamento do Instituto de Estudos e Marketing Industrial (IEMI), o mercado de moda praia no Brasil movimentou R$ 7,6 bilhões em 2023, o que representa um crescimento de 6,7% em relação ao ano anterior. O estudo também aponta que os biquínis correspondem a cerca de 54% da produção nacional no segmento, confirmando a relevância desse item dentro do consumo interno. Apesar de oscilações registradas nos últimos anos, o setor segue como um dos pilares da indústria do vestuário.

Para a consultora de moda da Anellimn, Mariana Lima, a consolidação do mercado cria espaço para que peças clássicas convivam com novas modelagens. “Modelos de cintura alta e recortes estratégicos trazem conforto e ajudam muitas mulheres a se sentirem mais seguras ao escolher um biquíni para disfarçar barriga. Essa preferência deve permanecer em evidência também em 2026, reforçando a moda praia como aliada do bem-estar”, afirma.

A especialista acrescenta que a busca por funcionalidade se tornou um ponto central no comportamento das consumidoras. “O maiô surfista feminino conquistou espaço não apenas pelo visual moderno, mas também pela versatilidade. Para 2026, nossa expectativa é que ele continue em alta, atendendo tanto ao lazer quanto à prática esportiva em ambientes aquáticos”, observa.

Ela destaca ainda que a moda praia brasileira reflete a diversidade do público que consome essas peças. “As consumidoras buscam opções que unam estética, praticidade e variedade de estilos, mostrando que o setor deve seguir crescendo e se reinventando. Essa abertura para diferentes silhuetas e estilos fortalece o vínculo das marcas com suas clientes”, complementa.

O estudo do IEMI reforça que, mesmo diante de retrações pontuais na produção de biquínis e maiôs nos últimos anos, o segmento mantém participação relevante dentro da cadeia têxtil nacional. Para especialistas, acompanhar o comportamento das consumidoras e alinhar coleções às novas expectativas será determinante para que o setor siga em expansão e mantenha protagonismo no calendário da moda brasileira.