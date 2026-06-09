Qual a origem dos símbolos da quadrilha junina? Conheça a história
Descubra o significado por trás dos adereços e rituais de uma das tradições mais queridas do Brasil
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Junho de 2026 chegou e, com ele, a temporada de uma das mais queridas tradições brasileiras: a festa junina. De norte a sul do país, os arraiás se enchem de cores, música e danças, mas você já parou para pensar na história por trás de cada símbolo da quadrilha? Muitos desses elementos têm raízes profundas, que misturam costumes europeus com a rica cultura do campo no Brasil.
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A própria dança é uma adaptação da "quadrille", uma dança de salão que era popular nas cortes francesas do século XVIII e que chegou ao Brasil com a nobreza portuguesa no século XIX.
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No ambiente rural brasileiro, a dança de passos marcados foi reinventada, ganhando um tom cômico e celebratório. Os comandos com sotaque "francês", como "anarriê" (do francês en arrière, para trás) e "alavantú" (en avant, tout, avante todos), são uma herança direta dessa origem nobre, mas hoje são ditos pelo marcador, a figura central que "narra" a dança.
Os rituais dentro da dança
O coração da quadrilha é a encenação do casamento caipira. Trata-se de uma grande sátira aos casamentos arranjados do interior, onde o noivo tenta fugir e é forçado a casar pelo pai da noiva, geralmente grávida. O padre, os pais e os padrinhos completam o teatro, que representa a formação de uma nova família e a continuidade da vida na comunidade.
As vestimentas também carregam simbolismo. Os vestidos de chita coloridos e remendados, as camisas xadrez e os chapéus de palha não são apenas adereços, mas uma homenagem ao homem e à mulher do campo, exaltando uma estética simples e alegre. A maquiagem com sardas pintadas e dentes escurecidos reforça o caráter caricato da representação.
Os balões e as bandeirinhas, por sua vez, são elementos decorativos essenciais. Embora hoje a prática de soltar balões seja proibida por segurança, sua imagem remete à tradição de celebrar os santos do mês — Santo Antônio, São João e São Pedro. Já as bandeirinhas coloridas, inspiradas em tradições portuguesas, enfeitam o ambiente para abençoar a celebração e pedir fartura na colheita.
A estrela, assim como o sol e a lua, é outro elemento decorativo comum. Ela aparece em arcos e adereços como um símbolo celeste que ilumina e protege a festa, frequentemente associada a São João, o "santo festeiro", reforçando o caráter sagrado e festivo da celebração.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.