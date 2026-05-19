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Helvécio Carlos
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Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
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George Israel e filhos abrem exposição de Bahie Banchik, em BH

Família se reuniu para apresentar 'Palimpsesto', que exibe obras da artista visual carioca na Casa Palma

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Helvécio Carlos
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Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
19/05/2026 02:00

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O tecladista Fred Israel, a cantora Cathy e o guitarrista Leo se apresentam com o pai, O saxofonista George Israel, na Casa Palma - (crédito: Lídia Sucasas/Divulgação)
O tecladista Fred Israel, a cantora Cathy e o guitarrista Leo se apresentam com o pai, o saxofonista George Israel, na Casa Palma crédito: Lídia Sucasas/Divulgação

George Israel e os filhos Cathy, Fred e Leo vieram a Belo Horizonte prestigiar a abertura da exposição “Palimpsesto”, da artista carioca Bahie Banchik, mulher do músico e mãe dos jovens. A mostra reúne cerca de 90 colagens inéditas, propondo uma travessia sensível entre memórias, camadas e ressignificações ao tranformar fragmentos em narrativas visuais de forte potência poética. George comandou um pocket show especial ao lado dos três filhos, emocionando o público.

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Henrique Portugal, Fred Izak e Aldrin Gandra deram canjas durante a noite, quando também se comemorou o aniversário de George. A exposição “Palimpsesto” segue em cartaz na Casa Palma até 26 de maio, com visitação gratuita mediante agendamento pelo site do espaço cultural ou pelo WhatsApp (31) 99165-8310.

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• OFICINA

A manauara Buia Teatro Company, em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil em Belo Horizonte com a peça “Romeu e Julieta de Parintins: Ecos da selva”, terá dois encontros com o público na capital mineira. Na sexta-feira (22/5), das 14h às 17h, no Teatro I do CCBB-BH, será realizada a atividade formativa “O teatro de grupo na Amazônia: poéticas, processos e sustentabilidade”, ministrada pelo diretor, dramaturgo e produtor Tércio Silva, fundador da Buia. Com duração de três horas, a atividade é destinada a artistas, estudantes de artes cênicas, educadores e interessados nas artes do palco. Propõe imersão nos processos criativos do teatro de grupo a partir da experiência da Buia na Amazônia.

• BATE-PAPO

A oficina de sexta vai abordar práticas de criação coletiva, dramaturgia para novos públicos e modos de produção e circulação no contexto da economia criativa, incentivando os participantes a desenvolverem seus próprios projetos e a compreenderem as etapas fundamentais do processo – da cena à viabilização do espetáculo. Inscrições devem ser feitas via formulário online no site do CCBB-BH. São 25 vagas. Além disso, no próximo sábado (23/5), após o espetáculo das 16h, o elenco participará de bate-papo com o público. Boa oportunidade para conhecer de perto o incrível trabalho da companhia de Manaus.

A peça ficará em cartaz até 15 de junho, com sessões às sextas e segundas, às 20h; e aos sábados e domingos, às 16h.?Ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na bilheteria e no site do CCBB, que fica na Praça da Liberdade, 450, Bairro Funcionários

Atores mineiros Chico Pelúcio, Inês Peixoto e Eduardo Moreira, do Grupo Galpão, com o elenco da Buia Teatro Company, posam para foto no CCBB-BH
Chico Pelúcio, Inês Peixoto e Eduardo Moreira, do Grupo Galpão, com o elenco da Buia Teatro Company, no CCBB-BH Divulgação

• VANDER LEE

O cantor e compositor Vander Lee será homenageado na 24ª edição do Festival Internacional de Corais 2026, cujo lançamento ocorrerá nesta quarta-feira (20/5), às 12h30, no Conservatório UFMG, na Avenida Afonso Pena.

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• MOSTRA VERTENTES

Em 31 de maio, a 3ª Mostra Vertentes traz a Belo Horizonte shows de Pereira da Viola, Negra Mina e Bia Nogueira, esta com seu “Boteco da Marília”, apresentação inédita com repertório de Marília Mendonça. As crianças também ganham agenda especial, com “Locotoco”, do Grupo Serelepe; “Caracol”, com Irene Bertachini e convidados; e o musical “Filhos da Terra do Sol”, com o Coral Araras Grandes de Araçuaí, formado por crianças e adultos do Vale do Jequitinhonha. Com entrada franca, a programação vai das 9h às 19h, em frente à Associação Campo das Vertentes, organizadora da festa, no Bairro Cachoeirinha.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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