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Helvécio Carlos
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Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
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Filme escrito por atriz mineira é exibido no Festival de Cannes

"Onde está você agora?" foi apresentado na programação do evento Marché du Film pela produtora Gautu, fundada pela atriz Lívia Gaudencio

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Helvécio Carlos
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Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
21/05/2026 02:00

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Amanda Schettino, assistente de direção, atriz e diretora Lívia Gaudencio e a codiretora Cida Reis após a sessão de 'Onde está você agora?' no Marché du Film, evento do festival de Cannes - (crédito: Acervo pessoal)
Amanda Schettino, assistente de direção, atriz e diretora Lívia Gaudencio e a codiretora Cida Reis após a sessão de 'Onde está você agora?' no Marché du Film, evento do festival de Cannes crédito: Acervo pessoal

A atriz Lívia Gaudencio comemora a exibição do filme “Onde está você agora?”, escrito por ela e dirigido em parceria com Cida Reis, quarta-feira (20/5), no Festival de Cannes. “Foi muito emocionante. Tivemos um público muito envolvido e aplaudindo ao final, no maior festival do mundo. Foi a realização de um sonho”, comemora a atriz. Roteirista argentina radicada em Berlim, Cecília Bilanski estava na plateia do Marché du Film. “O público foi surpreendido por um filme comovente, que tocou de forma sutil, mas profunda. A plateia recebeu com muito interesse esta projeção, que recebeu aplausos sinceros”, comentou Cecília.

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“Onde está você agora?” acompanha Cibele (Lívia Gaudencio), que enfrenta o luto da perda gestacional enquanto assiste à piora do quadro de Alzheimer da mãe, papel de Gláucia Vandeveld. Além de atuar, Lívia é produtora-executiva e roteirista do curta.

• TAPETE VERMELHO

A Gautu Filmes, produtora criada por Lívia Gaudencio, busca em Cannes parcerias de coprodução para novos projetos e também curadores de festivais para realizar a estreia mundial de “Onde está você agora?”, que já conquistou vários prêmios. Levou o troféu de Melhor Atriz, no Berlin Indie Film Festival e no Toronto Women Film Festival; Melhor Direção Independente, no LA Independent Women Film Awards; além de premiações no World Film Festival, em Cannes, nas categorias Melhor Filme de Mulheres, Melhor Direção Feminina, Melhor Elenco e Melhor Atriz.

Leia Mais

• FEIJOADA DOS SONHOS

O estilista Victor Dzenk e Bia Pereira comandam a primeira edição da Feijoada dos Sonhos, cujos recursos serão destinados à reforma do ateliê e ao início das atividades do Refazendo Sonhos. O projeto capacita mulheres em situação de vulnerabilidade social por meio de técnicas de costura, upcycling e empreendedorismo. O encontro está marcado para 30 de maio, das 12h às 18h, no Condomínio Estância das Amendoeiras, em Lagoa Santa. A feijoada ficará a cargo de Adélia Carmo, vice-prefeita da cidade. Ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla.

Agnes Farkasvölgyi, usando avental de cozinheira, sorri para a câmera
Agnes Farkasvölgyi diz que restaurante da Casacor Minas 2026 é homenagem à sua trajetória como cozinheira e artista Instagram/reprodução

• ELA MERECE

A chef Agnes Farkasvölgyi, que comanda A Casa da Agnes, assume pela décima vez o restaurante oficial da mostra Casacor Minas. “Neste ano, terei um restaurante pensado para mim para além da cozinha, trazendo a artista, a estética e, principalmente, a história do meu percurso na cozinha e na arte. Percebo isso como uma grande homenagem à minha trajetória”, afirma. A Casacor vai de 15 de agosto a 6 de outubro, no edifício da PUC Minas Lourdes, no Circuito Liberdade.

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• RUMO AO PODIUM

Alunos do 3º, 4º e 5º anos do ensino fundamental do Coleguium Rede de Ensino participam da etapa final da Olimpíada do Conhecimento, no próximo sábado (23/5), das 8h às 17h, no auditório da faculdade Newton. A expectativa é que o evento mobilize 180 estudantes, além da torcida de pais, responsáveis e familiares. A iniciativa tem como principais objetivos identificar jovens talentos, incentivar o aprofundamento nos estudos e valorizar o conhecimento por meio de desafios relacionados à ortografia, matemática, conhecimento de mundo e spelling bee, modalidade de soletração em inglês.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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