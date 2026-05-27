Filmes brasileiros inspiram menus de restaurantes em Lapinha da Serra

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Restaurantes de Lapinha da Serra bolaram menus especiais inspirados por filmes brasileiros, à espera do festival Cine Lapinhô, que será realizado de 3 a 6 de junho no vilarejo, que fica na Serra do Cipó. O Casulo lançou sobremesa em forma de árvore, com banana, cupuaçu, mandioca, castanha-do-pará e chá de cacau, homenagem ao longa “Mãri Hi – A árvore do sonho” (2023), dirigido por Morzaniel Iramari.

Já “Mutum” (2007), da diretora Sandra Kogut, inspirou “Quintal do cerrado” (carne preta cozida no tempo sobre risoto de moranga com requeijão, ora-pro-nóbis salteado na manteiga, farofa crocante de panko, cebola roxa e castanha de pequi). Esta iguaria do Bistrô foi desenvolvida pela chef Sandra Antunes.

• BRINCAR

Belo Horizonte sediará, em junho, o Encontro Nacional com as Culturas das Infâncias Brasileiras. Realizado pela Carretel Cultural, o evento é um movimento artístico, pedagógico, formativo e comunitário que reconhece o brincar como linguagem estruturante da cultura brasileira e do desenvolvimento humano, além de fundamento para a construção de um futuro mais sustentável. Com programação gratuita, o encontro também terá atividades em Betim e Igarapé.

A portuguesa Carminho vai cantar em agosto no Grande Teatro do Sesc Palladium Mariana Maltoni/divulgação

• FADO

Três anos depois de seu último show em Belo Horizonte, a cantora portuguesa Carminho retorna à capital para única apresentação em 19 de agosto, no Sesc Palladium. A agenda da turnê “Eu vou morrer de amor ou resistir” passa também por Rio de Janeiro, Bragança Paulista e São Paulo. Ingressos já estão à venda.

• “JOVITA”

A advogada e escritora Célia Pimenta Barroso Pitchon, ex-ouvidora-geral do Estado de Minas Gerais, autografa “Jovita”, nesta quinta-feira (28/5). O livro entrelaça memória familiar, história regional e reflexão espiritual em narrativa humana e transformadora. O lançamento vai das 17h às 20h, na cafeteria da Livraria Leitura do Pátio Savassi.

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• ÁFRICA-BRASIL

O músico Matheus Félix estreia no sábado (30/5), às 19h30, no Teatro Santo Agostinho, o show “Feitiço: Violino África Brasil”, em comemoração a seus 30 anos como violinista e 25 como professor. No repertório, 13 músicas, entre composições autorais (“Nem nome tem”, “Cubanito”, “Valse para todes” e “Canção para Tati”), e releituras de canções de Letieres Leite, Moacir Santos, Pixinguinha e Milton Nascimento. Matheus estará acompanhado pelos instrumentistas Thiago Delegado, Aloizio Horta, André Limão e Dudu do Cavaco. Thamiris Cunha e Nuna Lume são as convidadas do show.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.