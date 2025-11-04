"Teremos o Vila Galé Inhotim, na verdade, Brumadinho', diz Jorge Rebelo

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Jorge Rebelo de Almeida, presidente-fundador do Vila Galé, não esconde sua admiração por Minas Gerais. Em solenidade para inauguração do museu equestre no Collection Ouro Preto, o empresário português estava eufórico ao anunciar, finalmente, a abertura de mais um resort no estado, bem ao lado de Inhotim , maior museu a céu aberto da América Latina.









“Teremos o Vila Galé Inhotim, na verdade, o de Brumadinho. O pessoal do museu disse que eu não posso chamar pelo nome do instituto de arte. É o de Brumadinho. Vamos chamar Brumadinho, que é para não bater em alguém. Mas que vai ficar perto do museu, eu tive essa notícia. O Bernardo Paz ( empresário idealizador de Inhotim) de grande ambição, fez ali uma coisa maravilhosa, que o Brasil devia conhecer mais”, comenta Jorge Rebelo.

A prefeitura de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, assina nesta quarta-feira (5/11) a doação de um terreno para a construção de um hotel da rede portuguesa Vila Galé, a ser erguido nas proximidades do Instituto Inhotim. O investimento estimado é de até R$180 milhões, conforme anunciou o fundador da rede, Jorge Rebelo de Almeida. A previsão é que o complexo tenha 308 apartamentos, uma piscina ornamental e um grande lago.

As obras estão programadas para começar em 2026, com inauguração prevista para abril de 2028. O prefeito Gabriel Parreiras (PRD) se mostrou otimista com a assinatura do acordo e disse que está à disposição do grupo português, pensando em alugar um helicóptero, para vistoriar o terreno nessa quarta-feira.

Vista incrível

Em 2023, Jorge Rebelo visitou em Brumadinho o terreno de 10 hectares, que fica no alto de um morro, com vista espetacular para o lago da Represa do Rio Manso Bárbara Botega/Divulgação

Em novembro de 2023, o presidente do Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida, visitou o terreno que será repassado, oficialmente, ao grupo português. Na expedição à fazenda, estava Bárbara Botega, a atual secretária de Cultura e Turismo de Minas, e Alcimar Barcelos, então secretário de governo de Brumadinho, que comentou na época que o empresário se interessou pelo terreno localizado a 4 quilômetros de Inhotim. “Jorge Rebelo se encantou com o local. O terreno tem 10 hectares, que fica no alto do morro e com muito verde ao redor, tem vista espetacular. Lá do alto tem visão da Serra da Moeda, da cidade e vista para o lago da represa do Rio Manso.Tanto que a proposta dele é construir todos os quartos do novo resort de campo de frente para o lago”, comentou.

Presente na solenidade em Ouro Preto, Bárbara Botega lembrou desse episódio e elogiou a finalização das tratativas: “Fiquei muito feliz de saber que tudo isto que a gente já está experimentando, aqui em Ouro Preto, vai ganhar força com o Vila Galé Brumadinho, um lugar maravilhoso. Eu lembro de desbravar com o doutor Jorge o terreno, passando por debaixo de cercas de arame farpado. Admiro a presença e o apoio da prefeitura de Brumadinho nesse arranjo. Eu tenho certeza que vai ser um destino muito interessante e que a gente vai conseguir unir Ouro Preto, com o clássico, com a arte contemporânea, que tem ali em Inhotim”, comentou.



O prefeito de Ouro Preto, Angelo Oswaldo, parabenizou o empresário Jorge Rabelo pela conclusão das suítes em Vila Galé Collection Ouro Preto e desejou sucesso ao Vila Galé Brumadinho: “Tenho certeza que faremos uma dupla que consagrará esse roteiro que já é uma realidade – sair do século 18 para o século 21 em Inhotim ou vir do século 21 para século 18, que é Ouro Preto. Parabéns doutor Jorge, parabéns ao Vila Galé, que é o que há de melhor, um farol que ilumina as estradas do turismo no futuro em Minas Gerais, especialmente na região das cidades históricas.