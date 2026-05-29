Festa Junina mais antiga de BH comemora 65 anos ininterruptos
Arraiá do PIC é da mesma idade do clube que funciona na Pampulha. O cantor Daniel será a principal atração da noite, no próximo dia 6 de junho
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Entra ano, sai ano, não tem para ninguém. Quanto o assunto é festa junina, o Pampulha Iate Clube lidera nos quesitos fartura, tradição e animação. No arraiá do próximo dia 6/6, não será diferente.
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A festança promete ser a melhor de Belo Horizonte. Com um detalhe a mais: será uma edição especial para celebrar os 65 anos do PIC.
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O evento começa às 20h e termina às 4h da manhã com o cantor Daniel sendo a principal atração musical da noite, no palco que receberá antes Gabi Martins, às 21h30. Já a tradicional Quadrilha Fogo de Palha se apresenta às 22h, seguida pelo Trio Gandaiera, às 22h30, no Setor Lagoa.
Para encerrar a festança, a Banda Sunga de Pano sobe ao palco do Setor Lagoa, às 2h da manhã.
• NAS BARRAQUINHAS
Para quem não abre mão das delícias dessa época do ano, o Arraiá do PIC deixa todo mundo com água na boca. Caldos, churrasquinho, pastéis, além de pão de queijo, batata frita, macarrão na chapa, linguiça artesanal, doces e sorvetes são distribuídos em 40 barraquinhas, à vontade do público.
Bebidas variadas completam o menu. A ambientação é a mesma dos anos anteriores, oferecendo o charme de uma cidade do interior mineiro com decoração típica e uma charmosa capela.
• CHIC TER CHAUFFEUR
O PIC reforça mais uma vez a campanha É Chic Ter Chauffeur, incentivando o uso de táxis e motoristas de aplicativo.
A partir de 0h30, os veículos poderão circular dentro do Clube para facilitar o embarque dos convidados, proporcionando mais comodidade e segurança ao final da festa. Ingressos que restam podem ser adquiridos no site do clube.
• VINHO NA VILA
A terceira edição do Vinho na Vila na cidade está confirmada para os dias 12 e 13 de junho, no rooftop do Museu MM Gerdau, na Praça da Liberdade. Reconhecido como um dos principais festivais dedicados à produção nacional, o Vinho na Vila chega à capital mineira com mais de 250 rótulos brasileiros, entre lançamentos de grandes vinícolas, vinhos raros e edições limitadas.
Promovido pela Casa Vitis, o evento tem curadoria de Larissa Fin, idealizadora do projeto. Além da área dedicada aos vinhos, o Vinho na Vila terá uma feirinha de produtores criativos locais, com marcas de moda, decoração, bem-estar e outros segmentos.
• QUE SITUAÇÃO
Sarah Casagrande faz show neste sábado (30/5), às 18h, no Montê Bar, na Praça Rui Barbosa, no Centro da cidade.
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A apresentação marca o lançamento do single “Que situação”, disponível nas plataformas digitais. No repertório há também músicas de Jorge Ben Jor, Novos Baianos, Caetano Veloso, Evinha, Belchior, Rita Lee, Mutantes, Corinne Bailey Rae e Beatles.
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.