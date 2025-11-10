Paisagem na janela: resort em Ouro Preto tem vistas poéticas e cachoeira

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Na última segunda-feira (3/11), ao entrar na Alameda das Palmeiras, começa a tocar no som do carro a música “Paisagem na Janela’, na voz de Lô Borges. Nesse mesmo dia, era anunciada a morte do cantor mineiro que projetou Minas Gerais ao mundo com o Clube da Esquina, ao lado de Milton Nascimento, Toninho Horta, Wagner Tiso, Lô Borges, Beto Guedes e Márcio Borges. Estava diante de um prédio histórico, criado no século 18 e, como na canção do artista mineiro, de qualquer uma das 365 janelas na edificação renascida das cinzas, sempre tem algo à apreciar: “Da janela lateral do quarto de dormir/Vejo uma igreja, um sinal de glória/Vejo um muro branco e um voo pássaro/Vejo uma grade, um velho sinal…”



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carlos Altman (@carlosaltman)

Trata-se do Vila Galé Collection Ouro Preto, o primeiro empreendimento da rede portuguesa no estado de Minas Gerais, que acaba de atingir sua capacidade plena de operação. Com a finalização das obras, o resort rural combina preservação patrimonial, ecoturismo e conforto contemporâneo em uma área de 277 hectares, agora conta com 311 suítes modernas e confortáveis, prontas para receber hóspedes em busca de uma imersão na rica herança colonial mineira. Instalado no icônico antigo Colégio Salesiano Dom Bosco – que outrora serviu como quartel do 1º Regimento de Cavalaria de Portugal no Brasil –, o hotel transforma um pedaço da história em um destino de luxo sustentável e experiências autênticas.



Vila Galé Ouro Preto restaurou antigo Colégio Dom Bosco com 365 janelas Carlos Altman/EM Cavalos lusitanos estão a disposição dos hóspedes para passeios na região Carlos Altman/EM Já oensou em se hospedar no quarto que faz homenagem ao herói Tiradentes Carlos Altman/EM Piscina aquecida do Satsanga Spa é um dos atrativos no resort Carlos Altman/EM Quel fazer um passeio de Balão e em momentos de emoção Carlos Altman/EM Cachoeira Dom Bosco terá acesso facilidado aos hóspedes Carlos Altman/EM Vila Galé Collection Ouro Preto é o primeiro empreendimento da rede portuguesa no estado de Minas Gerais Carlos Altman/EM Voltar Próximo

A novidade mais recente, celebrada na semana passada, foi a inauguração do Museu Equestre e do Centro Equestre Lusitano, um espaço dedicado à preservação da tradição da cavalaria portuguesa em Minas Gerais. O museu abriga um acervo histórico com peças raras do regimento colonial, incluindo uniformes, selas e documentos que resgatam a memória do século XVIII, quando o local era um centro de criação de cavalos para a Coroa Portuguesa.

Ao lado, o haras conta com 10 cavalos, sendo sete lusitanos puros, raça nobre originária de Portugal, simbolizando a ponte cultural entre os dois países. "Esse espaço não é só um museu; é um portal para o passado equestre de Minas, unindo esporte, educação e turismo", destacou Jorge Rebelo de Almeida, CEO do Grupo Vila Galé, durante a cerimônia de abertura, que reuniu autoridades locais, historiadores e entusiastas da equitação.



O empreendimento, que abriu as portas em maio deste ano, com uma estrutura inicial de 95 quartos no edifício principal, expandiu-se rapidamente para atender à crescente demanda pelo turismo de experiência na região da Estrada Real. As obras adicionais, que incluíram a construção de dois blocos anexos com 216 suítes, foram concluídas sem interromper as operações, garantindo que o resort mantivesse seu fluxo de visitantes. Hoje, o Vila Galé oferece não apenas hospedagem de alto padrão – com opções de suítes deluxe, familiares e acessíveis –, mas uma gama diversificada de atrações que vão além do convencional.



Haras

Cavalos lusitanos estão a disposição dos hóspedes para passeios na região Carlos Altman/EM

Entre os destaques, os novos centros de convenções, com capacidade para até 1.000 pessoas em salões modulares, posicionam o hotel como hub para eventos corporativos e culturais, integrando-se ao calendário de feiras e congressos de Ouro Preto. Para os amantes da aventura, o resort já opera passeios a cavalo guiados pelo haras, explorando as trilhas verdejantes do entorno; voos de balão ao amanhecer, com vistas panorâmicas da Serra do Espinhaço; aluguel de bikes para circuitos ecológicos; e roteiros de quadriciclo por jardins históricos e cachoeiras próximas, como a Dom Bosco.

Cachoeira

Cachoeira Dom Bosco terá acesso facilidado aos hóspedes Carlos Altman/EM

E há mais por vir. Até o final de novembro, uma trilha ecológica de 2,5 km será inaugurada, ligando diretamente o complexo à Cachoeira Dom Bosco, uma joia natural escondida nos domínios do antigo colégio. A rota, de dificuldade moderada, promete ser um atrativo imperdível para caminhantes e fotógrafos, com paradas em pontos de observação da fauna local e painéis interpretativos sobre a biodiversidade da Mata Atlântica. Essa iniciativa reforça o compromisso do Vila Galé com o ecoturismo sustentável, alinhado às diretrizes da UNESCO para a preservação do patrimônio de Ouro Preto.

Hospedagem e Infraestrutura

311 suítes temáticas : Opções deluxe, familiares e acessíveis, com decoração que evoca o barroco mineiro e vistas para a Serra do Espinhaço. Capacidade plena após finalização das obras em blocos anexos.

: Opções deluxe, familiares e acessíveis, com decoração que evoca o barroco mineiro e vistas para a Serra do Espinhaço. Capacidade plena após finalização das obras em blocos anexos. Cinco piscinas aquecidas : Incluindo uma interna no Satsanga Spa & Wellness, ideal para relaxamento, e um parque aquático infantil para famílias.

: Incluindo uma interna no Satsanga Spa & Wellness, ideal para relaxamento, e um parque aquático infantil para famílias. Spa e bem-estar: Tratamentos inspirados na natureza mineira, com foco em sustentabilidade e educação ambiental.

Gastronomia e Produção Local

Três restaurantes temáticos : Um dedicado à culinária mineira (com pratos como tutu à mineira e queijo canastra), outro à portuguesa e o terceiro à internacional, usando ingredientes frescos da região.

: Um dedicado à culinária mineira (com pratos como tutu à mineira e queijo canastra), outro à portuguesa e o terceiro à internacional, usando ingredientes frescos da região. Dois bares : Para drinks artesanais com toques locais, como cachaças premiadas.

: Para drinks artesanais com toques locais, como cachaças premiadas. Olival e vinhedos: Primeira unidade da rede no Brasil com plantações próprias de oliveiras e uvas (15 hectares), prometendo produção de azeites e vinhos em dois anos, celebrando a ponte cultural luso-mineira.

Lazer e Aventuras ao Ar Livre

Centro Equestre e Museu Equestre : Inaugurado em novembro de 2025, com 10 cavalos lusitanos puros (e raça Mangalarga Marchador), exposições de uniformes e selas coloniais do século XVIII, e passeios a cavalo por trilhas verdejantes.

: Inaugurado em novembro de 2025, com 10 cavalos lusitanos puros (e raça Mangalarga Marchador), exposições de uniformes e selas coloniais do século XVIII, e passeios a cavalo por trilhas verdejantes. Passeios de balão, bikes e quadriciclo : Voos panorâmicos ao amanhecer sobre a Estrada Real, aluguel de bikes elétricas para circuitos ecológicos e roteiros off-road por cachoeiras como a do Moinho e Castelinho.

: Voos panorâmicos ao amanhecer sobre a Estrada Real, aluguel de bikes elétricas para circuitos ecológicos e roteiros off-road por cachoeiras como a do Moinho e Castelinho. Trilha ecológica de 2,5 km: Aberta até o final de novembro de 2025, ligando o resort à Cachoeira Dom Bosco, com dificuldade moderada, painéis sobre a Mata Atlântica e pontos de observação da fauna local.

Eventos e Cultura

Centros de convenções: Capacidade para até 1.000 pessoas em salões modulares e espaços externos históricos, perfeitos para congressos, casamentos ou feiras culturais, integrando-se ao calendário de Ouro Preto.

Serviço:

O Vila Galé Collection Ouro Preto está localizado a apenas 10 km do Centro Histórico de Ouro Preto – Patrimônio Mundial da Humanidade. Com diárias a partir de R$ 800 para duas pessoas (incluindo café da manhã), o resort já registra ocupação acima de 70% para a alta temporada de dezembro. Para reservas ou mais detalhes sobre o museu equestre, visite o site oficial .