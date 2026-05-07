‘The Dylan sessions’ estreia hoje em BH

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

A jornalista Daniella Zupo lança nesta quinta-feira (7/5), às 19h, na Livraria da Rua (Antônio de Albuquerque, 913 - Savassi), o projeto “The Dylan sessions”, que surgiu a partir da turnê de divulgação que ela fez do livro de sua autoria “O dia em que encontrei Bob Dylan numa livraria de Estocolmo”, editado pela Miguilim.

Haverá bate-papo e um show do pianista Evan Megaro. O evento ocorre das 19h às 21h, com entrada franca. Na sexta-feira (8/5), Daniella lança em seu canal no YouTube série em quatro episódios que propõe um mergulho na obra literária e musical do artista norte-americano vencedor do Nobel de Literatura, a partir das canções “Blowin’ in the Wind”, “Like a Rolling Stone”, “Tangled up in blue” e “Mississipi”.



• NA PRÓPRIA ESTRADA

Segundo Daniella Zupo, o projeto “The Dylan sessions” começou com uma pergunta que insistia em surgir por parte de leitores ou jornalistas a respeito de seu livro: por que colocar Bob Dylan como personagem principal de um livro de viagens? “Este projeto nasce dessa investigação. É um mergulho em uma obra que fez da estrada – e do movimento contínuo – um território de constante reinvenção”, afirma.

“Acho que, num exercício tipicamente dylanesco, percebi que a pergunta pedia um desvio: em vez de tentar definir Bob Dylan, passei a segui-lo como personagem em movimento que ele construiu ao longo da própria estrada. Os episódios serão veiculados semanalmente ao longo de maio, mês em que Bob Dylan completa 85 anos, sempre às sextas, às 18h, com a participação de Fernando Viotti, Emilio Maciel e Pedro Couto.



• RECEITAS DE FAMÍLIA

A chef Ju Duarte recebe a Chef Marina Leite na sexta-feira (15/5), na Cozinha Santo Antônio, para a edição em Belo Horizonte de um jantar que nasce de receitas de família. Construído a partir dos cadernos e das memórias de Rosa, avó de Marina, e Zezé, mãe de Ju, amigas próximas, as receitas ganham nova leitura pelas duas chefs.

No menu, mezze (três bocados árabes, das lembranças de Catarina, bisavó de Rosa, por Marina), entrada (bacalhau espiritual, de Zezé no caderno de Rosa), primeiro prato (bobó de camarão, das festas de Rosa reescrito por Marina), segundo prato (bife curraleiro pé-duro, cogumelos e folhas selvagens de Rosa no caderno de Zezé revisitado por Ju) e sobremesa (torta a minha, a sua, a nossa, das festas de Zezé, acompanhada pelo gelato de coco de Marina).



• MULHERES E VINHO

A quarta edição da Confraria Viva em BH está confirmada para o dia 20 de maio, na Liber Wine e, desta vez, prestará homenagem à Espanha. Idealizado por Cibele Faria, o encontro combina cultura, gastronomia e vinhos selecionados.

O menu exclusivo leva a assinatura da chef Gabriella Scarioli, do B. Garden, com destaque para tapas clássicas, releitura sofisticada da paella e sobremesa com toque cítrico. A harmonização fica por conta do sommelier Nelton Fagundes, com cinco rótulos escolhidos especialmente para a ocasião.



• DEPOIS DE SÃO PAULO E PORTUGAL, BH

O ator e diretor Marcelo Drummond e o videoartista mineiro Igor Marotti, ambos do Teatro Oficina, chegaram a Belo Horizonte dias antes da mini temporada do espetáculo “Paranóia”, para algumas adaptações na montagem. Desenvolvido a partir do livro homônimo do poeta paulistano Roberto Piva, o espetáculo explora o cenário subterrâneo erótico de São Paulo e irá adaptar o enredo inserindo elementos que ilustram este contexto na capital mineira.

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Criado entre 2011 e 2016, para celebrar a trajetória de 25 anos do ator no Teatro Oficina, fundado por José Celso Martinez Corrêa, com quem Marcelo foi casado, “Paranóia” só chegou a ser apresentado em São Paulo e Portugal. As sessões em BH serão de sexta (8/5) a domingo, no Teatro de Bolso do Sesc Palladium.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.