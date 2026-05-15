Chef ‘gaúcha de alma mineira’ é convidada de noite gastronômica em BH

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Roberta Sudbrack, a chef que é um dos maiores talentos da culinária brasileira, se define como “uma gaúcha que foi morar no Rio de Janeiro, cariocou, mas não deixou de ficar com um pouquinho da alma mineira”. Mas não são apenas os laços familiares que reforçam a boa relação de Roberta com Minas. “Quando você tem que escolher uma comida para representar o Brasil, para mim, essa comida é a mineira. Não é puxação de saco”, disse a chef, anteontem, no restaurante Trintaeum, durante o evento Festejo, coordenado pela chef Ana Gabi e que teve Roberta como convidada. Os avós de Roberta são mineiros, por isso ela tem uma relação enorme com Minas Gerais, “com esse afeto que transborda”.



• FESTEJO

Pouco antes do início do jantar, Roberta disse que, toda vez que a chamam para Minas, ela vem correndo. Não foi diferente quando recebeu o convite de Ana Gabi. “Havia três coisas no convite que chamaram a atenção. A palavra festejo, que acho a coisa mais linda do mundo e tem tudo a ver com Minas Gerais, e a palavra produtor, que é a causa da minha vida”, contou ela, fazendo referência ao nome da edição do projeto – Festejo: Trintaeum celebra os produtores.



• VOLTA GARANTIDA

A chef gaúcha com alma mineira observou que trazer o produtor para cada vez mais perto é uma coisa que ela percebe na cozinha da Ana e a emociona profundamente. “Porque eu vejo que a gente plantou tanto lá atrás, aliás.” Roberta interrompeu a frase ao reconhecer um dos produtores entre os convidados (Vicenzo, de Ibertioga) e lamentar não ter usado nas receitas daquele encontro especialidades dele. “Vou ter que voltar para fazer outro Festejo, porque não tive como encaixar uma burrata, uma muçarela de búfala.”



• BITUCA

Roberta continuou: “Minas Gerais é isso, é essa vontade de sempre voltar e, como disse nosso grande Milton (Nascimento), ser do mundo, ser Minas Gerais”. Para terminar, desejou que todos ali reunidos festejassem a vida, o momento e “essa grande pessoa que está fazendo um trabalho magnífico de botar Minas Gerais no centro do universo e bater no peito e dizer ‘sou do mundo, sou Minas Gerais’, que é Ana Gabi”.

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• ALMA CHEF

A anfitriã da noite, Ana Gabi, por sua vez, estava emocionada e honrada com a presença de todos (os ingressos esgotaram rapidamente e houve lista de espera) e reconheceu que o Festejo é um momento de engrandecimento da equipe do restaurante Trintaeum. “Tenho uma equipe incrível aqui, que todos os dias sai de casa para fazer Minas Gerais brilhar nas mesas desse lugar”, elogiou. Agradeceu ao chef Felipe Rameh, que conheceu há mais de uma década no restaurante Alma Chef, em Lourdes. “Serei eternamente grata não só por ter sido sua aluna cozinheira, mas também por você ter me apresentado um mundo de gastronomia que valorizava coisas tão importantes, como, por exemplo, o universo da Roberta”, disse.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.