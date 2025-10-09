Roteiro do torcedor: conheça estádios que são pontos turísticos

A emoção de uma partida de futebol costuma terminar com o apito final, mas a história construída em campo permanece. Para os apaixonados pelo esporte, visitar o palco onde seus ídolos brilharam é uma experiência que vai além dos 90 minutos. Muitos estádios ao redor do mundo não são apenas arenas esportivas, mas monumentos de arquitetura, cultura e história, abertos para visitação.

Esses locais oferecem tours guiados que permitem explorar bastidores exclusivos, como vestiários, túneis de acesso ao gramado e salas de troféus. É uma oportunidade de sentir a energia do lugar e conhecer detalhes que normalmente ficam restritos a atletas e jornalistas.

Confira abaixo um roteiro com arenas icônicas no Brasil e no mundo que valem a visita, independentemente do resultado do último jogo.

Estádios icônicos no Brasil

O Brasil, conhecido como o país do futebol, abriga arenas que marcaram a história do esporte mundial. De palcos de finais de Copa do Mundo a estádios modernos e multifuncionais, há opções para todos os tipos de torcedores e turistas que desejam mergulhar na cultura do futebol nacional.

Maracanã (Rio de Janeiro)

Palco de duas finais de Copa do Mundo, em 1950 e 2014, o Maracanã é um templo sagrado do futebol. O tour pelo estádio permite que visitantes conheçam a Calçada da Fama, com as marcas dos pés de grandes craques, e visitem os vestiários decorados com camisas de clubes cariocas.

Maracanã é um templo sagrado do futebolgiulianobbg de pixabay

O ponto alto é a chance de subir pelo túnel de acesso e pisar na beira do gramado, sentindo a grandiosidade das arquibancadas. O passeio também inclui uma visita à zona mista e à sala de coletiva de imprensa, além de um acervo com itens históricos, como a bola e a rede do milésimo gol de Pelé.

Allianz Parque (São Paulo)

A casa do Palmeiras é uma das arenas mais modernas da América Latina. O tour "Allianz Parque Experience" oferece uma imersão completa, começando pela arquibancada superior, que proporciona uma vista panorâmica do estádio. O roteiro segue para os camarotes, o lounge e a sala de imprensa.

A casa do Palmeiras é uma das arenas mais modernas da América Latinasergio souza de Pexels

O momento mais aguardado é a visita ao vestiário, onde é possível ver as camisas dos jogadores, e a passagem pelo túnel de acesso ao campo. Além do futebol, o estádio é um polo de grandes shows e eventos, e o tour explica como funciona essa versatilidade.

Neo Química Arena (São Paulo)

Conhecida como a casa do Corinthians, a arena foi palco da abertura da Copa do Mundo de 2014. O tour "Casa do Povo" leva visitantes a áreas exclusivas, como o átrio, a sala de imprensa e o auditório. Um dos diferenciais é a visita ao vestiário, que mantém o armário usado pelo ex-jogador Ronaldo Fenômeno.

Conhecida como a casa do Corinthians, a arena foi palco da abertura da Copa do Mundo de 2014NELSON ALMEIDA

Os visitantes também podem sentar no banco de reservas e caminhar pela lateral do campo. O passeio destaca a arquitetura moderna e a tecnologia do estádio, projetado para oferecer uma experiência de proximidade com o gramado.

Templos do futebol pelo mundo

Fora do Brasil, a experiência de visitar estádios se torna uma viagem pela história do futebol mundial. Arenas europeias e sul-americanas guardam troféus centenários e memórias de jogos que definiram gerações, atraindo milhões de turistas todos os anos em busca de uma conexão mais profunda com o esporte.

La Bombonera (Buenos Aires, Argentina)

O estádio do Boca Juniors é famoso por sua atmosfera vibrante e pela arquitetura peculiar, com arquibancadas íngremes que fazem o campo "pulsar" em dias de jogo. O tour guiado permite conhecer essa estrutura de perto e visitar o "Museo de la Pasión Boquense", que conta a história do clube.

estádio do Boca Juniors é famoso por sua atmosfera vibrante@imgenes-de-cristian-martin

Os visitantes podem entrar no vestiário do time da casa, passar pelo túnel que leva ao gramado e sentar-se em um dos bancos de reservas. É uma imersão na paixão argentina pelo futebol, em um dos estádios mais emblemáticos do mundo.

Camp Nou (Barcelona, Espanha)

A casa do Barcelona é um dos maiores estádios da Europa e um ponto turístico obrigatório na cidade. Atualmente, ele está em reforma, porém o "Camp Nou Experience" é um dos passeios mais completos, incluindo uma visita ao museu do clube, que exibe os principais troféus, chuteiras de ouro e bolas de ouro conquistadas por seus jogadores.

casa do FC Barcelona é um dos maiores estádios da Europadotshock

O roteiro permite que os visitantes passem pelo túnel dos jogadores, acessem a beira do gramado e conheçam as cabines de imprensa. A experiência oferece uma visão detalhada da filosofia "Més que un club" (Mais que um clube).

Wembley (Londres, Inglaterra)

Conhecido como a "casa do futebol", o estádio de Wembley oferece uma jornada pelos momentos mais marcantes do esporte na Inglaterra.

Conhecido como a "casa do futebol", o estádio de Wembley é um ícone globaMarisa de Pexels

Os visitantes podem ver de perto a Taça da Inglaterra original, sentar na cadeira do técnico da seleção inglesa no vestiário e subir os 107 degraus até a Tribuna Real, onde os troféus são erguidos. A vista panorâmica sob o famoso arco do estádio é um dos destaques do passeio, que celebra a rica herança do futebol britânico.

Santiago Bernabéu (Madri, Espanha)

O estádio do Real Madrid está passando por uma grande modernização, mas seus tours continuam a atrair multidões. O passeio oferece uma vista panorâmica espetacular do interior e leva os visitantes à impressionante sala de troféus, que exibe as 15 taças da Liga dos Campeões da UEFA conquistadas pelo clube. O museu interativo conta a história do Real Madrid de forma imersiva. Mesmo com as obras, a experiência permite sentir a grandiosidade de um dos clubes mais vitoriosos da história do futebol mundial.

