Gonzaguinha ganha homenagem na voz de Sandra Pêra

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Quatro anos depois de sua mais recente passagem por Belo Horizonte, Sandra Pêra retorna à capital mineira para única apresentação do show “Eu apenas queria que você soubesse”, em que homenageia Gonzaguinha (1945-1991).

Produzido por Amora Pêra (filha única de Sandra e Gonzaguinha) e Paula Leal, o trabalho foi lançado pela gravadora Biscoito Fino no ano passado, para celebrar os 80 anos de nascimento do compositor.

No show, clássicos como “O que é, o que é?”, “Recado”, “Coração”, “Feliz” e canções menos conhecidas do grande público, como “Morro de saudade” e “Borboleta prateada”, além de “A felicidade bate à sua porta”, o primeiro sucesso do grupo As Frenéticas, do qual Sandra fez parte.

A canção que dá nome ao show foi composta por Gonzaguinha e dedicada a ela. No palco, Sandra estará acompanhada por Lourenço Vasconcellos (bateria), Pedro Moraez (baixo), Rodrigo Lima (violão e guitarra), João Bittencourt (piano e sanfona), Aline Gonçalves (sopros).



• CIVILIZAÇÃO E BARBÁRIE

Premiado com o Shell de Melhor Ator deste ano, Eduardo Moscovis desembarca em Belo Horizonte com o aclamado monólogo “O motociclista no globo da morte”, com apresentações nos dias 20 e 21 de junho, no Teatro Feluma, integrando a programação especial de 25 anos do Teatro em Movimento.

Com texto de Leonardo Netto e direção de Rodrigo Portella, a peça propõe uma reflexão intensa sobre a banalização da violência e os limites entre civilização e barbárie. Sozinho no palco, Moscovis interpreta um homem comum que, após viver uma situação extrema em um dia aparentemente banal, vê sua humanidade colocada em xeque.



• PRÊMIO SHELL

Além da vitória de Moscovis no Prêmio Shell – o primeiro da carreira do ator em 37 anos de trajetória –, o espetáculo também recebeu indicações nas categorias Dramaturgia e Iluminação, consolidando-se como um dos trabalhos mais premiados da temporada.

A montagem vem de temporadas de sucesso no Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba.



• NOVO ENDEREÇO

No ano em que completa 28 anos de fundação, a Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial - Brasil inaugurou uma nova sede em Belo Horizonte, na Savassi.

O espaço foi concebido para atender com excelência às demandas de arbitragem, mediação e comitês de resolução de disputas.



• POVOS INDÍGENAS

As artistas indígenas Liça Pataxoop e Uakyrê Pankararu, e os artistas convidados Saniwê Pataxoop, Davi Tremembé e Pink Molotov assinam o mural “Linguagem materna da Terra”.

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A obra foi executada no bairro Bom Jesus, em Diamantina, em um local apontado por pesquisas como território de presença do povo Puri.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.