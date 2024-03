Vila Galé Rio de Janeiro tem show em homenagem às mulheres (Vila Galé Rio de Janeiro preparou programação especial para o Dia das Mães (Foto: Divulgação))

A programação cultural do Vila Galé Rio de Janeiro está ainda mais especial no mês de março com homenagens ao Dia das Mulheres. Semanalmente, de quinta-feira a sábado, o bar Vinícius de Moraes vira palco de apresentações musicais em ritmo de jazz, bossa nova, POP e MPB. Assim como o restaurante, o bar é aberto ao público, não sendo necessário estar hospedado. Já para quem quiser surpreender, no final de semana dedicado às mulheres, do dia 8 a 10 de março, a diária no hotel estará com 10% de desconto e elas ganharão mimos no almoço e jantar.

“O Vila Galé Rio de Janeiro é um hotel localizado na Lapa, bairro boêmio que respira cultura. Aqui no hotel não é diferente, temos esse bar icônico que homenageia o Vinícius de Moraes e contamos com programação cultural o ano inteiro. Perfeito para quem quer tomar um drink e apreciar boa música”, explica o gerente geral do hotel, Nuno Vieira.

Homenagem às mulheres

No Dia Internacional da Mulher, celebrado na próxima sexta-feira (8), a cantora Rebecca Kemmer fará um show especial com uma banda formada só por mulheres e com convidadas surpresas. Uma explosão de jazz e POP ideal para comemorar a data. A reserva deve ser feita por meio do Whatsapp: (21) 99216-1135.

“Nós estamos preparando várias formas de celebrar e valorizar a mulher nesta data tão importante. Além de uma decoração especial no hotel, todas as mulheres que vieram almoçar ou jantar conosco do dia 8 a 10 vão ganhar um drink de boas-vindas mais um Mimo Surpresa do Chef”, completa o gerente.

Além da programação musical, durante às sextas-feiras de março, estão programados encontros para discutir ‘A Evolução Feminina através do tempo’. Nos dias 8, 15 e 22 de março, mulheres inspiradoras vão compartilhar experiências sobre poesia, o poder da mulher com mais de 50 anos, o poder da imagem, compartilhar técnicas de como manter um perfil na rede social, abordar o poder da Imagem e coloração pessoal, entre muitos outros assuntos. O valor é de R$ 85,00 que será convertido para o coffee break e almoço. Faça sua reserva e veja a programação completa no site.

Presenteie uma mulher especial

Como opção de presente, a Vila Galé preparou um desconto de 10% na hospedagem para ser usado durante o final de semana, de 8 a 10 de março. Para garantir o valor especial, é só fazer a reserva por meio do site e acrescentar o cupom DIADAMULHER10.

Também há a opções de presentear com massagens e tratamentos no Satsanga Spa com 20% de desconto, válido somente para as mulheres. O serviço também pode ser utilizado mesmo sem estar hospedado. Para reservar é necessário enviar um e-mail para rio.gerencia@vilagale.com.

Confira a programação completa:

Rebecca Kemmer é atração no Dia das Mulheres (Foto: Divulgação)

07/03:

às 22h: Canynga Jazz em Uma Viagem pelas Américas

08/03:

às 9h: Encontro de Mulheres: A Evolução Feminina através do tempo

Encontro de Mulheres: A Evolução Feminina através do tempo às 21h: Dia das Mulheres com show da Rebecca Kemmer

09/03:

às 20h: Osmar Milito com show de jazz e outras bossas

15/03:

9h: Encontro de Mulheres: A Evolução Feminina através do tempo

16/03:

às 20h: Rosana Sabença com show ‘Bossa Azul’

22/03:

9h: Encontro de Mulheres: A Evolução Feminina através do tempo

*A programação pode ser alterada sem aviso prévio. As reservas para os shows devem ser feitas por meio do Whatsapp: (21) 99216-1135. Acompanhe a agenda no site da Vila Galé. Já as reservas para as palestras, devem ser feitas pelo site.

O Vila Galé Rio de Janeiro está localizado na rua Riachuelo, 124, Lapa.

