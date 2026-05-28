Ângelo Machado ganha homenagem em divertida peça de teatro

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

O teatro também pode (e deve) ser feito de bom humor, sem agredir ninguém e oferecendo leveza ao público – gênero que anda meio em falta na agenda de Belo Horizonte. Nos últimos tempos, o drama dita a programação. Quando há comédias, são reprises de peças que estrearam há anos. Nada contra dramas ou a volta de peças ao cartaz, mas o público quer se divertir com novidades. “Angelin, professor de humor” ocupa, com louvor, este espaço.

• REENCONTRO

A comédia “Angelin”, que estreou em abril, gira em torno do professor, médico, entomólogo e escritor mineiro Ângelo Machado (1934-2020), que era uma figuraça com sua voz anasalada e o dom de rir de si mesmo. Brincava até com as próprias limitações causadas pela miopatia, doença que afeta os músculos. O texto de Jair Raso une realidade e ficção, promovendo o reencontro do homenageado com o ator Carlos Nunes, que encenou um dos maiores sucessos do teatro mineiro, “Como sobreviver em festas com buffet escasso”, escrito por Machado.

• DO CÉU À TERRA

A história escrita por Jair Raso é uma delícia. Barrado no céu, Ângelo Machado volta à Terra com a missão de montar uma peça contando sua vida para merecer entrar no paraíso. Carlos Nunes está em seu melhor momento, compondo com muita credibilidade seu Ângelo Machado, especialmente a voz e a postura do professor. Carlos e Ângelo se tornaram amigos no início dos anos 2000, apresentados por Jota Dangelo. Foi naquela época que o ator tomou conhecimento do “Manual de sobrevivência em festas e recepções com buffet escasso”.

Carolina Cândido, Diego Krisp e Carlos Nunes em 'Angelin, professor de humor', que terá sessões na sexta e no sábado (29 e 30/5), no Teatro Feluma Flávia Canavarro/Divulgação

• O ALEMÃO E O TRADUTOR

É divertidíssimo o esquete com um alemão e seu tradutor brasileiro, encenado pela primeira vez por Jota Dangelo e Ângelo Machado numa das primeiras sessões do “Show Medicina”, projeto levado ao palco por alunos da UFMG. Os estudantes escrevem esquetes, encenam e dirigem o show, que já completou 70 anos. Nas edições especiais do evento, o encontro do alemão com o brasileiro é remontado. Também foi apresentado por Ângelo Machado e Carlos Nunes no extinto programa de Jô Soares. Está lá no Google para quem quiser ver. Aliás, Jô ria a valer e quase perdia o fôlego todas as vezes em que entrevistava o professor Ângelo.

• SEXTA E SÁBADO

Parceiros de Carlos Nunes em cena, Carolina Cândido e Diego Krisp, que também está no elenco de “Como sobreviver...”, garantem bons momentos em “Angelin, professor de humor”. A peça terá sessões na sexta-feira (29/5) e sábado (30/5), às 20h, no Teatro Feluma. Trata-se de bela homenagem de Jair Raso a Ângelo Machado, a Carlos Nunes e, por que não dizer, ao teatro feito em Minas Gerais.

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