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Helvécio Carlos
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Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
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Banqueiro dá nome à medalha alusiva aos 127 anos da Santa Casa

Seis pessoas e uma instituição vão receber, nesta quinta-feira (21/5), a Medalha Dr. Aloysio de Andrade Faria

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Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
20/05/2026 02:00

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Aloysio de Andrade Faria ganha homenagem em honraria que será entregue na Santa Casa BH. Na foto, ele discursa, em abril de 2010, na inauguração do Instituto Jenny de Andrade Faria, ligado à UFMG - (crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press/2010)
Aloysio de Andrade Faria ganha homenagem em honraria que será entregue na Santa Casa BH. Na foto, ele discursa, em abril de 2010, na inauguração do Instituto Jenny de Andrade Faria, ligado à UFMG crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press/2010

Os 127 anos da Santa Casa BH serão lembrados com a entrega da Medalha Dr. Aloysio de Andrade Faria. Na cerimônia desta quinta-feira (21/5), às 16h, no salão nobre da Santa Casa BH, serão homenageados Carlos Amilcar Salgado, secretário-adjunto de Atenção Especializada à Saúde/MS; Christiana Noronha Renault, presidente do Serviço Social Autônomo (Servas); Fábio Baccheretti Vitor, secretário de Estado da Saúde de Minas Gerais; José Augusto Nogueira Machado, professor da Faculdade de Saúde Santa Casa BH; Kátia Rocha, presidente da Federassantas; Ministério Público de Minas Gerais, representado pelo procurador-geral Paulo de Tarso Morais Filho; e Raquel Gomes de Sousa da Costa Dias, defensora-geral do Estado de Minas Gerais (biênios 2022-2024/2024-2026). A medalha é entregue anualmente no mês do aniversário da Santa Casa.

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• APOIO À SAÚDE

A medalha foi criada em 2013 para reconhecer pessoas, instituições e lideranças que contribuem de forma significativa para o fortalecimento da saúde em Minas Gerais. Aloysio de Andrade Faria (1920-2020), empresário e banqueiro mineiro, foi escolhido para dar nome à honraria por seu legado de apoio à saúde, à educação e ao desenvolvimento social no estado. “Maio é um mês muito especial para nós, porque nos faz recordar como tudo começou, ainda com barracas de lona e muita vontade de cuidar das pessoas. Se estamos celebrando 127 anos de história, é graças a quem acredita no nosso propósito de levar saúde de ponta para todos e contribui para que possamos continuar enfrentando, diariamente, o enorme desafio de manter uma instituição do tamanho da Santa Casa BH”, diz Roberto Otto, provedor da Santa Casa BH.

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• EM OURO PRETO

Helena Solberg, pioneira do cinema feminista no país, será homenageada na 21ª CineOP, marcada para 25 a 30 de junho, em Ouro Preto. Com o tema “Um país existe nas imagens que preserva”, a mostra vai revisitar os marcos inaugurais do chamado “cinema de mulheres” no Brasil, reunindo filmes de Ana Carolina, Lúcia Murat, Carla Camurati, Tata Amaral e Helena Ignez, entre outras diretoras. Helena Solberg dirigiu “A entrevista” (1966), considerado um dos primeiros filmes feministas do cinema moderno brasileiro. Também lançou documentários marcantes sobre política, ditaduras latino-americanas e direitos das mulheres.

Diretora Helena Solberg atrás de câmera de filmagem
Helena Solberg foi a única diretora mulher do Cinema Novo Acervo pessoal

• PALMAS PARA O CHORO

Os 20 anos do Clube do Choro de Belo Horizonte serão comemorados nesta quinta-feira (21/5) com o show “O choro desta cidade sou eu”. A apresentação está marcada para o meio-dia, em frente ao Cine Theatro Brasil, na programação do projeto Praça Sete Instrumental. O evento abre as comemorações dos 20 anos do Clube, realizadas durante a Semana Nacional do Choro. Estarão em cena músicos com mais de 90 anos e longa trajetória entre os chorões de BH.

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• AUTÓGRAFOS

Leo Pessoa autografa o romance “O silêncio da represa”, no próximo sábado (23/5), na Casa Literíssima, no Bairro Coração Eucarístico. A trama sobre o pescador Simão e seu cão tem como pano de fundo as margens da represa de Três Marias. Encontro a partir das 10h30.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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