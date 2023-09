Cordilheira do Espinhaço: uma joia da natureza e da biodiversidade em Minas

681





A Cordilheira do Espinhaço é um tesouro natural e cultural de grande importância para o estado de Minas Gerais. Com sua rica biodiversidade, paisagens deslumbrantes e patrimônio histórico preservado, essa região oferece aos visitantes uma experiência única e enriquecedora. Seja em busca de aventuras na natureza, cultura, história ou simplesmente momentos de paz e tranquilidade.

O início da Cordilheira do Espinhaço se dá em Ouro Branco, na Região Central de Minas (foto: Rede Minas/Divulgação)

Como se fosse a espinha dorsal do Brasil, a Cordilheira do Espinhaço é uma imponente cadeia montanhosa localizada na Região Central do estado de Minas Gerais. Ela abrange uma extensão impressionante de aproximadamente 1.000 km estendendo-se de Minas até a Bahia. Nessa região, inúmeros atrativos turísticos encantam os visitantes e fazem dela um destino imperdível para os amantes da natureza e da cultura.

Com mais de 1000 quilômetros, a Cordilheira do Espinhaço passa por 180 cidades mineiras. Em Grão Mongol, Samuel Guimarães conheceu belas cachoeiras (foto: Rede Minas/Divulgação)

E quem embarcou nessa jornada por vales, montanhas, cachoeiras, cidades históricas e patrimônios naturais e preservados, foi o jornalista Samuel Guimarães, que apresenta logo mais, às 19h na Rede Minas, o primeiro episódio, de um total de 13, da segunda temporada da série Rotas. O programa se mantém fiel à proposta de revelar lugares exuberantes apresentando destinos a serem revistos ou descobertos. Desta vez, o roteiro segue pela Cordilheira do Espinhaço, em um trajeto que vai de Minas Gerais à Bahia. O repórter Samuel Guimarães visitou 17 cidades e mostra locais pitorescos, gastronomia, natureza, esportes radicais e muito mais. São paisagens únicas em um roteiro que foi reconhecido como reserva da biosfera pela Unesco. O primeiro destino é Ouro Branco e Moeda, na região central, que são apresentadas no episódio de estreia.





Ave rara

Rolinha-do-planalto acreditava-se que estivesse extinta. Após 75 anos, em 2015, a espécie da ave rara é vista novamente em Botumirim, no Norte de Minas (foto: Rede Minas/Divulgação)



“Nosso estado é rico em diversidade. A fauna e a flora surpreendem. De tudo o que vi e vivi nesta jornada sobre a Cordilheira do Espinhaço, o que mais me surpreendeu foi ver de perto a rolinha-do-planalto( Columbina cyanopis), que muitos acreditavam que estivesse extinta. Há 75 anos ela foi vista pela última vez na região de Botumirim. Em 2015, passou um biólogo e reconheceu o canto e disse: ‘uai! esse canto é da rolinha-do-planalto. Hoje, o local é um parque estadual gerenciado pelo IEF e acredita-se que tenha ao todo 15 pássaros catalogados. O mais legal é que a Save Brasil – uma ONG especializada em resgatar e preservar animais à beira da extinção –, conseguiu resgatar dois ovinhos da rolinha e levou para o Parque das Águas, em Foz do Iguaçu, e lá conseguiram chocar e novas espécies estão sendo criadas. Você tem noção o que é estar de frente com uma ave rara, única no planeta? Foi muito emocionante vê-la de tão perto e ouvir o seu canto”, emociona Samuel.

Desde que foi anunciada a aparição da rolinha-do-planalto, o parque estadual aumentou o número de visitantes vindos de todas as partes do Brasil e do exterior. A entrada lá só é permitida com o acompanhamento de funcionários. A ave rara é motivo de admiração por biólogos e estudiosos que querem ver a beleza das penas e do canto singelo. Em Botumirim, artesãos e artesãs confeccionam peças bordando a imagem da rolinha-do-planalto, que traz orgulho para os moradores da região. Você vai saber cada detalhe dessa história no 11º episódio do Rotas ( 8/12). O repórter Samuel vai contar como foi acordar cedo, por volta das 5h da manhã, para poder, com muita sorte, estar frente-a-frente com a esta maravilha da natureza. Já anote e guarde na agenda





Programa de estreia





Berço do Espinhaço, Ouro Branco conserva no centro histórico casarões e uma das mais antigas igrejas de Minas Gerais. O Rotas visitou a Matriz de Santo Antônio e mostra o local que abriga pinturas do Mestre Ataíde. O distrito de Itataia também está na programação, onde fica outra igreja dedicada ao mesmo santo, patrimônio nacional. A paisagem muda no Parque Estadual de Ouro Branco, que conserva três importantes biomas: caatinga, cerrado e mata atlântica. O repórter Samuel Guimarães mostra esse sítio arqueológico onde imperam as canelas-de-ema, cachoeiras e piscinas naturais. No trajeto, a Serra da Moeda, onde os turistas se aventuram em voos de parapente cercados por montanhas.





O programa Rotas vai ao ar às sextas-feiras, às 19h, com reapresentação aos sábados, às 17h30, pela Rede Minas. A atração também é exibida, nesse mesmo horário, pelo site redeminas.tv e na plataforma de streaming EMCplay.









Rica diversidade

Em Milho Verde, o maciço é coberto por plantas do cerrado. Local é usado para descansar após longa trilha até as cachoeiras (foto: Rede Minas/Divulgação)



A importância da Cordilheira do Espinhaço para o estado de Minas Gerais é indiscutível. Além de ser um marco geográfico e paisagístico fundamental, a região abriga uma rica diversidade de fauna e flora, considerada uma das mais significativas do Brasil. A cordilheira é também lar de diversas nascentes de rios e abastecimento de água para grande parte do estado tornando-a ainda mais relevante para a sua preservação.





Ao longo da Cordilheira do Espinhaço encontram-se inúmeros municípios que se destacam pela beleza natural e pelos atrativos culturais. Diamantina, por exemplo, é uma histórica cidade colonial que preserva um centro histórico encantador e atrai visitantes com suas igrejas, casarões antigos e ruas de pedra. A cidade também é famosa por ser o berço de Juscelino Kubitschek, ex-presidente do Brasil.

Serro, outra cidade localizada na cordilheira, é conhecida por sua rica herança cultural e gastronômica. Seus casarões coloniais, igrejas barrocas e a famosa culinária regional são um convite irresistível para os turistas. O Parque Nacional da Serra do Cipó, localizado próximo a Belo Horizonte, é outra atração que merece destaque. Com belas cachoeiras, trilhas deslumbrantes e uma abundante fauna e flora, o parque encanta visitantes de todas as idades.





Além desses municípios é possível encontrar ao longo da Cordilheira do Espinhaço diversas outras cidades e vilarejos que preservam a cultura e a história da região. As tradições, festas populares, artesanato e culinária típica são fortes atrativos que enriquecem a experiência dos turistas que se aventuram por essa imponente cadeia montanhosa.









Serviço:

Rotas – 2ª temporada: Cordilheira do Espinhaço

Episódio de estreia: Ouro Branco e Moeda

Data: Hoje (29/9), às 19h, pela Rede Minas, redeminas.tv e plataforma de streaming EMCplay.





Destinos – Cordilheira do Espinhaço:

Ep 1 - 29/9 - Ouro Branco e Moeda

Ep 2 – 6/10 - Santana dos Montes

Ep 3 – 13/10 - Ouro Preto e Mariana

Ep 4 – 20/10 - Belo Horizonte

Ep 5 – 27/10 - Santana do Riacho/Conceição do Mato Dentro

Ep 6 – 3/11 - Serro e Milho Verde

Ep 7 – 10/11 - Diamantina

Ep 8 – 17/11 - São Gonçalo do Rio Preto

Ep 9 – 24/11 - Buenópolis

Ep 10 – 1/12 - Grão Mogol

Ep 11 – 8/12 - Botumirim

Ep 12 – 15/12 - Nova Redenção/BA

Ep 13 – 22/12 - Chapada Diamantina e Xique-Xique/BA