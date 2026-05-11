Musical proporciona viagem imersiva a Minas Gerais

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Afinal, o que um viajante faz diante da dúvida cruel na hora de escolher entre dois destinos turísticos: Minas ou Bahia? No espetáculo “Aquele abraço”, em cartaz no Roxy Dinner Show, no Rio de Janeiro, o personagem condutor do musical não titubeia e embarca em um trem rumo às Minas Gerais.

A cena leva o público, que lota as sessões da montagem no antigo Cine Roxy, em Copacabana, a uma viagem que une dramaturgia, música ao vivo e projeções. No telão, Ouro Preto, Tiradentes e Congonhas, com suas igrejas barrocas e referências à obra de Aleijadinho.

No palco, as referências vão do cotidiano às tradições mineiras. Não para por aí. O Clube da Esquina também é lembrado, com canções que marcaram gerações. O gran finale fica com “Maria, Maria”, um dos maiores clássicos da música brasileira, de Milton Nascimento e Fernando Brant.



• BOSSA NOVA

Reformado, o prédio que abrigou o charmoso cinema de Copacabana foi rebatizado de Roxy Dinner Show e funciona de quarta a domingo. Desde sua abertura, em outubro de 2024, recebeu mais de 90 mil espectadores, entre brasileiros e turistas internacionais.

“Aquele abraço” tem direção de Abel Gomes e celebra a diversidade cultural do país. Em cena, 60 artistas, entre cantores, atores, bailarinos e músicos, conduzem o público por uma viagem que atravessa samba, funk, frevo, bossa nova, poesia, street art e manifestações populares de diferentes regiões do Brasil.

O palco tem aproximadamente 400 metros quadrados, um painel de LED côncavo de 210 metros quadrados com tecnologia 4D e projeção imersiva em 180 graus. A direção cênica e as coreografias são assinadas por Priscilla Mota e Rodrigo Negri.

Antes do show, o público desfruta de um jantar-show embalado ao vivo pelo trio da Banda Roxy, com clássicos da bossa nova e da MPB. O menu é assinado pelo chef Danilo Parah.



• CONCERTO

A pianista Simone Leitão leva a Academia Jovem Concertante para encerrar a programação artística do 14º Fliaraxá - Festival Literário Internacional de Araxá, domingo (17/5), às 17h, no Teatro CBMM do Centro Cultural Uniaraxá.

O repertório será dedicado a grandes compositores da música de concerto, com obras de Tchaikovsky e Beethoven. O festival, que começa na quarta-feira (14/5), com programação literária inspirada no tema “Meu lugar no mundo”, amplia a agenda com apresentações musicais abertas ao público.

A apresentação é gratuita, assim como todas as atividades do evento. Programação completa no @fliaraxa.



• NA ASSEMBLEIA

Djonga receberá homenagem em reunião especial na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), nesta segunda-feira (11/5), às 19h, no Plenário.

A homenagem, solicitada pela deputada Ana Paula Siqueira (PT) é um reconhecimento à trajetória artística do cantor, marcada pela luta contra as desigualdades e o racismo e pela valorização da cultura mineira.



• MAMA ÁFRICA

Antecipando as celebrações pelo Dia Internacional da África (comemorado em 25/5), o CCBB Educativo – Mediações em Movimento realiza na sexta-feira (15/5), às 18h, o encontro “Canjerê: Roda de conversa e intervenção musical”, uma homenagem à profunda influência africana na constituição social e cultural brasileira.

O evento gratuito começa com uma roda de conversa sobre histórias da África e da diáspora brasileira conduzida pelo mestre em demografia Abdoul Razack e pela pós-doutora em antropologia da população africana Rosália Diogo.

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Em seguida, a cantora e compositora Raquel Senéias apresenta uma intervenção musical que aborda a história do samba como expressão artística de matriz afro-brasileira.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.