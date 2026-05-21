Filme escrito por atriz mineira é exibido no Festival de Cannes
"Onde está você agora?" foi apresentado na programação do evento Marché du Film pela produtora Gautu, fundada pela atriz Lívia Gaudencio
Mais lidas
compartilheSIGA NO
A atriz Lívia Gaudencio comemora a exibição do filme “Onde está você agora?”, escrito por ela e dirigido em parceria com Cida Reis, quarta-feira (20/5), no Festival de Cannes. “Foi muito emocionante. Tivemos um público muito envolvido e aplaudindo ao final, no maior festival do mundo. Foi a realização de um sonho”, comemora a atriz. Roteirista argentina radicada em Berlim, Cecília Bilanski estava na plateia do Marché du Film. “O público foi surpreendido por um filme comovente, que tocou de forma sutil, mas profunda. A plateia recebeu com muito interesse esta projeção, que recebeu aplausos sinceros”, comentou Cecília.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
“Onde está você agora?” acompanha Cibele (Lívia Gaudencio), que enfrenta o luto da perda gestacional enquanto assiste à piora do quadro de Alzheimer da mãe, papel de Gláucia Vandeveld. Além de atuar, Lívia é produtora-executiva e roteirista do curta.
• TAPETE VERMELHO
A Gautu Filmes, produtora criada por Lívia Gaudencio, busca em Cannes parcerias de coprodução para novos projetos e também curadores de festivais para realizar a estreia mundial de “Onde está você agora?”, que já conquistou vários prêmios. Levou o troféu de Melhor Atriz, no Berlin Indie Film Festival e no Toronto Women Film Festival; Melhor Direção Independente, no LA Independent Women Film Awards; além de premiações no World Film Festival, em Cannes, nas categorias Melhor Filme de Mulheres, Melhor Direção Feminina, Melhor Elenco e Melhor Atriz.
Leia Mais
• FEIJOADA DOS SONHOS
O estilista Victor Dzenk e Bia Pereira comandam a primeira edição da Feijoada dos Sonhos, cujos recursos serão destinados à reforma do ateliê e ao início das atividades do Refazendo Sonhos. O projeto capacita mulheres em situação de vulnerabilidade social por meio de técnicas de costura, upcycling e empreendedorismo. O encontro está marcado para 30 de maio, das 12h às 18h, no Condomínio Estância das Amendoeiras, em Lagoa Santa. A feijoada ficará a cargo de Adélia Carmo, vice-prefeita da cidade. Ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla.
• ELA MERECE
A chef Agnes Farkasvölgyi, que comanda A Casa da Agnes, assume pela décima vez o restaurante oficial da mostra Casacor Minas. “Neste ano, terei um restaurante pensado para mim para além da cozinha, trazendo a artista, a estética e, principalmente, a história do meu percurso na cozinha e na arte. Percebo isso como uma grande homenagem à minha trajetória”, afirma. A Casacor vai de 15 de agosto a 6 de outubro, no edifício da PUC Minas Lourdes, no Circuito Liberdade.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
• RUMO AO PODIUM
Alunos do 3º, 4º e 5º anos do ensino fundamental do Coleguium Rede de Ensino participam da etapa final da Olimpíada do Conhecimento, no próximo sábado (23/5), das 8h às 17h, no auditório da faculdade Newton. A expectativa é que o evento mobilize 180 estudantes, além da torcida de pais, responsáveis e familiares. A iniciativa tem como principais objetivos identificar jovens talentos, incentivar o aprofundamento nos estudos e valorizar o conhecimento por meio de desafios relacionados à ortografia, matemática, conhecimento de mundo e spelling bee, modalidade de soletração em inglês.
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.