Banqueiro dá nome à medalha alusiva aos 127 anos da Santa Casa

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Os 127 anos da Santa Casa BH serão lembrados com a entrega da Medalha Dr. Aloysio de Andrade Faria. Na cerimônia desta quinta-feira (21/5), às 16h, no salão nobre da Santa Casa BH, serão homenageados Carlos Amilcar Salgado, secretário-adjunto de Atenção Especializada à Saúde/MS; Christiana Noronha Renault, presidente do Serviço Social Autônomo (Servas); Fábio Baccheretti Vitor, secretário de Estado da Saúde de Minas Gerais; José Augusto Nogueira Machado, professor da Faculdade de Saúde Santa Casa BH; Kátia Rocha, presidente da Federassantas; Ministério Público de Minas Gerais, representado pelo procurador-geral Paulo de Tarso Morais Filho; e Raquel Gomes de Sousa da Costa Dias, defensora-geral do Estado de Minas Gerais (biênios 2022-2024/2024-2026). A medalha é entregue anualmente no mês do aniversário da Santa Casa.

• APOIO À SAÚDE

A medalha foi criada em 2013 para reconhecer pessoas, instituições e lideranças que contribuem de forma significativa para o fortalecimento da saúde em Minas Gerais. Aloysio de Andrade Faria (1920-2020), empresário e banqueiro mineiro, foi escolhido para dar nome à honraria por seu legado de apoio à saúde, à educação e ao desenvolvimento social no estado. “Maio é um mês muito especial para nós, porque nos faz recordar como tudo começou, ainda com barracas de lona e muita vontade de cuidar das pessoas. Se estamos celebrando 127 anos de história, é graças a quem acredita no nosso propósito de levar saúde de ponta para todos e contribui para que possamos continuar enfrentando, diariamente, o enorme desafio de manter uma instituição do tamanho da Santa Casa BH”, diz Roberto Otto, provedor da Santa Casa BH.



• EM OURO PRETO

Helena Solberg, pioneira do cinema feminista no país, será homenageada na 21ª CineOP, marcada para 25 a 30 de junho, em Ouro Preto. Com o tema “Um país existe nas imagens que preserva”, a mostra vai revisitar os marcos inaugurais do chamado “cinema de mulheres” no Brasil, reunindo filmes de Ana Carolina, Lúcia Murat, Carla Camurati, Tata Amaral e Helena Ignez, entre outras diretoras. Helena Solberg dirigiu “A entrevista” (1966), considerado um dos primeiros filmes feministas do cinema moderno brasileiro. Também lançou documentários marcantes sobre política, ditaduras latino-americanas e direitos das mulheres.

Helena Solberg foi a única diretora mulher do Cinema Novo Acervo pessoal

• PALMAS PARA O CHORO

Os 20 anos do Clube do Choro de Belo Horizonte serão comemorados nesta quinta-feira (21/5) com o show “O choro desta cidade sou eu”. A apresentação está marcada para o meio-dia, em frente ao Cine Theatro Brasil, na programação do projeto Praça Sete Instrumental. O evento abre as comemorações dos 20 anos do Clube, realizadas durante a Semana Nacional do Choro. Estarão em cena músicos com mais de 90 anos e longa trajetória entre os chorões de BH.

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• AUTÓGRAFOS

Leo Pessoa autografa o romance “O silêncio da represa”, no próximo sábado (23/5), na Casa Literíssima, no Bairro Coração Eucarístico. A trama sobre o pescador Simão e seu cão tem como pano de fundo as margens da represa de Três Marias. Encontro a partir das 10h30.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.