Filmes brasileiros inspiram menus de restaurantes em Lapinha da Serra
Em junho, o festival Cine Lapinhô vai movimentar o vilarejo com sessões de "Mãri Hi – A árvore do sonho', de Morzaniel Iramari, e 'Mutum', de Sandra Kogut
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Restaurantes de Lapinha da Serra bolaram menus especiais inspirados por filmes brasileiros, à espera do festival Cine Lapinhô, que será realizado de 3 a 6 de junho no vilarejo, que fica na Serra do Cipó. O Casulo lançou sobremesa em forma de árvore, com banana, cupuaçu, mandioca, castanha-do-pará e chá de cacau, homenagem ao longa “Mãri Hi – A árvore do sonho” (2023), dirigido por Morzaniel Iramari.
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Já “Mutum” (2007), da diretora Sandra Kogut, inspirou “Quintal do cerrado” (carne preta cozida no tempo sobre risoto de moranga com requeijão, ora-pro-nóbis salteado na manteiga, farofa crocante de panko, cebola roxa e castanha de pequi). Esta iguaria do Bistrô foi desenvolvida pela chef Sandra Antunes.
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Belo Horizonte sediará, em junho, o Encontro Nacional com as Culturas das Infâncias Brasileiras. Realizado pela Carretel Cultural, o evento é um movimento artístico, pedagógico, formativo e comunitário que reconhece o brincar como linguagem estruturante da cultura brasileira e do desenvolvimento humano, além de fundamento para a construção de um futuro mais sustentável. Com programação gratuita, o encontro também terá atividades em Betim e Igarapé.
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Três anos depois de seu último show em Belo Horizonte, a cantora portuguesa Carminho retorna à capital para única apresentação em 19 de agosto, no Sesc Palladium. A agenda da turnê “Eu vou morrer de amor ou resistir” passa também por Rio de Janeiro, Bragança Paulista e São Paulo. Ingressos já estão à venda.
• “JOVITA”
A advogada e escritora Célia Pimenta Barroso Pitchon, ex-ouvidora-geral do Estado de Minas Gerais, autografa “Jovita”, nesta quinta-feira (28/5). O livro entrelaça memória familiar, história regional e reflexão espiritual em narrativa humana e transformadora. O lançamento vai das 17h às 20h, na cafeteria da Livraria Leitura do Pátio Savassi.
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O músico Matheus Félix estreia no sábado (30/5), às 19h30, no Teatro Santo Agostinho, o show “Feitiço: Violino África Brasil”, em comemoração a seus 30 anos como violinista e 25 como professor. No repertório, 13 músicas, entre composições autorais (“Nem nome tem”, “Cubanito”, “Valse para todes” e “Canção para Tati”), e releituras de canções de Letieres Leite, Moacir Santos, Pixinguinha e Milton Nascimento. Matheus estará acompanhado pelos instrumentistas Thiago Delegado, Aloizio Horta, André Limão e Dudu do Cavaco. Thamiris Cunha e Nuna Lume são as convidadas do show.
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.