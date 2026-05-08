Mãeana canta João Gilberto e João Gomes em BH

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Muita coisa mudou na carreira da cantora Ana Cláudia Lomelino desde que, há quatro anos, trocou o Rio por Salvador. Foi na capital soteropolitana que começou a sua carreira solo e conquistou seus primeiros fãs nas apresentações no Centro Cultural Casa da Mãe, em Salvador. Ali, a cantora, casada com Bem Gil, filho de Gilberto Gil, uniu seus gêneros preferidos – a bossa nova e o piseiro, subgênero do forró – mesclando sucessos de João Gilberto, o pai da bossa nova, e João Gomes, piseiro de primeira linha. Para mostrar os sucessos gravados no disco “Mãeana canta JG", a cantora fará uma apresentação única na sexta-feira (15/5) no Baretto do Hotel Fasano em Belo Horizonte. Considerando o espaço da casa com capacidade para 66 lugares, o show intimista ficará na memória.

• EM MAIO

Além da cantora, a agenda de maio do Baretto traz o Bossa Nova Quarteto, nesta sexta (8/5), e Muzzi, amanhã (9/5). Na sequência, André Hadad recebe Michel Lara (14/5), Luiza Carmo (16/5), Lu Lobato (21/5), Jess (22/5), Márcio Durães Trio (23/5), Hugo Almeida (28/5), Lvise (29/5) e, fechando o mês, Jonny Alvez (30/5).



• NO PARQUE

De volta ao Parque do Palácio, o Figa é Sorte será realizado no período de 4 a 6 de junho. O festival gastronômico, com curadoria do chef Jorge Ferreira, reúne grandes chefs, música e cultura. Mais informações pelo instagram @figaesorte.



• NA SAVASSI

A 6ª edição do Made in Minas Gerais está confirmada para 15/5, no cruzamento das avenidas Cristóvão Colombo e Getúlio Vargas, na Savassi. O destaque fica com a participação dos produtores da Rota do Queijo de Minas. “Transformamos um dos pontos mais simbólicos da capital em um mapa vivo do estado, onde o público consegue percorrer Minas de forma sensorial, entendendo como cultura, gastronomia e território se conectam na prática”, afirma Jordane Macedo, produtor do evento.



• SUDBRACK NO TRINTAEUM

A chef Ana Gabi Costa abre a cozinha do restaurante Trintaeum para receber na quarta-feira (13/5) Roberta Sudbrack. No cardápio de sete tempos, o tempurá de quiabo, ingrediente emblemático na carreira de Roberta Sudbrack, que abre a refeição ao lado do chuchu refogado e creme de camarão, do Trintaeum, canjiquinha de milho crioulo com ovas e flores, e o brisket com abóbora braseada e ora-pro-nóbis, assinados por Roberta, além do porco com banana e caldo Catauá criado por Ana Gabi. O canelone de pêra com farinha de pé de moleque e calda toffee com baunilha brasileira, criação de Sudbrack, e o gelado de queijo de cabra, clássico do restaurante Trintaeum, servido com compota de laranja, fecham o menu, que será harmonizado com vinhos Barbara Eliodora e, na sobremesa, licor de pequi Cristal Brasil.

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• FILATELIA

O Encontro Mineiro de Filatelia e Numismática termina neste sábado (9/5), no Hotel Royal Golden Savassi. Com entrada gratuita, a programação reúne exposição, mostra competitiva e lançamento de selo e carimbo comemorativos. A feira movimenta compra, venda e troca de selos, moedas, cédulas e outros itens colecionáveis.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.