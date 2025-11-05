Minas em Belém: Vila Galé Amazônia inaugura obra de artista de Ouro Preto

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Às vésperas da COP30, o Vila Galé Collection Amazônia abriu suas portas na última sexta-feira, 31 de outubro, em uma cerimônia que reuniu mais de 400 convidados, autoridades federais, estaduais e municipais, além de celebridades. O evento, marcado por apresentações de carimbó, brega e música clássica, destacou o conceito temático do hotel: uma homenagem às mulheres que moldaram histórias locais e globais. Cada um dos 227 quartos é dedicado a uma personalidade feminina icônica, com biografias, poesias e elementos decorativos inspirados em suas trajetórias. Na entrada, painéis celebram paraenses como Fafá de Belém, a liderança indígena Sônia Guajajara, a rainha do carimbó Dona Onete e a poetisa Cecília Meireles.

Entre tantos eventos programados na inauguração, a bênção da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, bem de frente para a Baía do Guajará, foi carregada de emoção. A obra sacra de 2 metros de altura foi esculpida, em pedra-sabão, pelo artesão Reginaldo Novais, de Cachoeira de Campo, distrito de Ouro Preto. Já conhecido em toda região do Circuito do Ouro pelos trabalhos manuais, Novais teve apenas três meses para executar o trabalho artístico. "Foi uma correria medonha. Eu e um ajundantes trabalhamos até tarde da noite, durante 90 dias, mas conseguimos cumprir com a entrega. Apesar do cansaço, ver o resultado final é mais gratificante, Ela ficou maravilhosa mesmo, um trabalho muito lindo que eu consegui fazer... muito bacana mesmo", comemora Reginaldo Novais.

Na ocasião, Jorge Rebelo aproveitou para anunciar mais dois novos empreendimentos no Brasil, confirmando sua confiança no potencial turístico do país: em Brumadinho (MG) e em Florianópolis (SC). Os hotéis, ainda sem data para abertura, vão diversificar ainda mais o portfólio da empresa, que, atualmente, conta quatro unidades em construção: duas em Alagoas e duas no Maranhão.

Vista da piscina bem em frente ao Rio Guamá do Vila Galé Collection Amazônia
A suíte premium do resort tem a atriz Fernada Torres como destaque
Jorge Rebelo de Almeida, presidente do Vila Galé, disse o hotel foi um desafio: "tivemos apenas 11 meses para deixar tudo pronto"
Na inauguração, mulheres marcandas do Brasil como Cecília Meireles, Dona Onete, Sônia Guajajara e Fáfá de Belém receberam homenagens
Hóspedes do resort vão poder apreciar o belo pôr do sol na Baía do Guajará
Rainha do Carimbó, Dona Onete, foi a grande sensação na inauguração do Vila Galé Amazônia
Satsanga Spa oferece piscina coberta e aquecida aos hóspedes e visitantes
Imagem de N.S. de Nazaré, em pedra-sabão, esculpida pelo artesão de Ouro Preto Reginaldo Novais

Dedicação às mulheres

Na inauguração, mulheres marcandas do Brasil como Cecília Meireles, Dona Onete, Sônia Guajajara e Fáfá de Belém receberam homenagens Carlos Altman/EM

Localizado nos armazéns revitalizados do Porto Futuro II, à beira da Baía do Guajará, o resort de luxo – primeiro da rede portuguesa na Amazônia – não é apenas um marco hoteleiro, mas um tributo à resiliência feminina e à bioeconomia regional, simbolizando o renascimento sustentável de Belém. O grupo, com 52 hotéis no mundo, sendo esse o 13º empreendimento no Brasil, investiu R$180 milhões no hotel-boutique na capital paraense.

A suíte premium do resort tem a atriz Fernada Torres como destaque Carlos Altman/EM

Nas suítes do hotel, imagens renderam um tributo à Clarice Lispector, Fernanda Torres e até Madre Teresa de Calcutá, reforçando o compromisso do grupo com a igualdade de gênero e a promoção cultural. "A cultura e o turismo precisam andar de mãos dadas, e por isso buscamos valorizar essas expressões em nossos hotéis. Em uma época em que o mundo vive tão conturbado, devemos incentivar ainda mais a cultura, principalmente entre os jovens", declarou Jorge Rebelo de Almeida, presidente e fundador da rede Vila Galé, durante um concerto na véspera da abertura.

Jorge Rebelo de Almeida enfatizou o simbolismo da inauguração pré-COP30: "Queremos que o Vila Galé Collection Amazônia seja um espaço de acolhimento para quem vem discutir o futuro do planeta. Inaugurar na Amazônia foi um desafio enorme, mas é também um orgulho enorme vê-lo pronto, como um legado para a região". Ele destacou ainda o foco em sustentabilidade, com certificações verdes, piscinas infinitas com vista para o Rio Guamá, além de tarifas competitivas durante a conferência – diárias em torno de R$ 3.400, com ocupação próxima de 100% para delegados.

Legado da COP30

Jorge Rebelo de Almeida, presidente do Vila Galé, disse o hotel foi um desafio: "tivemos apenas 11 meses para deixar tudo pronto" Carlos Altman/EM

Os discursos das autoridades presentes ecoaram o otimismo e o senso de urgência climática. O governador do Pará, Helder Barbalho, agradeceu o investimento estrangeiro e projetou um futuro próspero: "Estamos construindo uma nova economia para o estado, que se soma à economia da floresta e a setores tradicionais como o agro, a indústria e a mineração. O turismo alavanca a economia, gera emprego e renda. Ter hotéis de referência global como o Vila Galé é fundamental para esse avanço. Belém precisa melhorar e está melhorando". Barbalho, que lançou o desafio para a construção do hotel, destacou seu papel estratégico na diversificação econômica e na recepção de cruzeiros internacionais, transformando o antigo porto em um hub de luxo ecológico.

Já o ministro do Turismo, Celso Sabino – paraense de nascimento –, emocionado, afirmou: "Assim como nesse momento o Brasil e os brasileiros nunca estiveram com os olhos tão voltados para a Amazônia, especialmente para Belém, o mundo, que sempre teve curiosidade de conhecer a Amazônia, agora tenho certeza que Belém passa a viver também um novo momento na sua história e turismo. Não tenho dúvida que o maior legado da COP30 será o posicionamento do Pará na atividade turística do Brasil. O Turismo alavanca a economia e gera emprego. Ter empresas globais atrai novos olhares para nossa cidade. Obrigado por apostar no Pará, Vila Galé".

Com vistas panorâmicas da Baía do Guajará, o Vila Galé Collection Amazônia – administrado por Gonçalo Rebelo de Almeida – prevê não só atender à demanda da COP30, mas atrair eventos globais pós-conferência. "O evento é o ponto de partida. A Amazônia tem potencial turístico de longo prazo e queremos fazer parte desse processo, consolidando a marca e atraindo outros grandes eventos", afirmou Gonçalo.